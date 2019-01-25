الملياردير‭ ‬سوروس‭ ‬في‭ ‬دافوس‭: ‬الصين‭ ‬أخطر‭ ‬عدو‭ ‬للمجتمعات‭ ‬الحرة

دافوس‭ ‬(سويسرا)-‭ ‬الزمان‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬هاجم‭ ‬الملياردير‭ ‬جورج‭ ‬سوروس‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬بعنف‭ ‬الصين‭ ‬ورئيسها‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬«أخطر‭ ‬عدو»‭ ‬للمجتمعات‭ ‬الحرة‭ ‬والديموقراطية،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬اعتبرته‭ ‬الصين‭ ‬«بلا‭ ‬معنى»‭. ‬وفي‭ ‬خطابه‭ ‬التقليدي‭ ‬على‭ ‬العشاء‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬الخميس،‭ ‬قال‭ ‬سوروس‭ ‬إن‭ ‬«الصين‭ ‬ليست‭ ‬النظام‭ ‬المستبد‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لكنها‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬الأغنى‭ ‬والأقوى‭ ‬والأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي»‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬«هذا‭ ‬يجعل‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬أخطر‭ ‬عدو‭ ‬للذين‭ ‬يؤمنون‭ ‬بالمجتمعات‭ ‬الحرة»‭. ‬وسوروس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬88‭ ‬عاماً‭ ‬مولود‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬لعائلة‭ ‬يهودية‭ ‬هربت‭ ‬من‭ ‬الاضطهاد‭ ‬النازي،‭ ‬واشتهر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬لهجومٍ‭ ‬بالمضاربة‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬ضد‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992‭. ‬وتحوّل‭ ‬سوروس‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬دائم‭ ‬لانتقادات‭ ‬القوميين‭ ‬ومؤيدي‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وعلى‭ ‬الفور،‭ ‬قامت‭ ‬الطواقم‭ ‬العاملة‭ ‬لدى‭ ‬سوروس‭ ‬بإرسال‭ ