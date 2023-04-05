المنسف طبق شعبي صمد آلاف السنين فوق المائدة الأردنية

عمان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُعدّ‭ “‬المنسف‭”‬،‭ ‬الطبق‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬الذي‭ ‬ترتبط‭ ‬نشأته‭ ‬بحرب‭ ‬قديمة‭ ‬وتطور‭ ‬تاريخي،‭ ‬وصمد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬رمزاً‭ ‬للأصالة‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭.‬

ويُطبخ‭ “‬المنسف‭” ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ “‬سيد‭ ‬المائدة‭ ‬الأردنية‭” ‬بلحم‭ ‬الأغنام‭ ‬البلدية،‭ ‬وكرات‭ “‬الجميد‭” ‬المحضرة‭ ‬من‭ ‬حليب‭ ‬الأغنام‭ ‬البلدية،‭ ‬والسمن‭ ‬البلدي،‭ ‬والأرزّ،‭ ‬واللوز‭ ‬والصنوبر‭ ‬لتزيينه‭.‬

ويقول‭ ‬أشرف‭ ‬مبيضين‭ (‬47‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مع‭ ‬صديقه‭ ‬تامر‭ ‬المجالي‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬مطعم‭ “‬مناسف‭ ‬مؤاب‭” ‬في‭ ‬عمان‭ ‬إن‭ “‬المنسف‭ ‬طبق‭ ‬مشهور‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬لكن‭ ‬أساسه‭ ‬وأصله‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬وهو‭ ‬الألذّ‭ ‬ونُسب‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬مؤاب‭ ‬قديما‭”.‬

ويضيف‭ ‬بينما‭ ‬يفرد‭ ‬الأرزّ‭ ‬ويرتّب‭ ‬قطع‭ ‬اللحم‭ ‬في‭ ‬طبق‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬المطعم‭ “‬يقدّم‭ ‬الأكلات‭ ‬الشعبية‭ ‬الأردنية‭ ‬ومنها‭ ‬المنسف‭ ‬والفتيت‭ (‬الخبز‭ ‬المفتت‭ ‬واللبن‭) ‬والعيش‭ (‬القمح‭ ‬المجروش‭ ‬المطبوخ‭) ‬واللزاقيات‭ (‬حلويات‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬سيد‭ ‬المائدة‭ ‬الاردنية‭ ‬هو‭ ‬المنسف‭”. ‬ويؤكد‭ ‬شريكه‭ ‬المجالي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُعدّ‭ ‬طبق‭ “‬الرشوف‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬طبخ‭ ‬جريش‭ ‬القمح‭ ‬والعدس‭ ‬والحمص‭ ‬المسلوق‭ ‬بلبن‭ ‬الجميد‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬البصل‭ ‬والسمن‭ ‬البلدي‭ ‬ليتم‭ ‬تناوله‭ ‬كحساء،‭ ‬أن‭ “‬المنسف‭ ‬هو‭ ‬سيد‭ ‬المائدة‭ ‬الأردنية،‭ ‬واذا‭ ‬اردت‭ ‬ان‭ ‬تكرم‭ ‬ضيفك‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المنسف‭”.‬

وأُدرِج‭ ‬المنسف‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ (‬الحيّ‭) ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭). ‬وجميع‭ ‬مكونات‭ “‬المنسف‭” ‬منتجة‭ ‬محليا،‭ ‬ويشتهر‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬الجميد‭ ‬الكركي‭ (‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬الكرك‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬118‭ ‬كيلومتراً‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬عمان‭) ‬والسمن‭ ‬البلقاوي‭ (‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬البلقاء‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬عمان‭).‬

