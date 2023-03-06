المهنية ولسانُ التَّاريخ – صلاح الدين الجنابي

التاريخ يقول: المهنية لا تظهر بالمصادفة أو عند تسنم منصب أعلى أو عندما تريد الماكنة الإعلامية تلميع مهنية أحدهم، المهنية تبدأ من أول يوم في العمل وتترسخ القيم لتكون موجهات للسلوك المهني في كل المواقف والاحداث والقرارات، فالشخص الذي يوصف بالمهني يجب ان تكون كل قراراته ومواقفه وتعاملاته السابقة تدل على ذلك ولا يكون جزء من فساد أو ساكت على فساد أو يدعي النزاهة ولا يحرك ساكن لتطبيقها أو يمسح الأكتاف ليبقى على الكرسي.

التعليم والمعايير والسراب

الكلام عن معايير التعليم دون تطبيقها يمزق ويضعف المجتمع وهو أخطر من الجري وراء السراب إذ يُغريك شكل الماء ولكنه يُتعبك ويشقيك ويسلب طاقتك فخداع عقول الناس أكثر تدميراً من خداع البصر لأن الأول يرسخ الجهل والخديعة والزيف والتخلف ولكن الثاني قد يُحفزك للبحث عن الحقيقة.

# التعليم عملية تغيير إيجابي في السلوك، والمعايير تعمل على ضبط عملية التعليم لضمان النزاهة والشفافية والاذعان، لإحداث التغيير الذي يظهر أثره الإيجابي على المهن وأصحاب المصالح والمجتمع.

المهمة ولسانُ التَّاريخ

التاريخ يقول: الفساد يستحكم ويتحكم عندما تكون القيادة غير قادرة على التمييز بين الرجال القادرين على اداء المهمة بمهنية وبين السراق قصداً أو تحيزاً.