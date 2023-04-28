الموازنة بين القراءة والترقب – محمد المحاويلي

الى الشاعر الكبير جواد الحطاب ونخلته العائمه المنشوره في الزمان

للقلب مفتاح واحد

(زنجر قفل كلبك مارهم مفتاح)

ياايتهاا النخلة العائمه

انك الابلغ والاسمى بين جيلك وما سبق

لا تكتم السر وابحث عن ضالتك بين الفيافي فلاصخر بلا ماء

ولا سماء بلا رب

ولا حطاب بلا جواد

اركب صهوتك وانطلق

واعلم ان الهدف اقرب من رمش العين

وحان قطاف السنبله

واسنان المنجل على اهبة الاستعداد للحصاد

كن بابليا وبوابة عشتار بالانتظار

كن سومريا وزقورتك اجهشت بالبكاء

كن اشوريا

والثور المجنح حلق في الاعالي بجناح من حجر

كن عراقيا ونخلتك العائمه. اثقلها الرطب

وهي حبلى بالفسائل

اركب جوادك ياجواد

وامسك الفأس لزوربا

واعلم انك انكيدو

حامل سر الخلود

وارحل في الوقت المناسب لانك بعدها لن تعود