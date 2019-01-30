المهندس العراقي بين الكفاءة والتغييب – نزار خيري نعاس السويدي

من خلال أستقرائنا للتاريخ الحديث والمعاصر، وما مرت به عدة شعوب من حروب وكوارث، وكيف استطاعت هذه البلدان والشعوب من الأستنهاض مجدداً، نستطيع القول ان هذا الأستنهاض قد تم بفعل وعزيمة نخبة من الكوادر العلمية والفنية من أبناء تلك الشعوب، وقد تمكنت هذه الكوادر من رفع الركام والخارب عن كاهل شعوبها. وكان للكادر الهندسي القدح المعلى في هذه النهضة وإعادة الإعمار. وفي بلادنا، وبعد ان مررنا بتلك المآسي والكوارث، كان ينبغي علينا الأستفادة من تجارب الأخرين، والسير على خطاهم، حتى نختصر الجهد والوقت، ومن ثم نختصر الطريق للنهوض ببلدنا بعد سلسلة من الحروب العبثية ، وما تلاها من أعمال إرهابية، لكن ماحصل كان عكس هذا التوجه الوطني، لا سيما بعد عملية التغيير، فقد تم تغييب الكفاءات العلمية والمدربة عن إدارة مؤسسات الدولة، مما أدى بالنتيجة الى أضعاف هذه المؤسسات والدوائر، وعجزها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنيين، ومن ثم تباطيء عمليات الأعمار والبناء، ولم يكن المهندس العراقي ببعيد عن هذا التوصيف، فلم يعطي أي دور بارز او مؤثر للكادر الهندسي في عملية إعادة أعمار العراق، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وإقامة المشاريع العمرانية، كذلك لم تؤخذ حقوقه بنظر الأعتبار، ومنها تحسين ظروفه المعاشية. ونعتقد ان هناك جملة من المعوقات كانت تقف حائلاً دون تحقيق هذه الطموحات، يقف في مقدمتها غياب الرؤى والستراتيجيات المعتمدة في إدارة شؤون الدولة عموماً.وفي ظل هذا الواقع البائس علينا البحث عن الأساليب والآليات التي تساعد على تفعيل دور المهندس العراقي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق، وهذا يتطلب عدة أجراءات ينبغي القيام بها، ويقف في مقدمة تلك الأجراءات تشريع القوانيين التي تتضمن حقوق وحماية المهندس، وتوفير فرص العمل في دوائر ومؤسسات الدولة، لا سيما بعد تفشي البطالة بين صفوف هذه الشريحة المهمة ، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص لأستيعاب ماتبقى من هذه الطاقات والكفاءات، والتشجيع على أقامة المشاريع الصغيرة، وأيضاً السير على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، ليأخذ المهندس دوره في المؤسسات الحكومية حسب خبرته وكفاءته لا حسب انتمائه الطائفي او الحزبي، كذلك توفير الأجواء المناسبة لعودة الكفاءات الهندسية من خارج العراق ومنحها الفرصة الأكبر في المنافسة والمشاركة في التنمية والأعمار. هذه النقاط يجب ان توضع أمام أنظار صناع القرار، والمعنيين بأمر بناء هذا الوطن. ولهذا على النخب السياسية اليوم ان لاتغفل دور المهندس في عراق اليوم الذي هو بحاجة ماسة الى خبرات ابنائه كافة، خاصة المهندسين منهم ، فلا يمكن ان ينهض هذا البلد مجدداً دون الأهتمام بشريحة المهندسيين . ان الشيء الملفت للانتباه ، ومنذ بداية التغيير وحتى الآن ، هو ان البعض من السياسيين في هذا البلد لم يدرك بعد مفهوم المرحلة الانتقالية ، وما يتطلبه من تحول وإصلاح للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن إعادة هيكلة وتغيير لمؤسسات ودوائر الدولة ، حتى تتماشى مع طبيعة المرحلة الإنتقالية، ومفهوم التنمية المستدامة، ويمكن ملاحظة ذلك جلياً من خلال طرح أي مشروع ذات بعد ستراتيجي يهدف الى تحقيق تنمية مستدامة، بحيث يتبخر هذا الجهد الوطني وسط التجاذبات المختلفة والجدل السياسي العقيم. ان ما نود التأكيد عليه هو أننا بحاجة الى أساليب وطرق غير تقليدية في الحصول على تنمية شاملة ، وهو ما بات يعرف اليوم بالتنمية المستدامة ، والتي تهدف الى وضع الخطط الكفيلة بتحسين الظروف المعاشية لجميع الناس ، والقضاء على الفقر، وكذلك تجنب إخفاقات المرحلة السابقة ، من خلال التشجيع على اتباع أنماط وأساليب مبتكرة . ونعتقد ان العراق كبلد قادر على تلبية شروط التنمية المستدامة ، بفعل ما يمتلكه من مقومات اقتصادية هائلة ، وثروات معدنية متعددة ، وموارد بشرية كبيرة، ويقف في مقدمة تلك الموارد الكوادر الهندسية.