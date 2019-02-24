البيئة توجّه إنذاراً إلى بلدية مندلي

الموارد تخفّض إطلاقات المياه بديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

خفضت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، اطلاقات المياه في نهر ديالى من بحيرة حمرين. وقال مدير الموارد المائية في ديالى، مهند المعموي، لـ (الزمان) امس إن (مديرية الموارد المائية في ديالى خفضت اطلاقات المياه من بحيرة حمرين صوب نهر ديالى من 600 متر مكعب بالثانيـــة الى 550 متر مكعب بالثانية. واضاف المعموري، أن (خفض اطلاقات المياه من حمرين صوب نهر ديالى هو الاول من نوعه منذ اسبوعين وجاء لعدة اسباب أبرزها انخفاض الواردات المائية الى بحيرة حمرين، بالإضافة الى تقليل الضغط المائي على محافظات الجنوب بسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة والذي يعتبر نهر ديالى احد روافده الاساسية) . ومن جانب آخر قالت عضو مجلس محافظة ديالى، نجاة الطائي لـ (الزمان)، إن (مجمع الغالبية السكني في مركز محافظة ديالى توقف العمل به منذ نحو 10 سنوات، لأسباب مختلفة بالرغم من أن نسبة إنجازه جيدة ) . وأضافت الطائي ، أن (إهمال هذا المجمع حوله الى مأوى للكلاب السائبة، ناهيك عن انه أصبح مهدد بالانهيار في الوقت الراهن نتيجة صدأ الحديد الذي فيه وما فعلت الطبيعة والظروف الجوية في مفاصله طيلة السنوات الماضية) .

وأكدت عضو مجلس ديالى ، أن (المجمع السكني لو تم إكمال بناؤه وأستثمر لوفر مئات الوحدات السكنية قد تحل مشكلة السكن في المحافظة)، لافتة إلى (ضرورة تدخل الحكومة بشـــكل عاجل وإكماله للاستفادة منه) .واعلنت مديرية البيئة في محافظة ديالى ، انها وجهت انذارا الى بلدية مندلي لرميها المياه الثقيلة بالقرب من المناطق السكنية ، فيما اكدت انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحقها في حالة عدم ازالة المخالفة .

رمي مياه

وقال مدير البيئة عبد الله هادي الشمري لــ ( الزمان ) امس انه (استنادا الى البند اولا من المادة 33 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 والصلاحيات المخولة لنا بموجب الامر الاداري المرقم د . ت . و / 399 في 24 / 6 / 2010 الفقرة 13 من الصلاحيات الادارية والمعدلة بموجب الامر الاداري د . و. آ / 463 في 6 / 7 / 2010 ولقيام بلدية ناحية مندلي برمي المياه الثقيلة بالقرب من الدور السكنية ، لذا ننذرهم بإزالة المخالفات وخلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ). واضاف الشمري ، انه (بخلاف ذلك سوف نتخذ الاجراء آت القانونية بحقهم ، مؤكدا ان فرقهم البيئية الميدانية مستمرة في متابعة الواقع البيئي والصحي ولعموم مناطق المحافظة ). الى ذلك اشتكى مجموعة من اعضاء مجلس محافظة ديالى على نائب المحافظ للشؤون الفنية محمد قتيبة صالح البياتي . وحصلت الــ ( الزمان )، على ( وثيقة تضمنت رفع دوى قضائية من قبل الاعضاء قاسم عودة جواد وساجد عبد الامير صعب العنبكي وخضر مسلم عبد العبيدي ومحمد جواد كاظم وتركي جدعان عبد النبي ، وعصام شاكر مزهر ة ، على نائب المحافظ للشؤون الفنية محمد قتيبة صالح البياتي بعد اسبوع من استلامه المنصب). وذكرت الوثيقة (نرفق لكم طيا كافة الأوليات الخاصة بقيام المشكو منة نائب المحافظ الفني لمحافظة ديالى محمد قتيبة أضافة لوظيفية بهدر المال العام عندما كان مديرا مفوضا لشركة بلاد الرافدين للمقاولات استنادا للوكالة ذي العدد 24038 سجل 123 في 2011/8/14 وقيام الشركة اعلاه بسحب مبالغ عن قيمة تنفيذ مشاريع صورية ومتلكئة وبنسب انجاز متدنية بالرغم من استلامة للمبالغ كاملة من خزينة الدولة وكذلك مشاريع لشركات أخرى ) . واشارت الوثيقة الى أن (المشاريع هي، تأهيل الطريق من تقاطع القدس الى سيطرة المرادية ، من مهام شركة بلاد الرافدين ، فضلا عن أنشاء خطين kv/33 قابلوا ارضي بطول 7 كي??لو لمحطة كصب الخالص، من مهام شركة انهار د?ال? ، استلام مبالغ بدون وكالة من قبل المشكو منة محمد قتيبة صالح ) . واضافت لما تقدم من المشاريع ( مشروع تأهيل شبكات كهرباء الحويش والقصيرين ، البو عبد?، حي العسكري، الأولى والثانية محطة كهرباء ثانوية 11 /kv 33 من مهام شركة طريق البيارق للمقاولات واستلام مبالغ بدون وكالة من قبل المشكو منة محمد قتيبة صالح . (ومن جانب آخر اعلن رئيس مجلس ديالى علي الدايني، لـ (الزمان) إنه ( تم اصدار تعميم شامل بمنع عمالة الاطفال في الشوارع والتقاطعات داخــــــــل بعقــــــوبة وبقية المدن).

حماية الاطفال

وأضاف الدايني ، أن (التعميم جاء لحماية الاطفال من الاستغلال الذي يمارسه ذووهم او اقاربهم خاصة وأن بعضهم ايتام، وتمت مفاتحة دار البراعم الحكومية لإيواء الايتام بالتدخل واستقبال من تنطبق عليه الشروط والتعليمات لرعايته).

وأشار الدايني الى أن (مجلس ديالى لن يقبل ببروز ما يعرف بأطفال الشوارع في المحافظة ، مبينا أن القيم المجتمعية والعادات رافضة لهذا الامر وسنعمل ما بوسعنا لإنقاذ الاطفال والبحث عن حلول واقعية لملــــــفهم الانساني ) .