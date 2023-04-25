انهيار جسر وسط الناصرية قبل افتتاحه

الموارد تنشئ ثلاثة سدود في إقليم كردستان

بغداد – الزمان

اتفقت وزارة الموارد المائية، على إنشاء 3 سدود في إقليم كردستان، وحددت حجم الطاقة الخزنية في السدود العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريح امس إن (عدد السدود التي اتفق عليها وزير الموارد المائية عون ذياب مع وفد حكومة كردستان الذي زار بغداد مؤخراً بلغ ثلاثة وهي سد دلگا ومنداوة وباكرمان). وأضاف أن (الطاقة الخزنية الحالية في السدود العراقية تزيد عن 9 مليارات م3، وخطة الوزارة للموسم الصيفي ستركز على تأمين مياه الشرب والبستنة بالدرجة الأولى)، مبينا أنه (في حال توفر خزين إضافي فسيكون بالإمكان زراعة بعض الخضروات). وفي وقت سابق، ناقش وزير الموارد المائية عون ذياب مع وفد من حكومة الاقليم، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في الإقليم والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.

هيكل حديد

على صعيد آخر افاد شهود عيان في ذي قار، بانهيار جسر حديدي قبل أن يتم افتتاحه. وكان انجاز الجسر قد تم قبل نحو شهرين.

وذكر الشهود ان جسر الدوب هيكل حديدي عائم أشبه ما يكون بالقارب الذي أنشأته الحكومة المحلية في ، المحافظة قرب جامعة ذي قار على نهر الفرات لغرض فك الزحامات المرورية اثناء الدوام الرسمي، تعرض للانهيار وغرق الدوب التي تؤلفه). وبين الشهود، ان (الجسر اكملته الحكومة قبل اقل من شهرين من الان، وقامت بتعبيد طريقه قبل اربعة أيام من اجل افتتاحه بعد عيد الفطر)، مشيرين إلى ان (عدداً من العجلات قامت بالعبور عليه رغم افتتاحه خلال ايام العيد كفترة تجربة).واضافوا ان (الشركة التي اكملت الجسر، استخدمت دوباً قديمة ومستخدمة سابقا، ونتيجة تهشم ارضيتها واندثارها، تعرضت للانهيار والغرق).