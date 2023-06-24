الموازنة الإتحادية لثلاث سنوات – عبد الجليل سعيد حمادي الربيعي

لقد اطلعت على بنود الموازنة الاتحادية لعام 2003 وموادا أخرى تعود لسنوات لاحقة، المنشورة في الصحف المحلية،وما يهمنا هو (جانب الايراد) المتأتي حوالي 97 بالمئة عن مبيعات النفط الخام (بالأحرى ومخرجاته والفائض من الغاز المصاحب للمصدر)، الا انه لم توفق اللجنة المالية البرلمانية لا خراج موازنة ارقامها دقيقة او قريبة للواقع بسبب اعتماد معدل سعر للنفط لكامل العام. وهو 70 دولار للبرميل ولكن لو اعتمدت اللجنة الموقرة على سياق صحيح وهو اعتماد معدل سعر موزون فصلي لكان ال 70 غير مقبول للفصل الأول اذ ان المقبول هو 60 دولار للبرميل ويصل الى 90 دولار في الفصل الأخير لهذا العام مما اتعبت اللجنة نفسها لأكثر من 37 جلسة انتهت بولادة موازنة (ولادة قيصرية) مما دعاني حسب خبرتي المتراكمة البالغة (44) عاما ابداء ما يلي: -1- إحلال كلمة (وزير المالية) بدلا من وزيرة المالية.

2- ان اية موازنة سوآءا كانت الاتحادية للدولة او للقطاع العام او الخاص او ربما يتعداها للأفراد تبدا في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في 31/ كانون الأول من كل عام وعلى أساسها يتم استخراج الحسابات الختامية والتحاسب الضريبي ولم ارى ولم اسمع ان اية جهة ما أخرجت موازنة لأبعد من عام.

3- لا يمكن لا بل من المستحيل التكهن بسعر للنفط الخام لأبعد من ثلاثة شهور ان حدث غير الصحيح اعتماد معدل سعر لبرميل النفط لكامل السنة او لعام اذ ان اعتماد الأخير يظهر عجزا في الفصل الأول من العام ووفرا في الفصل الأخير من نفس العام .اذ ان مقترحنا كما اسلفنا ( اعتماد معدل موزون فصلي اذ من المتوقع ان يتراوح 85 دولار للبرميل و90 دولار للبرميل للفصل الأخير من هذا لعام لان السوق النفطي( كونتانكو) أي تصاعديا بدأ كما توقعنا في الدراسة سابقة للعام 2021.

4- ان الصرف منذ 1/1/2023 باعتماد 1/12 من العام 2023 غير صحيح لغياب موازنة لعام 2022 اذ يمكن اعتماد واقع الحال للفصل الأخير من 2022 هي موازنة للفصل الأول من عام 2023 وبهذا فان وزارة المالية ستكون سائرة بالاتجاه الصحيح للصرف .

الغاز المصاحب

5- إضافة كلمة (ومخرجاته) بعد كلمة النفط الخام مع إضافة كلمة المتأتي من ايراد الغاز المصاحب الفائض عن الاستهلاك .

6- الانتباه لما اهمل ذكره بعد جملة (استعمال النفط الخام) محليا في الإقليم المذكور في المادة الرابعة. اذا كان من المقتضى الإشارة صراحتأ ان يستعمل النفط الخام في المصافي الحكومية التي تعود ملكيتها للإقليم كون .. يوجد مصفى في دوكان تعود ملكيته لاحد المستثمرين قطاع خاص طاقته 20 الف برميل/ يوم اين ستذهب اثمان بيعه ؟ هل ستذهب الى المجهول ولأسامح الله الى جيوب ……؟؟؟ ان اختلفت النوايا أي شرعنه التهريب.

7- لاحظت ان هنالك قلق يصدر بين الحين والأخر من قبل زملاء اقتصاديين عن تخوفهم عند انخفاض السعر المعتمد البالغ 70 دولار.

للبرميل من بينهم صورتان منشورتان لمستشاريه دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم المالي والسياسي دون تعليق. ولقد نشر لنا بحثا منذ عام 2013 متواضعا بعنوان معالجة تداعيات أسعار النفط أي عن طريق ( الدفع المسبق ) أي تتم المعالجة دون الحاجة الى زيادة الكميات المصدرة من النفط الخام ومخرجاته والغاز والى تقليص النفقات أي يمكن تحقيق ايرادا ( 13 شهر ) خلال أي سنة بدلا من 12 شهر اذا انخفض السعر عن المقدر او المعتمد لا سامح الله

8- وأخيرا يخسر من لا يستشير رجال الميدان لأنني وبكل تواضع ابدي ذلك العون بالمجان . لاني عراقي وتهمني سعادة الفقراء لان الجميع ينتظر الموازنة منهم

من ينتظر دوره في التعيين لخدمة بلده او حتى حالات الاقتران لأنني شربت ماء دجلة والفرات بحلوه ومالحه قبل ان تصنع (الارو) لان ما يترشح من (الحِبْ) هو افضل عطاء من أي شيء يصنعه الانسان وكما قيل في السابق ان لم تجد من تستشيره خلي عمامتك واستشير)، سادتي الاعزاء.

املي كبير بان قضاة القضاة (المحكمة الاتحادية ان يأخذوا ما اشارنا اليه في أعلاه بنظر الاعتبار عند اصدار قراراتهم بشان الموازنة الاتحادية موضوعة البحث.

{ استشاري استراتيجي تسويق النفط