مصفى النجف يستضيف معرض صناعات النسيج والجلود

المنتجات النفطية تجهز المولدات بحصصها من زيت الغاز

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

النجف – سعدون الجابري

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن خطة تجهيز المولدات السكنية من منتوج زيت الغاز في المحافظات بحصة شهر آذار الجاري. وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان امس (جهزنا محافظات بغداد – النجف الأشرف– كربلاء المقدسة- البصرة- ميسان- ذي قار، المثنى – الديوانية – بابل – ديالى – واسط – كركوك وبكمية 5 لترات لكل كي في ومقابل ثمن وذلك بتوجيه وزير النفط ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع سعياً لتوفير أنواع الوقود للمواطنين في المحافظات كافة). وكشف عن (تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لتلك المحافظات من الراغبين بكمية 5 لترات لكل كي في من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ 700 دينار لكل لتر فيما جُهزت مولدات دوائر الدولة بـ 5 لترات لكل كي في بالسعر الرسمي). من جانبه ذكر مدير هيئة التجهيز التابعة لشركة التوزيع بأن الأقضية والنواحي في محافظات المنطقة الغربية نينوى، صلاح الدين، والأنبار تقرر تجهيزها بكمية 10 لترات لكل كي في من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لاتجهز بالكهرباء الوطنية، و5 لترات لكل كي في للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل 5 – 20 ساعة كهرباء وطنية، في حين جُهزت مولدات دوائر الدولة بـ 10 لترات لكل كي في وحسب الضوابط أما فما يتعلق بدوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز حسب ساعات القطع) مؤكداً ان (عملية التجهيز تكون حسب الضوابط والتعليمات وبعد التأكد من عمل هذه المولدات وتجهيزها للمناطق المذكورة بالطاقة الكهربائية اللازمة). كما كشفت الشركة عن تجهيزها للمولدات السكنية الخاضعة الى نظام الخصخصة في محافظة بغداد بكمية 2.5 لتر لكل كي في من منتوج زيت الغاز للشهر الجاري مقابل ثمن لأغراض تجهيز الطاقة الكهربائية ، بالإضافة الى تجهيز مولدات دوائر الدولة الخاضعة لنفس النظام بإعتماد على ساعات القطع للكهرباء الوطنية.وجهزت شركة توزيع المنتجات النفطية القواعد الجوية والمفارز الفنية التابعة للها بما يقارب من (خمسة) ملايين لتر من منتوج وقود الطائرات وذلك عن طريق الدفع بالآجل ، ضمن خطط الشركة لتوفير وتجهيز كافة إحتياجات القوات العسكرية الجناح الحامي لأرض البلاد بأنواع الوقود اللازم .

تجهيز قيادات

وقال ياسين في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الشركة قد أصدرت أمراً تجهيزياً يقضي بتجهيز قيادات القوة الجوية وطيران الجيش بمنتوج وقود الطائرات وفق الكميات التي تطلبها تلك الجهات) مؤكداً أن تجهيزهم يكون بنظام الدفع بالآجل وذلك حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمنحهم الأهمية الكبيرة وإسنادهم لوجستياً لغرض تأدية واجباتهم الأمنية والعسكرية) .

بدوره قال مدير هيئة التجهيز في شركة التوزيع أن (عدد القواعد الجوية المجهزة بلغت ثمانية قواعد جوية هي الأسد . الحبانية . بلد. الكوت . التاجي . القيارة . الشهيد محمد علاء . الشعيبة).

موضحاً أن (ملاكات الشركة قد خصصت من أسطولها الناقل آليات لنقل منتوج وقود الطائرات الى القواعد الجوية ، مؤكداً بـان عملية التجهيز مستمرة لدعم الجهد العسكري) .يذكر أن الشركة تواظب على تجهيز أنواع المشتقات النفطية لقواتنا الأمنية بكافة صنوفها والى قوات الحشد الشعبي الأبطال بالإضافة تقديم التسهيلات والمساعدات اللوجستية لدعم جهودهم الحربية المتواصلة .وفي إطار دعم وتشجيع الصناعة الوطنية العراقية وصورة من صور التعاون بين مؤسسات الدولة الإنتاجية, استضاف مصفى النجف التابع لشركة مصافي الوسط معرض للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة قدمت خلال المعرض منتجاتها الجلدية للبيع المباشر لموظفي المصفى الذين اكدوا على ان ” إقامة المعرض فرصة جيدة لهم للتعرف على منتجات معامل الشركة واقتنائها). وأكد مدير مصفى النجف ليث عبد الرسول الغراوي ان (الايمان بدعم وتشجيع الصناعة الوطنية العراقية, واهمية ايجاد رؤى للتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الإنتاجية كان الدافع الأكبر لإقامة هذا المعرض وإتاحة الفرصة لمعامل الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود لعرض منتجاتها في المصفى, واستمر المعرض لمدة خمسة ايام).