ويقول‭ ‬المؤرخ‭ ‬والكاتب‭ ‬جورج‭ ‬طريف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬المنسف‭ ‬كان‭ ‬بالأساس‭ ‬يصنع‭ ‬من‭ ‬ثريد‭ ‬لحم‭ ‬الضأن‭ ‬واللبن‭ ‬وخبز‭ ‬الشراك‭ (‬خبز‭ ‬رقيق‭)”. ‬ولاحقا‭ ‬أصبحت‭ “‬المادة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمنسف‭ ‬البرغل‭ (‬القمح‭ ‬المجروش‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تطور‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬الأرز‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬المنسف‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭”. ‬ويرتبط‭ “‬المنسف‭” ‬تاريخيا‭ ‬بالأردن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حادثة‭ ‬تروى‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬ميشع،‭ ‬أحد‭ ‬ملوك‭ ‬مملكة‭ “‬مؤاب‭” ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬ودامت‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الرابع‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭.‬

وامتدت‭ ‬حدودها‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬للبحر‭ ‬الميت،‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬الكرك‮ ‬‭(‬118‭ ‬كيلومتراً‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬عمان‭) ‬إلى‭ ‬الشوبك‭ (‬نحو‭ ‬205‭ ‬كم‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭). ‬ويقول‭ ‬طريف‭ “‬كان‭ ‬مركز‭ ‬حكم‭ ‬الملك‭ ‬ميشع‭ ‬في‭ ‬الكرك،‭ ‬وكان‭ ‬يعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬اليهود‭ ‬لا‭ ‬يأكلون‭ ‬اللحم‭ ‬المطبوخ‭ ‬باللبن،‭ ‬وفقا‭ ‬لشريعتهم‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬التوراة‭”. ‬واضاف‭ “‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يختبر‭ ‬ولاء‭ ‬شعبه‭ ‬المؤابي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬العبرانيين‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬فطلب‭ ‬من‭ ‬شعبه‭ ‬أن‭ ‬يطبخوا‭ ‬اللحم‭ ‬باللبن‭”.‬

واستجاب‭ ‬شعبه‭ ‬لطلبه،‭ ‬وبهذا‭ ‬وفقا‭ ‬لطريف‭ “‬نسف‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬التوراة‭ ‬ومنذ‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬سميت‭ ‬هذه‭ ‬الأكلة‭ ‬بالمنسف‭”. ‬ولذلك‭ ‬اختار‭ ‬مبيضين‭ ‬والمجالي‭ ‬تسمية‭ ‬مطعمهما‭ “‬مناسف‭ ‬مؤاب‭”‬،‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬مؤاب‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬والأكاديمي‭ ‬حسن‭ ‬مبيضين‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬التطور‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬جاء‭ ‬حسب‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬النتاج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والزراعي‭ ‬وطبيعة‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭”. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ “‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الرعي‭ ‬كان‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الوجبة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬اللبن‭ ‬الذي‭ ‬يستخرج‭ ‬من‭ ‬حليب‭ ‬الإغنام‭ ‬مع‭ ‬الخبز‭ ‬فقط‭”.‬

وأشار‭ ‬الباحث‭ ‬الذي‭ ‬ارتدى‭ ‬الكوفية‭ ‬الحمراء‭ ‬وتناول‭ ‬المنسف‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ “‬مناسف‭ ‬مؤاب‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القمح‭ ‬المجروش‭ ‬دخل‭ ‬الى‭ ‬المنسف‭ ‬بسبب‭ ‬الحاجة‭ ‬لإطعام‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وإشباعهم،‭ ‬ثم‭ ‬حل‭ ‬الأرز‭ ‬بديلاً‭ ‬عنه‭.‬

وهناك‭ ‬أكلات‭ ‬أردنية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬اندثرت‭ ‬مثل‭ “‬شوربة‭ ‬الجعدة‭” ‬المحضرة‭ ‬من‭ ‬نبات‭ ‬الجعدة‭ ‬البري‭ ‬والعدس‭ ‬واللبن،‭ ‬او‭”‬الخميعة‭” ‬وهو‭ ‬طبق‭ ‬حلويات‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الخبز‭ ‬المفتت‭ ‬والحليب‭ ‬والسكر،‭ ‬يشبه‭ ‬رقائق‭ ‬الفطور‭ ‬المعروفة‭ ‬اليوم‭.‬

