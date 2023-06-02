الممثلة كيم كاترال ستظهر في الجزء المقبل من الجنس والمدينة

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مفاجئة،‭ ‬ستكون‭ ‬للممثلة‭ ‬كيم‭ ‬كاترال،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬شخصيات‭ “‬سكس‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬سيتي‭”‬،‭ ‬إطلالة‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬الشهير،‭ ‬بعد‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬أدّت‭ ‬كاترال‭ ‬شخصية‭ “‬سامنثا‭ ‬جونز‭”‬،‭ ‬إحدى‭ ‬البطلات‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬الأصلي‭ ‬لـ‭”‬سكس‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬سيتي‭” ‬والفيلمين‭ ‬اللذين‭ ‬تلياها،‭ ‬والتي‭ ‬عُرفت‭ ‬بطبعها‭ ‬المتحرر‭ ‬وحياتها‭ ‬الجنسية‭ ‬الجامحة‭.‬‮ ‬

لكنها‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬العودة‭ ‬لهذه‭ ‬السلسلة‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ “‬أند‭ ‬جاست‭ ‬لايك‭ ‬ذات‭”.‬

وسيكون‭ ‬لكاترال‭ ‬ظهور‭ ‬خاطف‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬بحسب‭ ‬منشورات‭ ‬متخصصة‭ ‬عدة‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬منصة‭ “‬ماكس‭” ‬التابعة‭ ‬لـ‭”‬وارنر‭ ‬براذرز‭ ‬ديسكفري‭” ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬المسلسل،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خبر‭ ‬مشاركة‭ ‬كيم‭ ‬كاترال‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقاً‭ ‬باسم‭ “‬اتش‭ ‬بي‭ ‬او‭ ‬ماكس‭”.‬

ورغم‭ ‬العلاقة‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬أظهرتاها‭ ‬على‭ ‬الشاشة،‭ ‬فإن‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬كيم‭ ‬كاترال‭ ‬ونجمة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬هي‭ ‬سارة‭ ‬جيسيكا‭ ‬باركر‭ (‬كاري‭ ‬برادشو‭)‬،‭ ‬ليست‭ ‬سراً‭.‬

وبحسب‭ ‬مجلة‭ “‬فراييتي‭”‬،‭ ‬صورت‭ ‬كيم‭ ‬كاترال‭ ‬مشهدها‭ ‬القصير‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رؤية‭ ‬الممثلات‭ ‬الأخريات‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬علانية‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬ثالث‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المسلسل،‭ ‬بسبب‭ ‬السيناريو‭ ‬وتطور‭ ‬شخصيتها‭. ‬ولم‭ ‬يرَ‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