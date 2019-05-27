ضبط أوكار لتهريب الوقود في بغداد

المنتجات النفطية تجهّز 500 مليون لتر من الوقود للمعامل الإنشائية

بغداد – الزمان

جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية معامل الطابوق والاسفلت والإسمنت والجص بنحو 500 مليون لتر من مادة زيت الوقود وذلك سعياً منها لسد احتياجاتها من انواع الوقود. ووجه مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان امس (بتجهيز تلك المعامل بمنتوج زيت الوقود وبالسعر الرسمي المدعوم عبر هيئة التجهيز شرط أن تكون حاصلة على موافقات التنمية الصناعية) مؤكداً أن (الشركة قد وفرت كافة التسهيلات اللازمة لعملية التجهيز للارتقاء بمستوى إنتاجها).

معدل يومي

من جهته كشف مدير هيئة التجهيز في الشركة إحسان غانم عن (المعدل اليومي المجهز للمعامل حيث تكون الحصة اليومية المجهزة أكثر من 15 مليون لتر) مؤكداً إن (الشركة تقرر هذه الكميات والحصص بشكل يتناسب مع اهمية المعامل وحجم انتاجها. يذكر ان شركة التوزيع دائما ما تحرص على توفير كافة أنواع الوقود لكافة المعامل بمختلف انتاجاتها علاوةً على مواصلتها توفير الوقود لجميع القطاعات سعياً لتحقيق التقدم الاقتصادي للبلد والنهوض به). كما تمكنت ملاكات هيئة التفتيش التابعة الى شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة بابل وبمساندة قوة من شرطة واستخبارات النفط وشرطة نفط الطاقة من ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية في مناطق متفرقة من بغداد . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدير عام شركة التوزيع كاظم مسير ياسين تابع تفاصيل عملية المداهمة) مؤكداً (ضبط كراج غير رسمي في منطقة الحرية وقيام الجهات الأمنية والتفتيشية بمصادرة كميات من المشتقات النفطية كانت مخزونة في حاويات غير نظامية مهيأة للتهريب ، بالإضافة الى ضبط كراج آخر غير رسمي في مدينة الصدر وتمت مصادرة خزانات عدد 2 مملوءة بمنتوج نفطي فضلاً عن ضبط ثلاث صهاريج نوع دعالج لا تحمل أوراقاً ثبوتية ولا أي تخويل من وزارة النفط أو الشركات التابعة لها وجميع تلك المضبوطات كانت معدة لأجل تهريبها).

حركة المنتجات

وأوضح أن (عمليات المتابعة والمراقبة لحركة المنتجات النفطية وآلية وصولها للمواقع التوزيعية تقع على عاتق الملاكات التفتيشية المنتشرة في المحافظات كافة والتي أثبتت جدارتها ومهنيتها في متابعة كل ما من شأنه أني يعيق العملية التوزيعية أو إحداث أي خلل فيها ، بالإضافة الى الإعتماد على المعلومات الإستخبارية التي ترد عن طريق إستخبارات شرطة الطاقة ، حيث يتم تشكيل لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لضبط تلك المخالفات وإحالة المخالفين والمتورطين الى القضاء). من جهته بين مدير هيئة التفتيش حسين علي شمخي أن (الهيئة بكافة ملاكاتها في فروع شركة التوزيع في المحافظات تواصل جهودها من خلال اللجان التفتيشية التي دأبت على التخطيط والمتابعة في أي مكان ترد عنه معلومات يشتبه بأنها نشاطات تهريب أو مخالفات وتمكنت من مصادرة الكثير من الأوكار بحمولات متنوعة كالخزانات والصهاريج والتي كانت معدة للتهريب وذلك حرصاً منها على سلامة وصول المنتجات النفطية الى المواطنين بأمان وإنسيابية).