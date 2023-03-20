السوداني يزور تركيا لبحث ملفي المياه والحدود

الموارد: نسعى لبرنامج عمل مع أنقرة بشأن تشغيل السدود

بغداد-قصي منذر

من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بزيارة العاصمة التركية انقرة اليوم الثلاثاء لبحث ملفي المياه وتأمين الحدود بين البلدين. أفاد مصدر بإن (السوداني سيزور تركيا يوم غد لبحث مع المسؤولين هناك ملفات الحدود والمياه والتعاون الاقتصادي بين البلدين). من جانبه ، جدد وزير الموارد المائية عون ذياب، استعداده لاجراء زيارة إلى تركيا ،للتوصل الى برنامج عمل مع أنقرة بشأن تشغيل السدود التركية.وقال ذياب إن (الزلزال والهزات الأرضية التي حدثت بتركيا أثرت بشكل كبير في المباحثات بشأن الحصص المائية والتي كان مخططاً لعقدها،واستقبلت قبل يومين في مبنى الوزارة السفير التركي لدى العراق ،للتباحث بشأن نقاط حيوية)،

زيارة مرتقبة

واشار الى ان (السفير أبدى استعداده للتفاهم على عدة نقاط ونقلها إلى المسؤولين الأتراك،وان هناك زيارة مرتقبة على مستوى رفيع جدا من الحكومة إلى تركيا الأسبوع الجاري وسأكون مشاركاً بها)، وأعرب عن أمله (من هذه الزيارة أن تخرج بنتائج إيجابية بشأن مساعدة العراق بتعزيز خزينه المائي لمواجهة الصيف المقبل الذي سيكون قاسياً نسبياً)، وتابع (إننا سنطلب من الجارة التركية الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفق عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية على الحدود التركية السورية منها 290 مترا مكعبا للحدود السورية العراقية)، واستطرد بالقول ان (هذا محسوب على نسب موزعة بواقع 58 بالمئة للعراق و42 بالمئة الى سوريا، لكن للأسف فان تركيا لم تتلزم في هذا الاتفاق منذ اشهر والذي أثر على موضوع الخزين في سد حديثة)، مبينا ان (هذا الموضوع واضح لدى المسؤولين الأتراك، وسنحاول التوصل الى تفاهم في هذا الجانب بالنسبة للفرات)، ولفت الى انه (بالنسبة لدجلة هناك رغبة أو طلب واضح أن تزداد التصاريف من سد أليسو باتجاه العراق لمواجهة الاحتياجات المائية في موسم الصيف المقبل)، ومضى الى القول (نسعى الى التوصل لاتفاق لبرنامج عمل مشترك لكيفية تشغيل السدود التركية بهدف وضع خطه تشغيلية داخل العراق، وهذا سنتوجه به في لقاءنا الأخير مع المختصين في الجانب التركي). ورجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،في وقت سابق ان يكون الصيف المقبل غير جاف. وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح إن (الهيئة ليس لديها أي مؤشر بشأن جفاف الصيف المقبل، وتوقع أن تكون درجات حرارة المسجلة للصيف الماضي مقاربة للموسم المرتقب)،

انحسار مياه

مؤكدا انه (في عام 2021 كانت هناك مؤشرات جفاف واضحة الملامح، بسبب انعدام الأمطار، مما تسبب بجفاف تربية المواشي والهشاشة فيها نتيجة انحسار المياه، فضلا عن الاحتباس الحراري وجفاف الأنهر).وفي تطور ،توقعت الهيئة ان يكون طقس اليوم الاثنين ممطرا في عموم البلاد. وقال بيان أن (طقس اليوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة تكون رعدية في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد). وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل، أن عدد الهزات التي سجلت خلال الساعات الماضية بلغ 29 هزة ضعيفة. وذكر المركز في بيان أن (محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 29 هزة أقل من 4.1 ريختر و 12 هزة في لواء اسكندرون و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر). وارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب الإكوادور والبيرو الى 14 قتيلا.وأفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل بأنّ (قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات).