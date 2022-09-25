المندلاوي يلبّي دعوة المسرح الأسود

بغداد – ياسين ياس

عاد مؤخرا من براغ نقيب الفنانين العراقيين السابق صباح المندلاوي، بعد ان حضر عرض مسرحيتين بدعوة من المسرح الاسود في براغ الاولى،مسرحية (افريكانوا) والثانية (اغرب من الخيال) والذي قال عنهما (العروض كانت مدهشة وممتعة كشفت مهارات الفنان الفنية على المسرح). وعلى هامش الزيارة اقام له المنتدى الثقافي في براغ حفل توقيع كتابه الموسوم (تعال معي الى قنديل)، بحضور السفير العراقي في براغ فلاح عبد الحسن مع مجموعة من المثقفين والاصدقاء…كما زار مقهى سلافيا في براغ والذي كان يتردد عليه الجواهري ايام اقامته فيها.