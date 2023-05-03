الممثل الأمريكي جون رايلي يترأس لجنة (نظرة ما) في مهرجان كان

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يترأّس‭ ‬الممثل‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬س‭. ‬رايلي،‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬بأدواره‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬مارتن‭ ‬سكورسيزي‭ ‬وبول‭ ‬توماس‭ ‬أندرسون‭ ‬وجاك‭ ‬أوديار،‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬فئة‭ “‬نظرة‭ ‬ما‭” ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المنظمون‭ ‬امس‭. ‬ويخلف‭ ‬رايلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬المخرجة‭ ‬والممثلة‭ ‬الإيطالية‭ ‬فاليريا‭ ‬غولينو‭.‬

وقال‭ ‬الممثل‭ ‬البالغ‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬بيان‭ ‬للمهرجان‭ “‬لقد‭ ‬عشت‭ ‬لحظات‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي،‭ ‬من‭ ‬زيارتي‭ ‬الأولى‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬مع‭ ‬بول‭ ‬توماس‭ ‬أندرسون‭ ‬إلى‭ ‬عيد‭ ‬ميلادي‭ ‬الخمسين‭ ‬الذي‭ ‬احتفلت‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المهرجان‭! ‬لذلك،‭ ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬لا‭ ‬يُصدّق‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختياري‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬تحكيم‭ +‬نظرة‭ ‬ما‭+”.‬

وتضم‭ ‬اللجنة‭ ‬بين‭ ‬أعضائها‭ ‬المخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أليس‭ ‬فينوكور‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬فيلمها‭ “‬روفوار‭ ‬باري‭” (‬Revoir‭ ‬Paris‭) ‬ضمن‭ “‬أسبوعي‭ ‬المخرجين‭” ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان،‭ ‬والممثلتين‭ ‬بولا‭ ‬بير‭ (“‬فرانتز‭” ‬لفرنسوا‭ ‬أوزون‭) ‬وإميلي‭ ‬دوكان‭ (‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬عليها‭ ‬الجمهور‭ ‬عبر‭ ‬فيلم‭ “‬روزيتا‭” ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬1999‭)‬،‭ ‬والمخرج‭ ‬ديفي‭ ‬تشو‭ (‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬فيلمه‭ “‬ريتورن‭ ‬تو‭ ‬سيول‭” ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬فئة‭ “‬نظرة‭ ‬ما‭”). ‬ويتنافس‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ “‬نظرة‭ ‬ما‭” ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عشرون‭ ‬فيلماً،‭ ‬بينها‭ ‬ثمانية‭ ‬أعمال‭ ‬تشكل‭ ‬تجربة‭ ‬إخراجية‭ ‬أولى‭ ‬لمخرجيها‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فاز‭ ‬فيلم‭ “‬لي‭ ‬بير‭” ‬للمخرجين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬ليز‭ ‬أكوكا‭ ‬ورومان‭ ‬غيريه‭ ‬بجائزة‭ ‬فئة‭ “‬نظرة‭ ‬ما‭”.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬الدورة‭ ‬76‭ ‬للمهرجان‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬لمسابقتها‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬المخرج‭ ‬السويدي‭ ‬روبن‭ ‬أوستلوند،‭ ‬الفائز‭ ‬بالسعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بفيلمه‭ “‬تراينغل‭ ‬أوف‭ ‬سادنس‭”.‬