ديالى: أكثر من 13 ألف أسرة لم تعد إلى منازلها

المنتجات النفطية تجهز نينوى بـ 102 مليون لتر من المشتقات النفطية – بغداد – الزمان – ديالى ــ سلام عبد الشمري

قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين أن أكثر من (102) مليون لتر من انواع المشتقات النفطية تم تجهيزها لمحافظة نينوى خلال كانون الاول الماضي مفصلاً تلك الكميات في بيان تلقته (الزمان) امس بـ 49 مليون لتر من البنزين و27 مليون لتر من النفط الأبيض و26 مليون لتر من زيت الكاز. وأوضح مسير ان (الكوادر الهندسية والفنية في فرع نينوى تواصل جهودها لتأهيل محطات التعبئة التي تعرضت الى أضرار أبان الفترة الماضية كاشفاً عن تأهيل 5 محطات لتعبئة الوقود في المحافظة تأهيلاً شاملاً وعي محطات (الثقافة. الشهداء. ابن الأثير. نينوى. مستودع الوائلية ولا يزال العمل جارياً لإعادة تأهيل المزيد من المنافذ التوزيعية لإعادة تقديم خدماتها لمواطني نينوى). وقامت الملاكات التفتيشية في فرع نينوى للمنتجات النفطية بإجراء 368 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي تم خلالها ضبط مبيعات خارج الضوابط وبعض الخروقات الأخرى إضافةً الى زيارة العديد من المولدات والأفران والمخابز وتثبيت بعض المخالفات ومحاسبة المقصرين وتم إتخاذ اللازم بحقهم وذلك حرصاً على سير العمل بأفضل صورة. واضاف البيان ان (مخيمات النازحين في المحافظة شهدت توزيع مادة النفط الأبيض على العوائل النازحة التي تقطن فيها حيث قامت اللجان المختصة بذلك بتوزيع المنتوج على مخيمات حمام العليل، المدرج، الجدعة مجاناً لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء لحين تجاوز أزمتهم).

ودعا رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، المؤسسة الامنية للإفصاح عن اسباب توقف عودة النازحين الى مناطقهم المحررة. وقال الدايني، لـ (الزمان) امس، إن (أكثر من 13 ألف اسرة نازحة لم تعد حتى الان الى منازلها في المناطق المحررة في ديالى وهي تعيش ظروف انسانية بالغة الصعوبة) . ودعا الدايني، المؤسسة الامنية الى (الإفصاح عن اسباب توقف عودة النازحين خلال الاسابيع الاولى من 2019، مؤكدا ضرورة حسم هذا الملف الانساني وانهاء معاناة الاف الاسر بإعطاء الموافقات الرسمية للعودة). واشار رئيس مجلس ديالى، الى ان (بقاء معاناة الاسر النازحة تتحمل وزره كل القوى والجهات)، مبديا استغرابه من (العمل على إبقاء معاناة النازحين الى اشعار اخر دون حسم حقيقي على الارض (ومن جانب آخر قال عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد الشيخ مظهر الجبوري لــ (الزمان)، ان (وزارة الدفاع وعن طريق تشكيلاتها في ديالى بدأت بتوزيع رواتب صحوات ديالى البالغ عددهم اكثر من 2500 مقاتل بعد توقف دام 12 شهرا)، لافتا الى ان (التوزيع شمل كل القواطع ولجميع الاشهر المتأخرة). واضاف الجبوري، ان (وزارة الدفاع وافقت على تجديد عقد منتسبي الصحوات سنة كاملة)، مشيرا الى (اهمية الحفاظ عليهم باعتبارهم قوة اسهمت وبفعالية في دعم امن واستقرار ديالى واحباط الكثير من اعمال العنف طيلة السنوات الماضية. (ودعا عضو مجلس النواب، الى (ضرورة حسم ملف الصحوات وفق الاليات القانونية من خلال دمجهم بالمؤسسة الامنية او التشكيلات الحكومية) .