المليشيات‭ ‬تصيب‭ ‬طيارين‭ ‬أستراليين‭ ‬بأشعة‭ ‬ليزر‭ ‬فوق‭ ‬بحر‭ ‬الصين

سيدني‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الأسترالي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬طيارين‭ ‬تابعين‭ ‬للبحرية‭ ‬الاسترالية‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالليزر‭ ‬خلال‭ ‬تحليقهم‭ ‬فوق‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬يعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬قوارب‭ ‬لميليشيات‭ ‬صينية‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭.‬

وتمارس‭ ‬بكين‭ ‬سياسة‭ ‬حازمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬تأجيج‭ ‬التوتّرات‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬تدّعي‭ ‬سيادتها‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬وجزر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البحر،‭ ‬وأيضاً‭ ‬مع‭ ‬القوتين‭ ‬الجويتين‭ ‬والبحريتين‭ ‬التقليديتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬وهما‭ ‬كانبيرا‭ ‬وواشنطن‭.‬

وقالت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الأسترالية‭ ‬إنها‭ ‬«رصدت‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الليزر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬السفن»‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الحادث،‭ ‬استُهدف‭ ‬طيارو‭ ‬مروحيات‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬سفينة‭ ‬+اتش‭ ‬ام‭ ‬ايه‭ ‬اس‭ ‬كانبيرا+‭ ‬بالليزر‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬استمرت‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬المحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادئ‭.‬

وأضافت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬أنه‭ ‬«فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحادث‭ ‬المذكور‭… ‬أجري‭ ‬فحص‭ ‬للطيارين‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬الأسترالية‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازي»‭.‬

والصين‭ ‬متهمة‭ ‬بتشغيل‭ ‬ميليشيا‭ ‬بحرية‭ ‬تضمّ‭ ‬سفن‭ ‬صيد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬استطلاعية‭ ‬واستخباراتية‭ ‬ومهام‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭.‬

وتُستخدم‭ ‬عمليات‭ ‬ما‭ ‬يسمّى‭ ‬بـ»المنطقة‭ ‬الرمادية»‭ ‬لتحدي‭ ‬القوى‭ ‬المنافسة،‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬النزاع‭ ‬العسكري‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الأسترالي‭ ‬إن‭ ‬«سبب‭ ‬استخدام‭ ‬السفن‭ ‬لليزر‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬للفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬مائية‭ ‬مزدحمة»‭.‬

وتطالب‭ ‬الصين‭ ‬بالسيادة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬الغني‭ ‬بالموارد،‭ ‬على‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬اعتراض‭ ‬الدول‭ ‬المطلّة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭.‬