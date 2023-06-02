الممثلة كيم كاترال ستظهر في الجزء المقبل من الجنس والمدينة

نيويورك (أ ف ب) – في خطوة مفاجئة، ستكون للممثلة كيم كاترال، إحدى أبرز شخصيات “سكس أند ذي سيتي”، إطلالة قصيرة في الجزء المقبل من المسلسل الشهير، بعد غيابها عن الموسم السابق.
وقد أدّت كاترال شخصية “سامنثا جونز”، إحدى البطلات الأربع في المواسم الستة من المسلسل الأصلي لـ”سكس أند ذي سيتي” والفيلمين اللذين تلياها، والتي عُرفت بطبعها المتحرر وحياتها الجنسية الجامحة.
لكنها غابت عن الجزء الأول من موسم العودة لهذه السلسلة الذي حمل عنوان “أند جاست لايك ذات”.
وسيكون لكاترال ظهور خاطف في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي يبدأ عرضه في الولايات المتحدة في 22 حزيران/يونيو، بحسب منشورات متخصصة عدة.
وأكدت ناطقة باسم منصة “ماكس” التابعة لـ”وارنر براذرز ديسكفري” التي تبث المسلسل، لوكالة فرانس برس خبر مشاركة كيم كاترال في الجزء المقبل من المسلسل على المنصة المعروفة سابقاً باسم “اتش بي او ماكس”.
ورغم العلاقة المثالية التي أظهرتاها على الشاشة، فإن التوترات بين كيم كاترال ونجمة أخرى من المسلسل هي سارة جيسيكا باركر (كاري برادشو)، ليست سراً.
وبحسب مجلة “فراييتي”، صورت كيم كاترال مشهدها القصير في نيويورك في آذار/مارس من دون رؤية الممثلات الأخريات.
وقالت في السابق علانية إنها لا تريد المشاركة في فيلم ثالث يعتمد على المسلسل، بسبب السيناريو وتطور شخصيتها. ولم يرَ هذا الفيلم النور في نهاية المطاف.