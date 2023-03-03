دعوات إلى زراعة الأشجار والسقي بالمنظومات الشمسية

الموارد تؤمّن إحتياجات الجنوب من خزين سدة الكوت

بغداد – الزمان

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اكدت وزارة الموارد المائية ،السعي لتأمين الإطلاقات المائية من سدة الكوت بإتجاه محافظات الجنوب. وذكر معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة سليم جلوب في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (ملاكات الوزارة موزعة على حوضي دجلة والفرات لتطبيق نظام المراشنة وضبط الإستهلاكات المائية عن طريق عمل اللجان في متابعة تطبيقه لتأمين الحصص المائية للمُستحقين)، لافتاً الى ان (إعداد خطة من قِبل المختصين في المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، لتعزيز الإطلاقات المائية من الخزين المتوفر في السدود والخزانات)، وتابع جلوب ان (ملاكات الوزارة مستمرة برفع التجاوزات على الأنهر الرئيسية والفرعية والمشاريع الاروائية بالتننسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات).

نظام مراشنة

وطبقت مديرية الموارد المائية في واسط، نظام مراشنة صارم، للحفاظ على وصول كميات من المياه الى محافظتي ذي قار وميسان. وقال مدير الموارد في المحافظة، كريم حسين ان (المديرية تسعى الى تطبيق برنامج توزيعات المياه المُعد من الوزارة لضمان العدالة في التوزيعات المائية)، واشار الى (متابعتها إيصال المياه وتطبيق مراشنة عبر لجان موزعة بين عموم المحافظة على مدار يوم كامل). في غضون ذلك، اقامت التجهيزات الزراعية التابعة الى وزارة الزراعة، وجمعية المليون شجرة، في ندوة مشتركة عن التشجير للمرة الاولى، بشأن ثقافة التشجير. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الندوة اقيمت تحت عنوان استعمال التقانات الحديثة في عمليات التشجير، بمشاركة باحثين وخبراء زراعة ومختصون اكاديميون)، مبيناً ان (الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالتعاون مع منظمة المليون شجرة، ناقشا الوعي المجتمعي وثقافة التشجير، وعلاقة المراحل العمرية للفرد العراقي بالشجرة وكيفية الاهتمام بها)، واوضح ان (الندوة تضمنت اهمية بحث معدات التشجير الصديقة للبيئة، والمردودات الاقتصادية للتشجير وتربية النحل، ودور التعليم المهني في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن التوسع ببساتين النخيل بإعتماد التقانات الحديثة)، ولفت الى (تقديم محاضرات من التدريسيين المختصين بالجانب العلمي والمهني من كلية الزراعة في جامعة الموصل، والجامعة العراقية وكذلك كلية التربية للبنات والناشطين البيئيين من واسط، وخبراء في الزراعة، و دائرة البستنة العامة)، وتابع ان (قسم الدراسات والبحوث في الشركة، اكد فوائد التشجير في تقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي وتحسين البيئة وزيادة الاوكسجين في الهواء وخفض درجات الحرارة، والحد من التصحر)، من جانبه دعا الخبير الزراعي نزهان احمد مظلوم، اجهزة امانة بغداد الى (تكثيف زراعة اشجار السدر وحمايتها من حالات اتلاف الاشجار والشجيرات).

شراء منظومات

وفي كربلاء، طالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية، في المحافظة، حسين شايش الشمري، الجهات الحكومية الى دعم الفلاحين لشراء منظومات سقي تعمل بالطاقة الشمسية. وقال الشمري خلال ندوة اقيمت في كربلاء، حضرتها (الزمان) ان (المحافظة بحاجة الى إنشاء معامل صناعية لانتاج المنظومات الى جانب زراعة الأشجار، لمعالجة التصحر التي ازدادت مؤخراً خصوصاً في المناطق الغربية منها قضاء عين التمر)، واوضح ان (جامعة كربلاء والحكومة المحلية، بحثا في الندوة مكافحة التصحر بإعتماد السقي بالطاقة الشمسية)، مؤكداً ان (معالجة التصحر بالطاقة الشمية التي استخدمت مؤخراً بالمناطق الصحراوية اثرت على نجاح زراعة محصول الحنطة وعلى الجانب الاقتصادي والبيئي).