المنتجات النفطية تجهّز النازحين بـ 283 مليون لتر من الوقود

بغداد – الزمان

جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية محافظات نينوى ، الانبار ، صلاح الدين ومحافظات إقليم كردستان بنحو 283 مليون لتر من أنواع الوقود اللازم للمواطنين في تلك المحافظات وذلك ضمن جهودها المتواصلة لإدارة أزمة ملف النازحين مع العرض بأن معظم الكميات تم تجهيزها عن طريق الدفع بالأجل وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإغاثة العوائل النازحة.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام شركة التوزيع المهندس كاظم مسير ياسين تأكيده أن (الشركة تبذل مجهوداً كبيراً من خلال نشاطاتها وكميات الوقود التي تجهزها فيما يتعلق بإدارة أزمة النازحين لغرض دعم عملية عودتهم وإستقرارهم في مناطقهم مفصلاً الكميات المجهزة لهم بما يقارب من 103 مليون لتر من البنزين ، وأكثر من52 مليون لتر من النفط الأبيض ، أما زيت الغاز فقد بلغت الكمية أكثرمن 127 مليون لتر، فضلا عن الجهود المبذولة التي تبذلها فروع الشركة من خلال ملاكاتهم لإعادة تأهيل المحطات المتضررة من جراء الحرب مع الإرهاب في المدة الماضية).

وفي سياق متصل واصلت ملاكات شركة التوزيع من خلال فروعها التوزيعية في الهيأة الغربية بإعادة افتتاح وتشغيل العديد من المنافذ التوزيعية خلال الفترة الماضية حيث افتتحت في محافظة الانبار محطة تعبئة الكورنيش المشيدة، و(ست) محطات في محافظة صلاح الدين ومثلها في محافظة نينوى .

واضاف البيان ان (وزارة النفط متمثلة بشركة التوزيع تحرص على سد إحتياجات النازحين بكافة أنواع المشتقات النفطية وبإنسيابية عالية للنهوض بالواقع النفطي في المحافظات المحررة سعياً منها لتذليل كل المصاعب التي واجهها النازحون).