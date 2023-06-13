الموازنة والتوازن والإنتحار – صلاح الدين الجنابي

الموازنة خطة مالية لا تُعتمد الا بقرار، التوازن في أعدادها وتنفيذها يساعد على تجنب نقاط الضعف والابتعاد عن المخاطر واستثمار نقاط القوة واقتناص الفرص، والتوازن هو الهدف الرئيس من تحديد أبوابها، الذي يترجم معناه لعبة المشي على الحبل مع مسك عصا التحكم، اذ يتحكم اللاعب بالمسافات على اليمين والشمال عند اختلال التوازن أو اهتزاز الحبل.

الموازنة الذكية هي التي تصاغ بطريقة تمكن منفذيها من الحفاظ على الحد الأدنى وهو حالة التوازن في الظروف غير الطبيعية وامتصاص الصدمات عند الاختلال أو الاهتزاز في السوق، لان السقوط عند فقدان التوازن بالموازنة يعني الانتحار لعدم وجود شبكة الإنقاذ التي تحمي اللاعب اذا سقط من الحبل.

التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لمواجهتها يزيد من مرونة التحكم والسيطرة، أما تجاهلها وعدم الاصغاء للحكماء يزيد الاهتزاز والاختلال ويسقط عصا التحكم مرورا بالترنح وصولا للسقوط.

الخطة المالـــية صياغة وتنفيذ، الأولى تعتمد على تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات فاذا لم تشخص المشكلات ونقاط الضعف والتهديدات وتُعين مسارات وطرائق العلاج، فان الثاني يكون لهدر الأموال وضياع الجهود والاضرار برأس المال البـــــــشري وصولا للفــــــشل والتراجع والسقوط.