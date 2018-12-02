المنافذ: يمكن إستيراد السيارات الأمريكية المستعملة

بغداد – الزمان

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، توضيحاً حول استيراد السيارات المستعملة. وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في تصريح امس، ان (السيارات الامريكية المستعملة غير مشمولة بقرار منع الدخول بشرط عدم تعرضها لضرر الغرق او الاصطدام). وأضاف، أن (القرار 435 لسنة 2018 المتعلق بمنع استيراد السيارات الامريكية طبق بشكل خطأ فتم منع السيارات المستعملة المتضررة وغير المتضررة، مما اثار موجة كبيرة من الرفض والاستنكار). وأشار العقابي الى ان (أن مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد اجتماعاً عرف من خلاله القرار بشكل واضح ، وان السيارات التي يشملها المنع هي المستعملة والمتضررة بحادث غرق او اصطدام اما السيارات المستعملة وغير المتضررة بتلك الحوادث فيسمح لها بالدخول وان تكون ضمن الموديل).

خطوة اولى

وبين، ان (الاتفاق وتوضيح هذه الجزئية من القرار هو خطوة اولى لرفع المنع نهائيا عن السيارات المتضررة ايضاً، لضمان مصدر الرزق الذي يعتمد عليه الكثير من أصحاب المهن المرتبطة بتلك السيارات).

من جهته قال عضو اللجنة التنسيقية لتجار بغداد اياد الالوسي ، ان (التجار واصحاب المهن المرتبطة بالسيارات متوقف عملهم منذ اعلان القرار مما اثر على دخلهم المادي ولعوائلهم) مشيراً الى ان (المناطق الصناعية لتصليح السيارات تشهد هي الاخرى ركود في حركة العمل وهو ما شكل ازمة جديدة على الوضع الاقتصادي في العراق).