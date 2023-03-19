المنتخب الأولمبي يتوجّه الى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

بغداد- الزمان

غادر امس وفد منتخبنا الاولمبي، دون 23 عاماً، الى دولة قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي تقام هناك للفترة من 19 ولغاية 29 من الشهر الجاري.

ويرأس الوفد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي، ويضم في عضويته كل من عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، رحيم لفتة، وعباس سعدون، اضافة الى الملاك التدريبي المؤلف من، راضي شنيشل، مدرباً للمنتخب، ونزار اشرف، مساعداً للمدرب، وعبد الامير ناجي، محللاً فنياً، وصالح حميد، مدرباً لحراسة المرمى، واسماعيل سليم، مدرباً للياقة البدنية، الى جانب الجهازين الاداري والطبي، و25 لاعباً هم كل من: هاني نصير تريلبورغ السويدي، رضا عبد العزيز الديوانية محمد حسن الطلبة احمد حسن مكنزي اربيل يوسف الإمام مالمو السويدي زيد تحسين الطلبة مصطفى سعدون الكهرباء كرار سعد الكرخ مصطفى عمران اتلانتا الايطالي حسين عامر الصناعات الكهربائية كرار الامير علي الميناء كرار محمد النفط زيد اسماعيل نوروز امير احمد الحدود منتظر محمد النفط علي حيدر ستوك سيتي الانكليزي مانؤيل ايليا تفينتي انشخيده الهولندي علي الموسوي كوبنهاغن الدنماركي منتظر عبد الامير القوة الجوية ماركو فرج ستومسجوديست النرويجي زيدان عبد الجبار كربلاء عمار غالب الشرطة حسين عبد الله الطلبة نهاد محمد الكرخ ذو الفقار يونس عبد علي الشرطة.وسيلعب منتخبنا الاولمبي في البطولة امام منتخبي فيتنام وكوريا الجنوبية، على ان تحدد المباريات الاخرى حسب نتائج منافسات البطولة.