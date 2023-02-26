المنازلة تشتعل..ابن كيران يدعو حزبه لمغادرة زمن الهزيمة واخنوش ينفتح على الشمال

الرباط – عبدالحق بن رحمون
شأن مباريات البطولة الوطنية في مباراة كرة القدم بالمغرب، التي تجرى نهاية الاسبوع، وتستقطب جماهير غفيرة من المشجعين والانصار، اختار حزبان مغربيان الاول في المعارضة والثاني يقود حكومة الائتلاف الثلاثي خوض منازلات جماهيرية مفتوحة تخللتها وعود ومقدمات لا نتائج لها ملموسة حتى الان .
وقال زعيم حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية وهو يخاطب جم قيادات وأطر الحزب بالرباط «ارفعوا رؤوسكم، فقد شرفتم بلدكم وحزبكم وشعبكم» أما في الشمال وبمدينة طنجة معقل حزب التجمع الوطني للأحرار ، فقد استعرض عزيز أخنوش زعيم الحزب ورئيس الحكومة إنجازات تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي وأيضا علاقة المنتخبين بالحزب.
وهل فعلا نجح حزب أخنوش في تدبير الشأن المحلي والجهوي بشمال البلاد ؟
وهل الوضع الاجتماعي في حاجة الى رفع السرعة القصوى بعد أن تفاقمت الاوضاع بعد التخلي عن التهريب المعيشي بكل من سبتة ومليلية الذي كانت عائداته مورد عيش أغلبية ساكنة مدن كتطوان والناضور .
يذكر في هذا الصدد أن حزب أخنوش أدرك ضرورة نقد الذات والانفتاح والتواصل مع محيطه .وبذلك فهو يحاول تدارك الموقف بعد أزمة الارتفاع الصاروخي في الاسعار والتضخم الذي يشهده المغرب وأيضا الحكومة المقبل على رفع سن التقاعد الى 65 سنة بعد طرحه للنقاش مع المنظمات النقابية . كل هذه الاسباب وأسباب أخرى ، كانت مدينة طنجة أولى محطة للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لاجل بسط المشاكل التدبيرية على المستوى المحلي والجهوي لاجل البحث عن الحلول في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي وأيضا فيما يخص علاقة المنتخبين بالحزب.
وكشف رشيد طالب العلمي بعض خفايا المنتدى الذي أشار أنه يعتبر محطة تنظيمية ستعمم على باقي الجهات «تهدف إلى التواصل مع 10 ٱلاف منتخب جهوي ومحلي يتنمون للحزب في جميع الجهات، من أجل معالجة المشاكل المرتبطة بالمواطنين بالإضافة إلى التأطير.»
من جهة أخرى، وخلال افتتاح أشعال المؤتمر الوطني الثالث لمستشاري العدالة والتنمية المنعقد الاحد بالرباط ، قال ابن كيران إن «منتخبي الحزب.. يأتون بالنية الحسنة، والاجتهاد والشجاعة، ويتحملون المسؤولية» . وفي رسالة واضحة الى حزب أخنوش، دعا ابن كيران في كلمته كوادر حزبه من المستشارين إلى «مواصلة نضالهم، دون الالتفات إلى الذين حاربوهم وضيقوا عليهم في الانتخابات الأخيرة» وقال « لأنه، ومهما وقع، لا يصح إلا الصحيح، حالا ومستقلا».
وبجهة طنجة تطوان الحسيمة (شمال البلاد) ، عبرت قيادة حزب العدالة والتنمية في بلاغ تسلمت (الزمان) نسخة منه عن استنكارها للصمت المطبق والفشل الذريع لحكومة 8 أيلول (شتنبر ) ، إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي والتهاب الأسعار في كل متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، وتلكؤها في إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع غير المسبوق في المغرب، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستقرار الاجتماعي.»