إلاّ‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأكلات‭ ‬بقيت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محددة،‭ ‬كالمكمورة‭(‬طبقات‭ ‬من‭ ‬العجين‭ ‬مع‭ ‬الدجاج‭ ‬والبصل‭ ‬وزيت‭ ‬الزيتون‭)‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الأردن،‭ ‬و‭”‬المجللة‭”(‬خبز‭ ‬مع‭ ‬عويس‭ ‬‮ ‬ومقطع‭ ‬ولبن‭ ‬ولحم‭ ‬مع‭ ‬البصل‭ ‬بالسمن‭ ‬البلدي‭) ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الأردن‭.‬

‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬

ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬مبيضين‭ ‬إن‭ “‬المنسف‭ ‬وجبة‭ ‬ذات‭ ‬معايير‭ ‬خاصة‭ ‬وطقوس‭ ‬خاصة،‭ ‬وأيضا‭ ‬لأشخاص‭ ‬تربطهم‭ ‬علاقات‭ ‬خاصة‭ ‬بمعنى‭ ‬أنها‭ ‬تُقدَّم‭ ‬وفق‭ ‬بروتوكول‭ ‬معين‭ ‬للضيافة‭ ‬وطريقة‭ ‬التقديم‭ ‬والترتيب‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ “‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الضيف‭ ‬يكون‭ ‬وفق‭ ‬الدرجة،‭ ‬لجهة‭ ‬طريقة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وطريقة‭ ‬الوداع‭ ‬وطريقة‭ ‬تقديم‭ ‬الأكل،‭ ‬فمثلا‭ ‬يقدم‭ ‬رأس‭ ‬الذبيحة‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬سدر‭ ‬لكبير‭ ‬القوم،‭ ‬وأحيانا‭ ‬الرأس‭ ‬والذبيحة‭ ‬كاملة‭ ‬ليشعر‭ ‬الضيف‭ ‬أنه‭ ‬نال‭ ‬من‭ ‬الإكرام‭ ‬أبلغه‭ ‬وأجزله‭”.‬

وتقليديا‭ ‬يشترك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬من‭ ‬سدر‭ ‬المنسف‭ ‬الكبير،‭ ‬مستخدمين‭ ‬أيديهم‭ ‬اليمنى‭ ‬بينما‭ ‬اليسرى‭ ‬تبقى‭ ‬خلف‭ ‬ظهورهم،‭ ‬لكن‭ ‬الوجبات‭ ‬باتت‭ ‬تُقدّم‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬غالباً‭.‬

وتقول‭ ‬الطالبة‭ ‬زينة‭ ‬عليان‭ (‬14‭ ‬سنة‭) ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬المنسف‭ ‬مع‭ ‬زميلاتها‭ ‬ومعلماتها،‭ ‬إن‭ “‬المنسف‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬القديم‭ ‬للأردن‭”.‬

وتضيف‭ ‬أن‭ ” ‬المنسف‭ ‬وجبة‭ ‬مميزة‭ ‬بفوائدها‭ (…) ‬تحتوي‭ ‬اللحم‭ ‬والخبز‭ ‬واللبن‭ ‬والأرزّ،‭ ‬وهي‭ ‬مكوّنات‭ ‬صحية‭ ‬ليست‭ ‬كالوجبات‭ ‬الجاهزة‭ ‬أو‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الزيوت‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭”. ‬اما‭ ‬معلمتها‭ ‬ضحى‭ ‬صالح‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬فقالت‭ “‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المطعم‭ ‬لنعرف‭ ‬طلابنا‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأردنية‭ ‬وطبيعة‭ ‬الطعام‭ ‬الأردني‭ ‬الشعبي‭ ‬الأصيل‭ ‬الذي‭ ‬يرمز‭ ‬لأصالة‭ ‬البلد‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭”.‬

ولاحظت‭ ‬أن‭ “‬المنسف‭ ‬هو‭ ‬طبق‭ ‬شامل‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬الفوائد‭ ‬الغذائية،‭ ‬وتناوله‭ ‬ممتع‭ (…)‬ويجعلنا‭ ‬مرتبطين‭ ‬بواقعنا‭ ‬وأصالتنا‭ ‬وتراثنا‭”.‬