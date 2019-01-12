المنتجات النفطية تجهّز المولدات بحصصها من زيت الغاز

بغداد – الزمان

أعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين عن خطة تجهيز الشركة للمولدات السكنية من منتوج زيت الغاز (الگاز) في كافة المحافظات ، ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مسير قوله (جهزنا محافظات بغداد – النجف الأشرف –كربلاء المقدسة – البصرة – ميسان – ذي قار– المثنى – الديوانية – بابل – ديالى – واسط – كركوك) بحصة شهر كانون الثاني الجاري من المادة المذكورة وبكمية 10 لتر لكل كي في ومقابل ثمن وذلك بتوجيه معالي وزير النفط ومتابعة السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع سعياً لتوفير أنواع الوقود للمواطنين في المحافظات كافة).

كميات مخصصة

وكشف أيضاً عن الكميات المجهزة من منتوج زيت الغاز للمولدات العائدة لدوائر الدولة في جميع المحافظات المذكورة حيث تم تجهيزها بكمية خمسة لترات لكل كي في وبالسعر الرسمي ، مضيفاً بأنه يتم أيضاً تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لتلك المحافظات من الراغبين بكمية (5) لتر لكل كي في من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ (700) دينار لكل لتر).

من جانبه ذكر مدير هيئة التجهيز التابعة للشركة عن أن الأقضية والنواحي المحررة في محافظات المنطقة الغربية (نينوى ، صلاح الدين والأنبار) تقرر تجهيزها بكمية (15) لتر لكل كي في من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لاتجهز بالكهرباء الوطنية ، و10 لترات لكل كي في للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل (5 الى 10) ساعات كهرباء وطنية ، و (5) لتر لكل كي في للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل من (15 الى 20) ساعة كهرباء وطنية ، مضيفاً ” جهزنا أيضاً (10) لتر لكل كي في لدوائر الدولة وحسب الضوابط ، أما عن المولدات العائدة لدوائر الدولة التي فيها كهرباء وطنية أوضح موسى بأنها تُجهز حسب ساعات القطع .

وفي ذات السياق كشفت الشركة عن تجهيزها للمولدات السكنية الخاضعة الى نظام الخصخصة في محافظة بغداد بكمية خمس لترات لكل كي في من منتوج زيت الغاز للشهر الجاري مقابل ثمن لأغراض تجهيز الطاقة الكهربائية.

وفي سياق متصل افتتح مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير ياسين ساحة غاز ونفط الاعلام في محافظة بغداد بعد اعادة تأهيلها بشكل كامل حيث جهزت الساحة بستة مضخات لتوزيع النفط الأبيض إضافةً الى الغاز ، ومن المؤمل أن تعاود الساحة تقديم الخدمات لأحياء الاعلام والرسالة والمواصلات والشباب والشرطة الرابعة والخامسة .