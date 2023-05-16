

تحّرك حكومي‮ ‬لدعم الطاقة وتقليل الإنبعاثات الضارة بالبيئة‮ ‬

الموارد تطلق حملات لردم بحيرات الأسماك خلال الأسبوع الجاري

بغداد‮ – ‬ابتهال العربي‮ ‬

توجهت وزارة الموارد المائية لوضع الحلول بشأن زيادة واردات المياه بتوجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني،‮ ‬واطلقت حملات لرفع التجاوزات وردم بحيرات الاسماك‮. ‬

وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة،‮ ‬التابعة الى الوزارة،‮ ‬سليم العتابي،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬السوداني‮ ‬ركّز على لاقضايا مهمة خلال كلمته في‮ ‬مؤتمر بغداد الدولي‮ ‬الثالث للمياه،‮ ‬ابرزها التحرك لتأمين حصة العراق المائية بحسب الواثيق الدولية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن تطوير طرق استخدام المياه وعدم هدرها،‮ ‬والسقي‮ ‬بالري‮ ‬الحديث عبر الافادة من الخبرات الدولية المتقدمة في‮ ‬الإدارة الرشيدة للمياه‮)‬،‮ ‬واوضح ان‮ (‬هذه الاجراءات جاءت لإيصال الماء الخام لمحطات الإسالة وتأمين المياه للبستنة،‮ ‬وضبط الخطط الزراعية،‮ ‬ومنع التجاوزات،‮ ‬لاسيما بحيرات الاسماك التي‮ ‬تستهلك كميات كبيرة من المياه‮)‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى ان‮ (‬الوزارة تتجه الى الري‮ ‬المغلق بدل الري‮ ‬السيحي‮ ‬او المفتوح،‮ ‬مايمنع التجاوزات والتبخر في‮ ‬المياه‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬هذا الاجراء‮ ‬يحتاج الى تخصيص مبالغ‮ ‬مالية في‮ ‬موازنة العام الجاري‮)‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى ان‮ (‬الاسبوع الجاري‮ ‬سيشهد حملات كبيرة وفعّالة لرفع التجاوزات وردم بحيرات الاسماك،‮ ‬ما سيقلل من كمية المياه المسحوبة من النهر،‮ ‬حيث تتولى الموارد هذه المهمة بدلاً‮ ‬من وزارة الزراعة‮). ‬وافتتح وزير الموارد المائية،‮ ‬عون ذياب،‮ ‬المرحلة الأولى من مشروع الحديقة البيئية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي‮ ‬في‮ ‬اهوار الجبايش بمحافظة ذي‮ ‬قار‮. ‬

معالجة مياه

وقال بيان امس ان‮ (‬ذياب افتتح المرحلة الأولى من المشروع لمعالجة المياه واستخدام تقنية الأراضي‮ ‬الرطبة الفايتوتكنولوجي،‮ ‬الذي‮ ‬ينفذه مركز إنعاش الأهوار والأراضي‮ ‬الرطبة العراقية التابع للوزارة‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬الحديقة البيئية تتكون من احواض تعمل على تنقية مياه الصرف الصحي‮ ‬بإستخدام نباتات الأهوار للإسهام بتنقية البيئة‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬المشروع ذو قيمة بيئية كبيرة‮ ‬يسهم بتنقية المياه بكلفة قليلة وكفاءة عالية،‮ ‬دون الحاجة الى استخدام الآليات والمعدات التي‮ ‬تستخدم في‮ ‬المحطات التقليدية‮). ‬على صعيد متصل،‮ ‬وقع العراق وكويا الجنوبية،‮ ‬وثيقة تعاون في‮ ‬مجال إزالة الالغام والمقذوفات الحربية‮ ‬غير المنفلقة‮. ‬

وذكر بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬وزير البيئة نزار ئاميدي،‮ ‬وقع مع سفير كوريا في‮ ‬بغداد،‮ ‬جوي‮ ‬سونغ‮ ‬سو،‮ ‬وثيقة تعاون في‮ ‬مجال إزالة الألغام والمقذوفات الحربية‮ ‬غير المنفلقة،‮ ‬وتفعيل التعاون التنسيقي‮ ‬على مستوى بناء القدرات والدعم الفني‮ ‬والتقني‮ ‬الحديث‮)‬،‮ ‬واوضح الوزير ان‮ (‬الوثيقة تضمنت الاتفاق على تزويد العراق بثلاثة كاشفات مزودة بأجهزة متطورة للمسح التقني‮ ‬للألغام عن بعد للاستفادة منها،‮ ‬عن طريق الشراكة الدولية والتعاون الثنائي‮ ‬بين البلدين لدعم برنامج شؤون الالغام الوطني‮ ‬للأغراض الإنسانية،‮ ‬بما‮ ‬ينسجم مع اتفاقية نزع السلاح والقوانين الوطنية والقانون الدولي،‮ ‬وتنفيذ برامج إنسانية،‮ ‬وتوفير الدعم الصحي‮ ‬والمعنوي‮ ‬لضحايا الألغام ودمجهم بالمجتمع‮)‬،‮ ‬من جانبه نوه مدير عام دائرة شؤون الألغام في‮ ‬الوزارة،‮ ‬صباح الحسيني،‮ ‬الى‮ (‬اهمية التعاون الدولي‮ ‬لتنسيق شؤون الألغام الوطنية،‮ ‬وتسيير الأنشطة والبرامج التنفيذية العملياتية على الواقع‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬الدائرة لديها قاعدة معلومات متكاملة موضح فيها المساحات الملوثة والمطهرة لاسيما في‮ ‬المحافظات المحررة وقضاء الفاو بالبصرة،‮ ‬ومحافظات واسط وميسان وذي‮ ‬قار‮). ‬

برامج مشتركة

من جانبه اكد السفير ان‮ (‬توقيع الوثيقة‮ ‬يأتي‮ ‬ضمن إطار تعزيز شراكات العمل والبرامج المشتركة بين البلدين،‮ ‬وتنفيذ التزامات الاتفاقيات الدولية في‮ ‬ملف إزالة الالغام،‮ ‬ودعم القدرات الوطنية وتوسيع التعاون في‮ ‬المجالات البيئية كافة‮). ‬

في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء،‮ ‬حميد نعيم الغزي،‮ ‬مع فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات،‮ ‬ملف الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية،‮ ‬بما‮ ‬ينسجم مع تطلعات البرنامج الحكومي‮. ‬

وقال بيان امس ان‮ (‬مسودة مشروع قانون الطاقة المتجددة جاهز لمناقشته والتصويت عليه،‮ ‬ثم إحالته الى البرلمان لإقراره‮)‬،‮ ‬واشار الى انه‮ (‬سيسهم بصورة كبيرة في‮ ‬دعم توجهات الحكومة في‮ ‬تنفيذ جزء مهم من التزامات العراق الدولية‮).‬

مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬الامانة العامة داعمة لوزارة البيــــــئة لتطــــــــبيق معايير الجودة ونشـــــــر مفاهيم ثقافة التوعية البيئية لدى المواطنين‮). ‬