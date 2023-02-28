اليابان تقدّم الأموال والتقنيات إلى العراق

الموارد تعزّز إيرادات دجلة بكميات إضافية من الخزين المائي

بغداد – فائز جواد

اطلقت وزارة الموارد المائية، كميات من الخزين المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة، ودعت الحكومات الى توجيه الفلاحين والمزارعين بالالتزام في الحصص المائية المقررة لكل محافظة وعدم التجاوز على حصص المحافظات.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قلة الإيرادات المائية فرضت انخفاض حاد في الخزين المائي، تزامناً مع قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه، لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الجاري).

مساحات زراعية

مؤكداً انها (تجاوزت الخطة المقررة بسبب عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية، وعدم الألتزام بتطبيق نظام المراشنة، ماادى الى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية نتيجة قلة الإيرادات المائية). واشار الى ان (الوزارة اتخذت إجراءات لمعالجة شح المياه اهمها اطلاق كميات من الخزين المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات دجلة، ورفع التجاوزات بالتعاون مع قيادات العمليات، للحفاظ على الحصص المائية وبحيرات الأسماك والمساحات الزراعية المُقررة وفق الخطة الزراعية للموسم الجاري، حسب توجيهات رئيس الوزراء و الوزير). الى ذلك ،قدّم السفير الياباني فوتوشي ماتسوموتو، دعمه الى العراق عبر جاهزيته بتوفير ماكنات واجهزة خاصة لتطوير الري في بابل، مؤكداً وجود مشترك بمجال الآثار بالمحافظة.

وقال ماتسوموتو، في تصريح تابعته (الزمان) امس ، خلال زيارته الى محافظة بابل، ان (اليابان تسعى لدعم المحافظة عبر منحها القرض الياباني، فضلاً عن الدعم التكنيكي وتقديم محاضرات من قِبل متخصصين يابانيين الى الخبراء في العراق، لتحسين الري في المحافظات). مبيناً ان (اليابان تعتزم منح العراق بعض الماكنات واجهزة الضخ ونظام القنوات في مجال الري، في المدة المقبلة، عبر قروض الري، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، لدعم قطاع الزراعة)، واشار الى ان (التعاون سيشمل مجال الآثار في بابل، لاسيما اعمال التنقيب في كثير من المناطق اهمها كيش)، واضاف انه (يأمل بعودة الفريق الياباني الى كيش، لتقديم الخبرات الى العراق وتشجيع السياحة في بابل).

واوعز وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، بتنفيذ الحزمة الجديدة من الأجراءات التي اطلقها رئيس الوزراء دعماً لشريحة المتقاعدين، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي. وقال بيان امس ان (الإجراءات تضمّنت شمول المتقاعدين بقطعة ارض سكنية لغير المستفيدين، وصرف 500 الف دينار مكافأة للمُحالين الى التقاعد في يوم الانفكاك من الدائرة، الى جانب مبلغ الاجازات التراكمية ومكافأة نهاية الخدمة التي تُسلم عند اول راتب تقاعدي).

خطوط جوية

ولفت الى (منح المتقاعدين تخفيضاً 25 بالمئة من الخطوط الجوية العراقية ذهابا وإيابا سنوياً، فضلاً عن تقديم خدمة علاجية خارج العراق على نفقة الدولة.

واضاف ان (العلياوي وجّه بالمباشرة في معاملة التقاعد قبل ستة اشهر من تأريخ الإحالة لضمان تقاضي الراتب التقاعدي في المواعيد المحددة، والمباشرة بإصدار هوية التقاعد قبل شهر من تأريخ الانفكاك، الى جانب عدم الامتناع عن تسليم الراتب التقاعدي بحجة عدم تسديد التوقيفات التقاعدية في حال المتقاعد قد سددها لدائرته، وتنظيم حفل تكريم سنوي للموظفين الُمُحالين الى التقاعد).