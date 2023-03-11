الخطة الزراعية تواجه المجهول وموافقة حكومية على إنشاء 4 سدود بالإقليم

الموارد تقر بخطورة الموقف المائي عقب إنحسار حاد في النهرين

بغداد – إبتهال العربي

اقرت وزارة الموارد المائية ،بخطورة الموقف المائي في العراق بعد انحسار حاد في ايرادات نهري دجلة والفرات. وقال الوزير عون ذياب لبرنامج لعبة الكراسي الذي تبثه قناة (الشرقية) (اننا مقبلين خلال العام الجاري على جفاف حاد)، واضاف ان (العراق اصبح بلاد القناتين بعد ان كان بلاد الرافدين في اشارة الى انحسار نهري دجلة والفرات)، وتابع انه (حتى الان لا نعلم كمية الخزين المائي لدى البلاد وانه سيتم الاعتماد خلال المدة المقبلة على ذوبان الجليد في المناطق الشمالية لغرض سد العجز المائي)، وبشأن عمل نجله في الوزارة الذي اثار غضب الوزير ،فقال ان (هناك جهات واحزاب ونواب يحاولون ازاحتَه من منصبه).

موقف مائي

وتزايبدت مخاوف الشارع ،وتحديدا الفلاحين من خطورة الموقف المائي بعد تأكيدات الوزارة مواجهة العراق عجز مائي. وقالوا في احاديث امس ان (الخطة الزراعية التي اقرتها وزارتي الموارد والزراعة تواجه المجهول بعد تأكيد الموارد ان العراق يواجه عزا مائيا وانحسار الايرادات في نهري دجلة والفرات)، مؤكدين ان (المفاوض العراقي مطالب بالتحرك على دول الجوار ،لمناقشة التحديات التي تواجه البلاد ،وضرورة التوصل الى اتفاقات جديدة لتقاسم الضرر واطلاق الحصة المائية لمواجهة خطر الجفاف الذي بات يهدد المحاصيل الزراعية ويدفع الموسم الى المجهول)، واشاروا الى ان (استمرار تداعيات الملف سيؤثر على الاوضاع الداخلية وسيكبد الفلاحين خسائر كبيرة ، حال عدم توفر الحصص المائية ، فضلا عن شح المياه سيساعد على ظهور الامراض نتيجة التراكيز الملحية والملوثات في مياه الانهر). الى ذلك ، أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كردستان بيكرد الطالباني، موافقة بغداد على إنشاء 4 سدود في الإقليم. وقالت في تصريح امس إن (الوزارة قدمت خطة لإنشاء سدود بالإقليم عن طريق وزارة التخطيط والزراعة والموارد المائية الاتحاديتين)، واشارت الى انه (تمت الموافقة على تنفيذ 4 سدود منها، وبانتظار إقرار الموازنة تمهيدا للشروع بتنفيذها في الإقليم)، وأضافت أن (كمية الماء المخزنة هذه العام أفضل من السنوات السابقة)، وبشأن التنسيق بالمجال الزراعي بين بغداد وأربيل ،أكدت الطالباني (وجود تنسيق عال مع الزراعة الاتحادية)، واستطردت بالقول (زراعة الإقليم قدمت مقترحات منها مشروع قانون يخص الزراعة في العراق)، واوضحت الطالباني ان (أربيل تقف مع بغداد أمام التغيرات الكبيرة في المنطقة من ناحية المناخ)، مشددة على (ضرورة العمل بين المركز والإقليم للمحافظة في ملف الأمن الغذائي، وأن تكون السلة الغذائية في العراق والإقليم موحـدة).

أمطار غزيرة

فيما أدى انهمار الأمطار الغزيرة والمتواصلة اول امس ، لإغراق العديد من الشوارع في احياء بغداد، كما حصل في مدينة السليمانية التي أعلنت دائرة الأرصاد الجوية فيها، أن نسبة هطول الأمطار تجاوزت 100 ملم خلال ساعات فقط. واستنفرت أمانة بغداد ملاكاتها، معلنة حالة الإنذار القصوى لمواجهة خطر السيول والفيضانات المتشكلة، ولاسيما مع غمر المياه لأحياء وطرقات، وتسربها لداخل المنازل في العديد من المناطق. ورجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، ان يكون طقس اليوم الأحد صحوا في المناطق كافة. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق ، حيث تسجل العظمى في بغداد 22 مئوية).