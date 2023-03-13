الموازنة العراقية موحدة لثلاث سنوات والحكومة تؤكد امتلاك ما يسد عجزها

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للبلاد،‭ ‬وأحاله‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬للاطلاع‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬قبل‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه،‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬الموافقات‭ ‬اللاحقة‭ ‬باتت‭ ‬شكلية‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬بموازنة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والتخصيصات‭ ‬الاستثمارية‭..‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬الموازنة‭ ‬يبلغ‭ ‬197‭.‬828‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭ ‬عراقي،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العجز‭ ‬يبلغ‭ ‬63‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭.‬

وقال‭ ‬السوداني‮ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬إيرادات‭ ‬الموازنة‭ ‬تبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬134‭ ‬تريليون‭ ‬دينار،‭ ‬منها‭ ‬117‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭ ‬إيرادات‭ ‬نفطية،‭ ‬وبالباقي‭ ‬إيرادات‭ ‬غير‭ ‬نفطية‭.‬

وتابع‭ ‬السوداني‭ ‬أن‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬سيتم‭ ‬تكرارها‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ (‬2023‭ ‬و2024‭ ‬و2025‭) ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭.‬

وقال‭ ‬السوداني‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أسباب‭ ‬تأخير‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬كان‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬شامل‭ ‬للقضايا‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬إيداع‭ ‬الإيرادات‭ ‬الكلية‭ ‬للنفط‭ ‬المنتج‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬بحساب‭ ‬مصرفي‭ ‬يخضع‭ ‬للإدارة‭ ‬الاتحادية‭ ‬‮«‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التفاهمات وأربيل‭ ‬تؤكد‭ ‬مضي‭ ‬الطرفين‭ ‬نحو‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭.‬

واعرب‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬المشاريع‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬‮«‬بمعالجة‭ ‬حالات‭ ‬الفقر‮»‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬إعانات‭ ‬مالية‭ ‬تشمل‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬عائلة‭ ‬وإنشاء‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬خاص‭ ‬لدعم‭ ‬المحافظات‭ ‬الأكثر‭ ‬فقراً‮»‬‭.‬

وتعهد‭ ‬إعمار‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬سنجار،‭ ‬معقل‭ ‬الأقلية‭ ‬الايزيدية‭.‬

ويبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ايرادات‭ ‬الموازنة‭ ‬المقترحة‭ ‬لعام‭ ‬واحد‭ ‬134‭ ‬تريليون‭ ‬و5‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬103،4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬70‭ ‬دولاراً‭.‬‮ ‬

في‭ ‬2021،‭ ‬بلغت‭ ‬الايرادات‭ ‬69،9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬45‭ ‬دولاراً‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬العجز‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬الجديدة‭ ‬فهو‭ ‬63‭ ‬تريليون‭ ‬و75‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬حوالى‭ ‬48‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬19،8‭ ‬مليارا‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬و23،1‭ ‬مليارا‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬‮ ‬

وخصص‭ ‬حوالى‭ ‬307‭ ‬‮ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفيه،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ينتج‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬النفقات‭ ‬الأساسية،‭ ‬صوّت‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الدعم‭ ‬الطارئ‭ ‬البالغة‭ ‬قيمته‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ويسمح‭ ‬للعراق‭ ‬خصوصاً‭ ‬بشراء‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬والحبوب‭ ‬لضمان‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬الغذائي‮»‬‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة،‭ ‬باسم‭ ‬العوادي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬مسيطر‭ ‬عليه‭ ‬ومغطى‭ ‬بالكامل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تغطيته‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مبالغ‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬وسندات‭ ‬وقروض‭ ‬داخلية‭ ‬وغيرها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬المصدر‭ ‬اعتمد‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬70‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اجمالي‭ ‬النفقات‭ ‬المقترحة‭ ‬197‭.‬828‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬47‭.‬555‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‮»‬‭.‬