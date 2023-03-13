الموازنة العراقية موحدة لثلاث سنوات والحكومة تؤكد امتلاك ما يسد عجزها

بغداد -عبدالحسين غزال
وافق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى رئيس الجمهورية، وقالت مصادر ان الموافقات اللاحقة باتت شكلية بعد اجتياز العقبات التي تمثلت بموازنة إقليم كردستان والتخصيصات الاستثمارية..
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إن إجمالي الموازنة يبلغ 197.828 تريليون دينار عراقي، مضيفا أن العجز يبلغ 63 تريليون دينار.
وقال السوداني إن إجمالي إيرادات الموازنة تبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، منها 117 تريليون دينار إيرادات نفطية، وبالباقي إيرادات غير نفطية.
وتابع السوداني أن الموازنة العامة سيتم تكرارها لثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي.
وقال السوداني إن من بين أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
وقال إنه «لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية «، مضيفا أن هذه التفاهمات وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.
واعرب السوداني خلال مؤتمر صحافي الاثنين عن امله في أن تسمح المشاريع المتضمنة في الموازنة «بمعالجة حالات الفقر»، متحدثاً عن دفع إعانات مالية تشمل نحو 600 ألف عائلة وإنشاء «صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقراً».
وتعهد إعمار بعض المناطق لا سيما سنجار، معقل الأقلية الايزيدية.
ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون و5 مليارات دينار (103،4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً.
في 2021، بلغت الايرادات 69،9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً.
أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالى 48 مليار دولار) في مقابل 19،8 مليارا في 2021 و23،1 مليارا في 2019.
وخصص حوالى 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.
ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان «الأمن الغذائي».
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إن «عجز الموازنة مسيطر عليه ومغطى بالكامل»، مشيرا إلى أنه سيتم تغطيته من موارد مالية متنوعة من بينها مبالغ لدى وزارة المالية، وسندات وقروض داخلية وغيرها.
وأشار إلى أن «سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا للبرميل».
وذكر أن «اجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريليون دينار والمشاريع الاستثمارية 47.555 تريليون دينار».