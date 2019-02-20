توفير زيت الغاز للمطاحن وتجهيز معامل الإسفلت بالنفط

المنتجات تمد مشاريع الدواجن بأنواع الوقود لقاء سعر مدعوم

بغداد – الزمان

وزعت شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهز مشاريع الدواجن بمختلف أنواع الوقود وبالسعر المدعوم. وذكر بيان امس ان هيئة التجهيز (قامت بتجهيز حقول الدواجن والمفاقس الحاصلة على كتاب صادر من وزارة الزراعة أو هيئة الإستثمار بمنتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض وبالسعر الرسمي المدعوم وذلك من خلال خطة تجهيزية تضمن سد الإحتياج الكامل لهم من الوقود اللازم لعملها).

تزويد حقول

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين ان (التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير النفط ثامر الغضبان نصت على أهمية تزويد حقول الدواجن والمفاقس بالمحروقات الكافية وذلك تنفيذاً للبرنامج الوطني والخطط التنموية لتشغيل مشاريع الدواجن لأجل دعم وتنشيط القطاع الخاص وخلق بيئة مناسبة مستوفية لشروط الإستثمار والعمل لغرض تحقيق معدلات نمو في الإقتصاد الوطني).

من جانبه أوضح مدير هيئة التجهيز (آلية تحديد الكميات المخصصة من منتوجي النفط الأبيض وزيت الغاز لغرض تجهيز المولدات وكذلك البويلرات والبيرنرات المستخدمة لأغراض التدفئة).

وأشار الى أن (تجهيز المولدات بمنتوج زيت الغاز بكمية خمسة لترات لكل كي في مع إعتماد الحدود العليا لقدرة مولدات الحقول العاملة بنظام الأقفاص الحديثة وهي 175 كي في و100 كي في لكل قاعة بالنسبة للحقول التي تعمل بنظام القاعات الأرضية أوالسرحية). وأضاف أن (البويلرات والبرنرات يكون تجهيزها حسب نوع المنتوج المستخدم يكون تجهيزها حسب نوع المنتوج المستخدم في تشغيلها حيث تجهز البويلرات بكمية (2000/ لتر شهرياً) والبرنرات بكمية 450 لتر شهرياً مبيناً بأن “السعرالرسمي لزيت الغاز يبلغ400 دينار/ لتر وللنفط الأبيض يبلغ 300 دينار/ لتر). وجهزت شركة توزيع المنتجات النفطية العديد من معامل إسفلت (المحمودية والحسينية والنهروان واليوسفية ) التابعة الى محافظة بغداد بـ 375 ألف لتر من منتوجي زيت الوقود والنفط الأبيض المستخدمين في تحضير مادة الإسفلت لغرض تبليط الشوارع في العاصمة في إطار سعيها للإرتقاء بالواقع الخدمي . وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقته (الزمان)امس (أن الشركة ومن خلال هيئة التجهيز التابعة لها عملت على إصدار أمر تجهيزي يتضمن تزويد معامل الاسفلت التابعة الى محافظة بغداد بمنتوجي زيت الوقود والنفط الأبيض بالسعر الرسمي المدعوم وحسب الكميات المطلوبة من قبل تلك المعامل وابتداء من شهر شباط ولغاية نهاية العام الجاري) مضيفاً أن (الكميات تم تخصيصها بشكل استثنائي بناءاً على توجيهات السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع من أجل توفير الدعم وتقديم التسهيلات الضرورية للدوائر الخدمية للنهوض بالواقع الخدمي وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين).

وقود مدعوم

من جهته قال مدير هيئة التجهيز في الشركة أن (الكميات المخصصة بلغت 195 ألف لتر شهرياً من زيت الوقود وبالسعر المدعوم البالغ 150 دينار/ لتر فيما بلغت كمية منتوج النفط الأبيض المخصص لهم 180 ألف لتر شهرياً) مؤكداً ان (الشركة مستمرة بتجهيز الجهات الطالبة في جميع المحافظات) . كما وفرت الشركة منتوج زيت الغاز للمطاحن الحكومية والأهلية بالسعر الرسمي المدعوم والبالغ (400) دينار للتر الواحد وفق آلية ساندة بالتعاون مع وزارة التجارة / الشركة العامة لتصنيع الحبوب وذلك بموجب الخطط التجهيزية الموضوعة من قبل شركة التوزيع في تجهيز المطاحن مساهمةً منها في توفير مفردات البطاقة التموينية، مع العرض بأن الكميات المجهزة من منتوج زيت الغاز تحدد بحسب الكمية المخصصة للحبوب المطحونة من قبل الشركة العامة لتصنيع الحبوب وبالإعتماد على ساعات القطع والتجهيز للكهرباء الوطنية، علماً أن آلية التجهيز تتضمن أيضاً إجراء الكشف الموقعي لمعرفة الإحتياج الفعلي للمنتوج وفق الضوابط والتعليمات.

وجهزت الشركة المعامل التابعة لمديرية بلدية البصرة بـ 1750 طناً من مادة الإسفلت وذلك لغرض تبليط وإكساء شوارع المحافظة لإزالة التخسفات وإصلاح الخلل فيها. وأوضح ياسين في بيان ثان امس، أن (الشركة ومن خلال هيأة التجهيز التابعة لها عملت على إصدار أمر تجهيزي يتضمن تجهيز معامل إسفلت مديرية بلدية البصرة بمادة الإسفلت نوع 40/50 وبالسعر الرسمي المدعوم وحسب الكميات المطلوبة).

وأضاف أن (التوجيهات الوزارية نصت على أهمية تقديم الدعم التام الى جميع المديريات الخدمية في إطار الجهد الوطني للنهوض بالواقع الخدمي لمحافظة البصرة وباقي المحافظات الأخرى).

من جانبه لفت مدير هيئة التجهيز في الشركة احسان موسى الى أن (الكمية المجهزة من الاسفلت وزعت اعتماداً على رغبتهم بتوفير الكمية المقررة وتجهيزها مناصفةً مع منفذي البصرة وذي قار ، مضيفاً أن (بالإمكان تجهيزهم بكميات إضافية أخرى في حال طلبهم ، منوهاً بأن السياق التجهيزي يتضمن إجراءات الكشف الموقعي لغرض التأكد من إستخدام المنتوج للأغراض المخصصة له).