الصناعة تتعاقد على معمل جديد لإنتاج السمنت

الموافقة على تخصيص أرض لمشروع المدينة الدوائية في اليوسفية

بغداد – ابتهال العربي

استحصلت وزارة الصناعة والمعادن، الموافقات على تخصيص ارض مشروع المدينة الدوائية في ناحية اليوسفية ببغداد، واشارت الى انها ستكون وفق المعايير العالمية. وقالت المتحدثة بأسم الوزارة ضحى الجبوري في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الحكومة تدعم مجال توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بضمن اهداف البرنامج الحكومي)، واضافت ان (الوزارة باشرت مع الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، بإعداد ملف تطوير اولي شملت فقراته الصناعات الدوائية، بالتعاون مع وزارة الصحة للإطلاع على الصناعات المثبتة ومدى ملائمتها لحاجة السوق)، واشارت الى (إنشاء المدينة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على مساحة قدرها 285 دونماً في ناحية اليوسفية التابعة لقضاء المحمودية)، مؤكدة ان (الوزارة عملت على استحصال الموافقات القطاعية لأرض مشروع المدينة بعد زيارة ميدانية تم خلالها التنسيق مع ادوية سامراء بهذا الشأن).

وشدّد الوزير خالد بتّال النجم، على اقامة المدن الصناعية والدوائية واستقطاب الصناعيين ورجال الاعمال. وقال البيان ان (الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية بحضور وزارات المالية والكهرباء والبيئة ومجلس رجال الأعمال وإتحادي الغُرف التجارية والصناعات العراقي والهيئة الوطنية للإستثمار، وجّه بالاهتمام في ملف انشاء المدن الصناعية الحديثة وجذب اصحاب العمل بالقطاع الخاص، والنهوض بالواقع الخدمي في المدن والمناطق)، لافتاً الى (ضرورة توطين الصناعة الدوائية واستكمال اجراءات المدينة الصناعية في اليوسفية وبناء مدن صناعية في بغداد خارج مسار الطريق الحلقي، وتطوير المدينةالصناعية في بابل والانبار وذي قار والبصرة، واقامة مدن في النجف وكربلاء وميسان والمثنى ونينوى). على صعيد متصل، اجرى وفد من هيئة المدن الصناعية التابعة للوزارة، زيارة الى واسط ، للإطلاع على اجراءات إقامة مشروع المدينة الصناعية بالمحافظـة. وذكر بيان امس ان (الوفد ناقش سبل التنسيق والعمل المشترك لغرض إستكمال التخصيص للمدينة الصناعية في واسط، وتحديد آلية عمل ادارية وفنية مختصة بمشاريع المدن الصناعية)، مبيناً ان (المدينة الصناعية في واسط ستُنفذ على مساحة 5 الاف دونم تم تخصيصها للمحافظة، وستسهم في توفير اكثر من 400 الف فُرصة عمل لأبناء المحافظة في مُختلف المجالات الصناعية والتجارية)، ونوه الى انها (ستدعم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري في واسط والمحافظات). في غضون ذلك، وقعّت الشركة العامة للسمنت العراقية، التابعة الى الوزارة، عقد مشاركة مع شركة زودياك التركية لإنشاء معمل جديد لإنتاج السمنت في مُجمَّع حمام العليل بمحافظة نينـوى. وبحسب البيان فإن (الشركتين ستعملان بموجب العقد على بناء شراكة حقيقية لإنشاء المعمل بما يخدم الطرفين ويحقّق اهدافهما في تعزيز وتحديث صناعة السمنت)، مشيراً الى (ضرورة تشغيل المعامل المُتوقفة والعمل على إنشاء معامل وخطوط إنتاج جديدة لسد حاجة البلد من مادة السمنت)، واكد ان (الشركة التركية ستنشأ بموجب بنود العقد معملاً جديداً بتكنولوجيا حديثة، انتاج السمنت بطاقة عقدية تصل الى مليون و800 الف طن سنوياً)، مبيناً ان (الشركة ستحصل على نسبة من ارباح المعمل بموجب المشاركة، فضلاً عن تنفيذ برنامج مشترك لتطوير خبرات الفِرق الفنية والهندسية عن طريق رفدهم بالدورات التدريبية الخاصة بإنشاء المصانع وتشغيلها). وبحث الوزير مع رئيس واعضاء جمعية مُصنعي السمنت في العراق دعم صناعة السمنت. وذكر بيان امس ان (السمنت من الصناعات الرئيسية والمهمة في العراق)، موجهاً (بوضع خطة مستقبلية لزيادة إنتاج السمنت، وتمكين القطاع الخاص وانشاء مصانع جديدة)، من جانبهم اكدوا رئيس واعضاء الجمعية (اهمية الاستعداد لزيادة الإنتاج وتغطية حاجة السوق، مطالبين بمنع إستيراد الكلنكر، والاعتماد على الشركات والمصانع المحلية في تجهيز المادة لمطاحن السمنـت).