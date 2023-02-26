المنازلة تشتعل..ابن كيران يدعو حزبه لمغادرة زمن الهزيمة واخنوش ينفتح على الشمال

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‮ ‬

شأن‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالمغرب،‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع،‭ ‬وتستقطب‭ ‬جماهير‭ ‬غفيرة‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬والانصار،‭ ‬اختار‭ ‬حزبان‭ ‬مغربيان‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬والثاني‭ ‬يقود‭ ‬حكومة‭ ‬الائتلاف‭ ‬الثلاثي‭ ‬خوض‭ ‬منازلات‭ ‬جماهيرية‭ ‬مفتوحة‭ ‬تخللتها‭ ‬وعود‭ ‬ومقدمات‭ ‬لا‭ ‬نتائج‭ ‬لها‭ ‬ملموسة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ .‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬ذو‭ ‬المرجعية‭ ‬الاسلامية‭ ‬وهو‭ ‬يخاطب‭ ‬جم‭ ‬قيادات‭ ‬وأطر‭ ‬الحزب‭ ‬بالرباط‭ ‬‮«‬ارفعوا‭ ‬رؤوسكم،‭ ‬فقد‭ ‬شرفتم‭ ‬بلدكم‭ ‬وحزبكم‭ ‬وشعبكم‮»‬‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬وبمدينة‭ ‬طنجة‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬استعرض‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬إنجازات تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والجهوي‭ ‬وأيضا‭ ‬علاقة‭ ‬المنتخبين‭ ‬بالحزب‭.‬‮ ‬

وهل‭ ‬فعلا‭ ‬نجح‭ ‬حزب‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬والجهوي‭ ‬بشمال‭ ‬البلاد‭ ‬؟

وهل‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬السرعة‭ ‬القصوى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تفاقمت‭ ‬الاوضاع‭ ‬بعد‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬التهريب‭ ‬المعيشي‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬سبتة‭ ‬ومليلية‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬عائداته‭ ‬مورد‭ ‬عيش‭ ‬أغلبية‭ ‬ساكنة‭ ‬مدن‭ ‬كتطوان والناضور‭ .‬‮ ‬

يذكر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬أخنوش‭ ‬أدرك‭ ‬ضرورة‭ ‬نقد‭ ‬الذات‭ ‬والانفتاح والتواصل‭ ‬مع‭ ‬محيطه‭ .‬وبذلك‭ ‬فهو‭ ‬يحاول‭ ‬‮ ‬تدارك‭ ‬الموقف‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬الارتفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬في‭ ‬الاسعار‭ ‬والتضخم‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬المغرب‭ ‬وأيضا‭ ‬‮ ‬الحكومة‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬الى‭ ‬65‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬طرحه‭ ‬للنقاش‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬النقابية‭ . ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الاسباب‭ ‬وأسباب‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬‮ ‬مدينة‭ ‬طنجة‭ ‬أولى‭ ‬محطة‭ ‬‮ ‬للمنتدى‭ ‬الجهوي‭ ‬للمنتخبين‭ ‬التجمعيين‭ ‬‮ ‬لاجل‭ ‬‮ ‬بسط‭ ‬المشاكل‭ ‬التدبيرية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬‮ ‬والجهوي‭ ‬لاجل‭ ‬البحث عن‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬‮ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والجهوي‭ ‬وأيضا‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬علاقة‭ ‬المنتخبين‭ ‬بالحزب‭.‬

وكشف‭ ‬رشيد‭ ‬طالب‭ ‬العلمي‭ ‬بعض‭ ‬خفايا‭ ‬‮ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬‮ ‬محطة‭ ‬تنظيمية‭ ‬ستعمم‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الجهات‭ ‬‮ «‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬ٱلاف‭ ‬منتخب‭ ‬جهوي‭ ‬ومحلي‭ ‬يتنمون‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجهات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمواطنين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأطير‭.‬‮»‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وخلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أشعال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬لمستشاري‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬المنعقد‭ ‬الاحد‭ ‬بالرباط‭ ‬،‭ ‬قال ابن‭ ‬كيران‭ ‬‮ ‬إن‭ ‬‮ «‬منتخبي‭ ‬الحزب‭.. ‬يأتون‭ ‬بالنية‭ ‬الحسنة،‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والشجاعة،‭ ‬ويتحملون‭ ‬المسؤولية‮»‬‭ . ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬أخنوش،‭ ‬دعا‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬كوادر‭ ‬حزبه‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬نضالهم،‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬الذين‭ ‬حاربوهم‭ ‬وضيقوا‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬‭ ‬لأنه،‭ ‬ومهما‭ ‬وقع،‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬إلا‭ ‬الصحيح،‭ ‬حالا‭ ‬ومستقلا‮»‬‭.‬

وبجهة‭ ‬طنجة‭ ‬تطوان‭ ‬الحسيمة‭ (‬شمال‭ ‬البلاد‭)‬‮ ‬،‭ ‬عبرت‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬تسلمت‭ (‬الزمان‭) ‬نسخة‭ ‬منه عن‭ ‬استنكارها‭ ‬للصمت‭ ‬المطبق‭ ‬والفشل‭ ‬الذريع‭ ‬لحكومة‭ ‬8‭ ‬أيلول‭ (‬شتنبر‭ ) ‬،‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬الكارثي‭ ‬والتهاب‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬متطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتلكؤها‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لهذا‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وعلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭.‬‮»‬