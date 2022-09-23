المملكة المتحدة تواجه التضخم وحزمة بالمليارات لإنقاذ المتضررين والاسترليني يتهاوى

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الجديدة‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬بمليارات‭ ‬الجنيهات‭ ‬الإسترلينية‭ ‬لدعم‭ ‬العائلات‭ ‬والأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬المتضررة‭ ‬جرّاء‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تضخّم‭ ‬يسجّل‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬فخفضت‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتجّه‭ ‬اقتصادها‭ ‬نحو‭ ‬الركود‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬لجأت‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬الى‭ ‬تحديد‭ ‬عملية‭ ‬الإيداع‭ ‬الالي‭ ‬مما‭ ‬يضعف‭ ‬الثقة‭ ‬بهذه‭ ‬الالية‭ ‬ويثير‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬كمية‭ ‬السحب‭ ‬مستقبلا‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬المودعين‭ .‬

وأفاد‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬كواسي‭ ‬كوارتنغ‭ ‬الذي‭ ‬عيّنته‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬بأن‭ ‬خطة‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬لفواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬المرتفعة‭ ‬ستكلّف‭ ‬حوالى‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬68‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬تطبيقها‭.‬

وقال‭ ‬كوارتنغ‭ ‬للبرلمان‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬المصغّرة‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬تحرّكت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬تدخل‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكبر‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الدولة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.. ‬على‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬بأن‭ ‬المساعدة‭ ‬قادمة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬ملايين‭ ‬البريطانيين‭ ‬أزمة‭ ‬تكاليف‭ ‬معيشة،‭ ‬ألغى‭ ‬كوارتنغ‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للحوافز‭ ‬المقدّمة‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬وهو‭ ‬سقف‭ ‬ورثته‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭.‬

كما‭ ‬طرح‭ ‬خطة‭ ‬لخفض‭ ‬المعدل‭ ‬الأدنى‭ ‬للضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬بينما‭ ‬خفض‭ ‬أيضا‭ ‬المعدل‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وتراجع‭ ‬الوزير‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أقرّها‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬سلف‭ ‬تراس‭.‬

وذكر‭ ‬كوارتنغ‭ ‬الخميس‭ ‬بأنه‭ ‬سيلغي‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الرواتب،‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬1،25‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الوطني‭ ‬طبّقها‭ ‬سلفه‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬ندد‭ ‬سياسيو‭ ‬المعارضة‭ ‬بالميزانية‭ ‬التي‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬تشكّل‭ ‬دعما‭ ‬للأثرياء‭.‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬المعنية‭ ‬بالشؤون‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬ريتشل‭ ‬ريفز‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬لنا‭ ‬المحافظون‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬ما‭ ‬سموها‭ ‬ست‭ ‬خطط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النمو‭ — ‬شكّلت‭ ‬سلسلة‭ ‬إخفاقات،‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬المال‭ ‬أشبه‭ ‬بمقامرَين‭ ‬يائسين‭ ‬في‭ ‬كازينو‭ ‬يلاحقان‭ ‬سلسلة‭ ‬ألعاب‭ ‬خاسرة‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬فيما‭ ‬حذّر‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬دخلت‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬الركود،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭.‬

‭- ‬انهيار‭ ‬الجنيه‭ ‬الإسترليني‭ -‬

وفي‭ ‬عامل‭ ‬آخر‭ ‬يفاقم‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة،‭ ‬تراجع‭ ‬الجنيه‭ ‬الإسترليني‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬بلغ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1،1021‭ ‬دولارا‭ ‬قبيل‭ ‬صدور‭ ‬إعلان‭ ‬كوارتنغ،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يعزز‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬هبوط‭ ‬شديد‭ ‬بينما‭ ‬تراجعت‭ ‬أيضا‭ ‬بورصة‭ ‬لندن‭.‬

زاد‭ ‬كوارتنغ‭ ‬أيضا‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬عندها‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية،‭ ‬بينما‭ ‬يؤدي‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬إلى‭ ‬جمود‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السكن‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬الخطة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إشارة‭ ‬بنك‭ ‬انكلترا‭ ‬بأن‭ ‬البلاد‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ركود‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬بنك‭ ‬انكلترا‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬مجددا‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬التضخم‭.‬‮ ‬

أعلنت‭ ‬بريطانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطة‭ ‬مدتها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لدفع‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية‭.‬

وأعلنت‭ ‬تراس‭ ‬بالفعل‭ ‬تجميد‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعائلات‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭. ‬لكن‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لن‭ ‬يدخل‭ ‬حيّز‭ ‬التطبيق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬البريطانيون‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬فواتير‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭. ‬وسيتم‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬لفاتورة‭ ‬الطاقة‭ ‬السنوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعائلة‭ ‬المتوسطة‭ ‬عند‭ ‬2500‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬لكن‭ ‬يتوقع‭ ‬بأن‭ ‬تنفق‭ ‬عائلات‭ ‬عديدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬التدفئة‭ ‬خلال‭ ‬الشتاء‭.‬

وسيتم‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬لأسعار‭ ‬الجملة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمدارس،‭ ‬هو‭ ‬نصف‭ ‬الكلفة‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المفتوحة‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

ولن‭ ‬تستفيد‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬التابعة‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬و»شل‮»‬،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السقف‭ ‬إذ‭ ‬أنها‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬كبيرة‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬منتجا‭ ‬مهما‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وطالب‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬بأن‭ ‬توسع‭ ‬الحكومة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬وأطلقها‭ ‬سوناك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

لكن‭ ‬تراس‭ ‬استبعدت‭ ‬خطوة‭ ‬كهذه،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬إضافية‭ ‬سيعرقل‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وجهود‭ ‬مجموعات‭ ‬الطاقة‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬صديقة‭ ‬أكثر‭ ‬للبيئة‭.‬

تولت‭ ‬تراس‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬بانتخابات‭ ‬أجراها‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تعهّدها‭ ‬خفض‭ ‬الضرائب‭.‬

‭- ‬‮«‬إضرابات‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭ -‬

وأكد‭ ‬كوارتنغ‭ ‬الجمعة‭ ‬خططا‭ ‬لإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وسيواجه‭ ‬نحو‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يعملون‭ ‬بدوام‭ ‬جزئي‭ ‬خفضا‭ ‬للمساعدات‭ ‬التي‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشلوا‭ ‬في‭ ‬اتّخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جديدة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬أخرى‭.‬

واعتبر‭ ‬كوارتنغ‭ ‬بأن‭ ‬السياسة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع،‭ ‬وسوقها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬نحو‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬وظيفة‭ ‬شاغرة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬تتراجع‭ ‬قيمة‭ ‬الأجور،‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬العنان‭ ‬لأكبر‭ ‬إضرابات‭ ‬شهدتها‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاما‭.‬

ومن‭ ‬قطاع‭ ‬سكك‭ ‬الحديد‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬البريد‭ ‬وحتى‭ ‬المحامين،‭ ‬يتحرّك‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬العمال‭ ‬سعيا‭ ‬لزيادة‭ ‬رواتبهم‭.‬

وقال‭ ‬كوارتنغ‭ ‬للنواب‭ ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬حاسمة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لاقتصادنا،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬بأن‭ ‬تعطّل‭ ‬الإضرابات‭ ‬حياة‭ ‬كثيرين‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستصدر‭ ‬تشريعا‭ ‬‮«‬يضمن‭ ‬بألا‭ ‬تتم‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إضرابات‭ ‬إلا‭ ‬لدى‭ ‬انهيار‭ ‬المفاوضات‭ ‬فعليا‮»‬‭.‬