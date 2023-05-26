إطلاق مشروع البطاقة الألكترونية للمزارعين ومغادرة التعقيدات المالية

الموارد: تصفية مياه النجف وتجفيف 300 بحيرة أسماك غير مجازة بالإسحاقي

بغداد – إبتهال العربي

النجف – سعدون الجابري

باشرت مديرية صيانة ومشاريع الري والبزل في محافظة النجف، التابعة لوزارة الموارد المائية، بأعمال كري الأنهر والمبازل، استعداداً للموسم الزراعي الصيفي. وذكر مسؤول مشاريع الري والبزل في محافظة النجف، حيدر محمد عباس، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المديرية باشرت بإزالة نبات الشمبلان من عمود نهر الفرات الرئيسي بمسافة اكثر من 100 كيلومتر، وتنظيف محطات الإسالة عبر آليات تخصصية برمائية و ماكنة دفل، لتصفية مجرى المياه وضمان انسيابية وصول حصص المحافظات الجنوبية بانسيابية عالية)، مضيفاً ان (عملية كري الأنهر لها أثر بالغ في إنجاح الخطة الزراعية، وتزويد الأنهر الفرعية بالمياه بعد وصول الحصص المائية واستخدامها حسب الضوابط المقررة لها).

تجفيف بحيرات

وجفّفت الوزارة ، نحو 300 بحيرة أسماك غير المجازة، بناحية الاسحاقي في محافظة صلاح الدين. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (ملاكات مديرية الموارد المائية في الاسحاقي، تواصل عمليات تجفيف وازالة بحيرات الاسماك غير المجازة، وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 23235 للعام الجاري خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشر، بشأن ردم بحيرات الاسماك المتجاوزة، بمتابعة الوزير عون ذياب، وإشراف ادارة الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة في الوزارة)، واوضح ان (ملاكات المديرية تواصل ازالة وتجفيف البحيرات في شعب الجدول الشرقي والدجيل والمشاهدة والطارمية، وبلغت البحيرات المجففة 297 بحيرة من اصل 616 والعمل جار على ازالة المتبقي)، مبيناً ان (العمل شمل كسر اكتاف البحيرات وقطع المصدر المائي والتيار الكهربائي، من اجل ضمان وصول الحصص المائية الى جميع المستفيدين كافة، والحفاظ على الثروة المائية في اطار مواجهة الشح المائي)، واشار الى ان (اعمال التجفيف جرت بالتعاون مع دوائر الزراعة والكهرباء، وإسناد القوات الامنية ضمن قواطع المسؤولية)، واضاف ان (المديرية في الاسحاقي تسعى الى رفع جميع التجاوزات عن شبكة الري والبزل وتطبيق نظام المراشنة، لتحقيق العدالة في التوزيع). في غضون ذلك، تقرر للمرة الاولى، تحويل العسل المنتج في كردستان، الى علامة تجارية عالمية تصدّر من الاقليم الى دول اخرى، بالتزامن مع تزايد الانتاج وتكاثر النحل بشكل ملحوظ، حيث تستخدم أربعة ملايين زهرة في انتاج كيلوغرام واحد من العسل الطبيعي. وذكر رئيس شبكة النحالين، في كردستان، عارف شواني، في تصريح تابعته (الزمان) انه (جرى تحويل العسل المنتج الى علامة تجارية وتصديره الى دول الخليج، وذلك يمثل بداية لتوفير سوق جديد للعسل)، وبحسب النحالين فأن (الخلايا زادت انتاجيتها السنوية خلال العام الماضي)، واشارت عملية البيع الى (انتاج ثلاثة انواع من العسل في كردستان، لاسيما العسل البرّي الذي يعد من اجود انواع العسل حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد الى اكثر من 100 دولار، وكذلك عسل الخليف والصندوق باسعار متفاوتة)، واوضح رئيس منظمة نحالي الإقليم، احمد بشدري، ان (المتوقع ارتفاع نسب العسل المنتج في خلال العام الجاري، بدعم حكومة الاقليم لتحويل العسل الى علامة تجارية).

بطاقة الكترونية

وباشرت وزارة الزراعة، بمشروع البطاقة الالكترونية للمزارع، موضحة اهدافه. وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر، في تصريح امس ان (الوزارة شرعت بالبطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي، ضمن المنهاج الحكومي، وبرنامج الوزارة من العام الجاري حتى العام المقبل)، لافتاً الى ان (المشروع سيخفف عن المزارع، وسيبسط الإجراءات الإدارية وسيقلل من الرتابة)، واضاف ان (البطاقة ستتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمزارع والمستثمر الزراعي، لتثبيت قاعدة بيانات متكاملة بإسمائهم، وجميع الالتزامات المالية للمزارعين بينه وبين الجهات ذات العلاقة، مثل دفع مستحقات المزارعين او استقطاع او دفع إيجار الاراضي او مستلزمات الإنتاج والأسمدة والبذور والأعلاف، فضلاً عن القروض الزراعية)، موضحاً ان (اهداف البطاقة الالكترونية تتعلق بتوفير إحصاءات زراعية دقيقة واستهداف المستحقين بالدعم الزراعي، وتسهيل التعاملات المالية للمزارع مع دوائر وشركات الوزارة او الوزارات الأخرى، الى جانب متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الزراعية بالمجال النباتي والحيواني).