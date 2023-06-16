الممثل جيرار دوبارديو يعتزم بيع 250 عملاً فنياً

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يطرح‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيرار‭ ‬دوبارديو‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬250‭ ‬عملاً‭ ‬من‭ ‬مجموعته‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ “‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬عبئها‭ ‬قليلاً‭” ‬عليه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭.‬

وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬أعمالاً‭ ‬برونزية‭ ‬لرودان،‭ ‬الفنان‭ ‬الذي‭ ‬جسّده‭ ‬‮ ‬دوبارديو‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬سينمائي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيزابيل‭ ‬أدجاني،‭ ‬وخمسة‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬لكالدر‭ ‬ولوحة‭ ‬لهانس‭ ‬هارتونغ‭. ‬ويُتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تُباع‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬ستُطرح‭ ‬ضمن‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬و27‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬دروو،‭ ‬بثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭.‬

وخلال‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬القطع،‭ ‬قال‭ ‬ديفيد‭ ‬نوردمان‭ ‬من‭ ‬دار‭ “‬أدير‭” ‬للمزادات‭ ‬إنّ‭ ‬دوبارديو‭ ‬وفي‭ ‬عمر‭ ‬الـ74،‭ “‬خضع‭ ‬لعمليات‭ ‬جراحية‭ ‬وتعرّض‭ ‬لحوادث‭ ‬على‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ (…). ‬هو‭ ‬شخصّ‭ ‬مرّ‭ ‬بتجارب‭ ‬كثيرة‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬عنه‭ ‬قليلاً‭”.‬

وقال‭ “‬في‭ ‬منزله،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لوحات‭ ‬معلّقة‭ ‬على‭ ‬الجدران‭. ‬هو‭ ‬يعيش‭ ‬معها‭. ‬ثمة‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬مكدسة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجدران‭”.‬

ولم‭ ‬يحجم‭ ‬دوبارديو‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬سينمائية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬بالعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬تصوير‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬فيلماً‭ ‬أو‭ ‬مسلسلاً‭ ‬عُرضت‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2004‭ ‬و2022،‭ ‬وجّهتها‭ ‬له‭ ‬‮ ‬13‭ ‬امرأة‭. ‬وهو‭ ‬مُتّهم‭ ‬أصلاً‭ ‬بارتكاب‭ ‬عمليات‭ ‬اغتصاب‭ ‬واعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬إحدى‭ ‬الممثلات‭. ‬ولهذه‭ ‬الأسباب،‭ ‬استُبعد‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬الترويج‭ ‬لفيلم‭ “‬اومامي‭”‬،‭ ‬احدث‭ ‬عمل‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬نوردمان‭ “‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يميّز‭ ‬الناس‭ ‬بين‭ ‬المسائل‭ ‬القانونية‭ ‬ونوعية‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الفنية‭”.‬