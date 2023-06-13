البيطرة تباشر حملة الرش الكيميائي لمواجهة الحمى النزفية

الموافقة على تصاميم مستشفيات بديالى وإستحداث 100 مركز طبي في واسط

المحافظات- مراسلو (الزمان)

وافقت وزارة الصحة رسمياً على استكمال التصاميم الهندسية لخمسة مستشفيات بطاقة الف سرير، وتقليل الزخم الحاصل في بعقوبة، بحسب صحة ديالى. وقال مدير اعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الوزارة وافقت رسمياً على التصاميم الهندسية الخاصة بمشروع بناء المستشفيات بين خمس مدن بينها بعقوبة سيجري العمل عليها قريباً)، وتابع العزاوي ان (المستشفيات ستكون بسعة الف سرير، بعضها ستخصص لعلاج امراض السرطان والقلب). من جانبه اكد وزير الصحة صالح الحسناوي، ان خطة الوزارة للعام المقبل ستتضمن استحداث 100 مركز صحي للرعاية الأولية.

وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (وزير الصحة صالح الحسناوي بحضور محافظ واسط محمد جميل المياحي، ومدير عام دائرة الصحة جبار الياسري، افتتح مركز ابن الهيثم للرعاية الصحية الاولية بمنطقة انوار الصدر في قضاء الكوت)، مبيناً ان (خطة الوزارة تتضمن استحداث مراكز طبية جديدة في المحافظات لتقديم الخدمات الاولية كافة، ورعاية المرضى ودعم الجودة النوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين).

امراض مزمنة

واوعز الحسناوي بصرف البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة مجاناً. وقال بيان امس ان (الوزير وجّه دائرة العيادات الشعبية بمنح البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة مجاناً). على صعيد متصل، اوضحت مستشفى الفلوجة التعليمي في محافظة الانبار، اجراء الفين عملية شهرياً بمختلف الاختصاصات، لافتة الى تفعيل عمليات القسطرة القلبية بيد اطباء مختصين. وقال مدير المستشفى، اياد حسين، في تصريح امس ان (مستشفى الفلوجة تلقى دعماً كبيراً، حيث عمل بكامل طاقته على مدار ايام)، واضاف ان (هنالك عمليات تجري لأول مرة في المستشفيات الحكومية، الى جانب تفعيل عمليات القسطرة القلبية مع خمسة اطباء مختصين)، مشيراً الى ان (الأقسام الأخرى في المستشفى تستقبل مراجعيها مرضى الكلى وذوي العلاج الطبيعي والأورام)، واكد ان (اكثر من 40 بالمئة من المرضى يقبلون الى المستشفى من خارج المحافظة). وكشفت الصحة عن تخصيص فريق طبي اجنبي للعمل بمركز واسط لعلاج الاورام. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي تابعته (الزمان) ان (مركز واسط التخصصي لعلاج الأورام، يعد احد مشاريع تنمية الأقاليم في محافظة واسط، وافضل المراكز المتخصصة على مستوى العراق)، موضحاً ان (الوزارة ماضية بتنفيذ اولويات البرنامج الحكومي، منها انجاز المشاريع الصحية وفق أحدث المواصفات العالمية المتكاملة)، واضاف ان (المركز يحتوي على 30 ردهة لمرضى العلاج الكيميائي وغرفة خاصة لتحضير العلاج الكيميائي مجهزة بالاوكسجين مع منظومة استدعاء الممرضين، فضلاً عن تجهيز بمعجلين خطيين من احدث انواع المعجلات الخطية واجهزة مفراس وماموكراف، واجهزة حديثة اخرى)، منوهاً الى (توفير فريق طبي اجنبي تم التعاقد معه لمدة سنة واحدة لغرض التشغيل، لتوفير خدمات صحية وعلاجية لأبناء المحافظة بعد افتتاح المركز). الى ذلك، تفقد الوزير مستشفى الأمل الوطني لعلاج الأورام في بغداد.

تفقد مستشفى

وذكر بيان امس انه (تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي بالاهتمام بمرضى الأورام، تفقد الحسناوي، مستشفى الأمل الوطني لعلاج الأورام في بغداد، للاطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين). واكدت الوزارة ان مشروع مستشفى الحكيم التعليمي وصل إلى مراحله الأخيرة في محافظة ميسان. وقال بيان امس ان (مستشفى الحكيم التعليمي التركي بسعة 492 سريراً وصل إلى مراحله الأخيرة سيتم افتتاحه قريباً لخدمة اهالي ميسان). وبحث الحسناوي مع محافظ ميسان علي دواي، سبل النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة. واوضح البيان ان (الجانبين ناقشا النهوض بالواقع الصحي في المحافظة، بالتعاون مع دائرة الصحة لتطبيق أولويات البرنامج الحكومي ودعم الخدمات الطبية في المحافظات منها ميسان). من جانب اخر، عزا مدير المستشفى البيطري في ميسان، باسم العريبي، انتشار الحمى النزفية بسبب تزايد حشرة القراد، جاء لإنحسار المياه في الانهار وقلة المراعي البرية بعد تسجيل مناطق الاهوار ذات البرك اصابات اقل. وذكر في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (المستشفى البيطري شكّلت 17 فريقاً لرش الحضائر بمادة الدلتا مثرين القاتلة لحشرة القراد والحد من انتشار الفيروس). واتفق مجموعة من الاطباء المختصين بالاوبئة والامراض الانتقالية في دائرة صحة البصرة، اجراء ندوة ارشادية بين ابناء عشائر قضاء شط العرب، للتعريف بمخاطر انتشار الحمى النزفية والوقاية منها.