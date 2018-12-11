وزير الكهرباء يبحث مع طهران سبل التعاون في مجال الطاقة

المنتجات النفطية تجهّز معامل الطابوق والإسمنت والإسفلت بـزيت الوقود – بغداد – الزمان

جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية معامل الطابوق والجص والإسفلت بمنتوج زيت الوقود وبكمية (445) مليون لتر لشهر تشرين الأول الماضي وسيتم تجهيز تلك المعامل في عموم محافظات العراق عبرالمنافذ التوزيعية التابعة للشركة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس ان مدير عام الشركة كاظم مسير قوله أن (شركة التوزيع ومن خلالهيأة التجهيز مستمرة بتجهيز تلك المعامل بمنتوج زيت الوقود وفق الحصص المقررة لها وبالسعر المدعوم مفصلاً الكميات بالقول : جهزنا خلال تشرين الأول المنصرم أكثر من اربعة ملايين لتر/ يوم لمعامل الطابوق والجص وأكثر من خمسة ملايين لتر/ يوم لمعامل الإسمنت والإسفلت بالتنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة وبعد إجراء الكشف الموقعي على المعامل من قبل لجان الكشف الدوري والعشوائي في فروعنا التوزيعية لأغراض التأكد من استخدام المنتوج للأغراض المخصصة لأجله وعند استيفاء شروط التجهيز تطلق حصصهم المقررة وفق الآليات والضوابط المعتمدة لذلك). من جانبه أوضح مدير هيئة التجهيز في الشركة بأنها تواصل دعمها لصناعات القطاع الخاص لأجل النهوض بالواقع الإنتاجي وتحسين مستوى الأداء لها من خلال توفير ما يلزم لتغطية احتياجهم الكامل من الوقود. وكانت الشركة تواضب وبشكل ملفت على تجهيز معامل الطابوق والجص بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية لغرض مساعدتهم على الارتقاء بمستوى الإنتاج ومنحهم الدعم الكامل للتغلب على كافة الصعوبات والاختناقات لغرض تنشيط واقع صناعة الطابوق المحلي فضلا عن وضع آليات تنموية تجد الحلول المنطقية لإزالة كل عائق.

تعاون مشترك

واستقبل وزير الكهرباء لؤي الخطيب، بمكتبه بمقر الوزارة يوم الاحد الماضي مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية حسن دنائي فر وبحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين، بحضور السفير الإيراني إيراج مسجدي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس عبر فايبر ان (الخطيب اكد عمق العلاقة بين البلدين والشعبين، وقوة الروابط بينهما، فضلا عن حجم التواصل الاقتصادي والتبادل التجاري، بالاضافة الى الكهرباء والغاز. من جهته قدم السيد دنائي للسيد الوزير التهنئة بمناسبة تسنمه منصب الوزارة) معرباً عن (استعداده لمواصلة العمل وتمتين العلاقة بين البلدين في مجال الطاقة، مبيناً، ان ملف الطاقة يعد من أولويات اهتمامنا، وهو من المؤكد أساس الخدمات في العراق) مشددا على ان (ايران ملتزمة مع العراق بعقود تجهيز الكهرباء والغاز، قائلاً، ان ماحدث في الصيف الماضي لن يتكرر في الصيف المقبل، وان ايران ملتزمة بالتجهيز، خاصة بعد توفر كميات كبيرة من المياه أسهمت بزيادة انتاج الكهرباء في ايران). وتم التباحث حول الفقرات التي سيتم طرحها خلال زيارة وزير الطاقة الايراني الى العراق خلال الأسابيع المقبلة.

وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب قد افتتح ظهر السبت الماضي محطة العتبة العلوية التحويلية (132 /33 ك.ف) في محافظة النجف. وحضر الافتتاح (محافظ النجف، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، والامين العام للعتبة العلوية المقدسة، وعدد من المديرين العامين ووجهاء محافظة النجف. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخطيب بكلمته في الافتتاح (نحتفل هذا اليوم بقطاف جديد من ثمار الجهود الخيرة التي تضيف سعات تصريف جديدة لمنظومة الكهرباء الوطنية، إذ نشهد دخول المحطة التحويلية للعتبة العلوية، للخدمة، والتي ستسهم في فك اختناقات مركز مدينة النجف الاشرف، ولتغذي مستقبلاً الصحن الفاطمي بعد إنجازه، هذه المحطة التي نفذتها ملاكات مديرية مشاريع نقل الطاقة في الفرات الاوسط). وقدم الخطيب الشكر الى ملاكات العتبة العلوية التي نفذت الاعمال المدنية للمشروع وبتمويل ومتابعة من العتبة، وكذلك جهود محافظة النجف ومجلسها الموقر بتخصيص الارض التي شيدت عليها المحطة، والشكر موصول الى جميع مؤسسات الدولة التي أسهمت في انجاز المشروع. مؤكداً، أن المشوار في إنهاء ازمة الطاقة في البلاد مستمر، ولن توقفنا الصعاب كما إن إنتاجنا من الطاقة الكهربائية سيتنامى من خلال اعتماد استثمارات واعدة، وهمة المخلصين من مهندسين وفنيين وإداريين من منتسبي الوزارة الذين عقدوا العزم على مواصلة المسيرة من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي، الذي عليه الالتزام بترشيد الاستهلاك وتسديد الاجور. من جهته شكر محافظ النجف لؤي الياسري، جهود مسؤولي الوزارة وملاكاتها، بإسناد الجهات الخدمية في المحافظة والسعي الى تقديم خدمة مرضية الى المواطنين.

خصوصية النجف

مؤكداً الخصوصية التي تتميز بها محافظة النجف باستقبالها لملايين الزائرين معظم ايام السنة، مايجب ان تضعه الوزارة والجهات الحكومية بعين الاعتبار عند تحديد النسب بتوزيع الطاقة بين المحافظات على ان لاتؤثر على المحافظات الاخرى. وأوضح السيد مدير عام نقل الطاقة الكهربائية الفرات الوسط، المهندس صباح كاظم عكرب، ان من نفذ هذه المحطة هم ملاكات المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية، والمديرية العامة لنقل الفرات الاوسط، وبزمن قياسي قدره 16 شهراً، بعد ان انجزت ملاكات العتبة العلوية المقدسة اعمال الهندسة المدنية، مبيناً، ان معدات المحطة جهزت من شركة (LSIS) الكورية الجنوبية، وتضمنت ثلاث محولات سعة (63 MVA)، وبسعة اجمالية قدرها (189 MVA)، وستسهم المحطة بفك الاختناقات عن مركز مدينة النجف الأشرف، وتغذي الصحن الفاطمي بعد انجازه بحدود (14) ميكاواط، بالاضافة الى المشاريع المستقبلية الجديدة.