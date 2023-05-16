تحّرك حكومي لدعم الطاقة وتقليل الإنبعاثات الضارة بالبيئة
الموارد تطلق حملات لردم بحيرات الأسماك خلال الأسبوع الجاري
بغداد – ابتهال العربي
توجهت وزارة الموارد المائية لوضع الحلول بشأن زيادة واردات المياه بتوجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، واطلقت حملات لرفع التجاوزات وردم بحيرات الاسماك.
وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة، التابعة الى الوزارة، سليم العتابي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (السوداني ركّز على لاقضايا مهمة خلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، ابرزها التحرك لتأمين حصة العراق المائية بحسب الواثيق الدولية، فضلاً عن تطوير طرق استخدام المياه وعدم هدرها، والسقي بالري الحديث عبر الافادة من الخبرات الدولية المتقدمة في الإدارة الرشيدة للمياه)، واوضح ان (هذه الاجراءات جاءت لإيصال الماء الخام لمحطات الإسالة وتأمين المياه للبستنة، وضبط الخطط الزراعية، ومنع التجاوزات، لاسيما بحيرات الاسماك التي تستهلك كميات كبيرة من المياه)، مشيراً الى ان (الوزارة تتجه الى الري المغلق بدل الري السيحي او المفتوح، مايمنع التجاوزات والتبخر في المياه)، واضاف ان (هذا الاجراء يحتاج الى تخصيص مبالغ مالية في موازنة العام الجاري)، لافتاً الى ان (الاسبوع الجاري سيشهد حملات كبيرة وفعّالة لرفع التجاوزات وردم بحيرات الاسماك، ما سيقلل من كمية المياه المسحوبة من النهر، حيث تتولى الموارد هذه المهمة بدلاً من وزارة الزراعة). وافتتح وزير الموارد المائية، عون ذياب، المرحلة الأولى من مشروع الحديقة البيئية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي في اهوار الجبايش بمحافظة ذي قار.
معالجة مياه
وقال بيان امس ان (ذياب افتتح المرحلة الأولى من المشروع لمعالجة المياه واستخدام تقنية الأراضي الرطبة الفايتوتكنولوجي، الذي ينفذه مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية التابع للوزارة)، مبيناً ان (الحديقة البيئية تتكون من احواض تعمل على تنقية مياه الصرف الصحي بإستخدام نباتات الأهوار للإسهام بتنقية البيئة)، واشار الى ان (المشروع ذو قيمة بيئية كبيرة يسهم بتنقية المياه بكلفة قليلة وكفاءة عالية، دون الحاجة الى استخدام الآليات والمعدات التي تستخدم في المحطات التقليدية). على صعيد متصل، وقع العراق وكويا الجنوبية، وثيقة تعاون في مجال إزالة الالغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة.
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير البيئة نزار ئاميدي، وقع مع سفير كوريا في بغداد، جوي سونغ سو، وثيقة تعاون في مجال إزالة الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة، وتفعيل التعاون التنسيقي على مستوى بناء القدرات والدعم الفني والتقني الحديث)، واوضح الوزير ان (الوثيقة تضمنت الاتفاق على تزويد العراق بثلاثة كاشفات مزودة بأجهزة متطورة للمسح التقني للألغام عن بعد للاستفادة منها، عن طريق الشراكة الدولية والتعاون الثنائي بين البلدين لدعم برنامج شؤون الالغام الوطني للأغراض الإنسانية، بما ينسجم مع اتفاقية نزع السلاح والقوانين الوطنية والقانون الدولي، وتنفيذ برامج إنسانية، وتوفير الدعم الصحي والمعنوي لضحايا الألغام ودمجهم بالمجتمع)، من جانبه نوه مدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة، صباح الحسيني، الى (اهمية التعاون الدولي لتنسيق شؤون الألغام الوطنية، وتسيير الأنشطة والبرامج التنفيذية العملياتية على الواقع)، مبيناً ان (الدائرة لديها قاعدة معلومات متكاملة موضح فيها المساحات الملوثة والمطهرة لاسيما في المحافظات المحررة وقضاء الفاو بالبصرة، ومحافظات واسط وميسان وذي قار).
برامج مشتركة
من جانبه اكد السفير ان (توقيع الوثيقة يأتي ضمن إطار تعزيز شراكات العمل والبرامج المشتركة بين البلدين، وتنفيذ التزامات الاتفاقيات الدولية في ملف إزالة الالغام، ودعم القدرات الوطنية وتوسيع التعاون في المجالات البيئية كافة).
في غضون ذلك، ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، ملف الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية، بما ينسجم مع تطلعات البرنامج الحكومي.
وقال بيان امس ان (مسودة مشروع قانون الطاقة المتجددة جاهز لمناقشته والتصويت عليه، ثم إحالته الى البرلمان لإقراره)، واشار الى انه (سيسهم بصورة كبيرة في دعم توجهات الحكومة في تنفيذ جزء مهم من التزامات العراق الدولية).
مضيفاً ان (الامانة العامة داعمة لوزارة البيــــــئة لتطــــــــبيق معايير الجودة ونشـــــــر مفاهيم ثقافة التوعية البيئية لدى المواطنين).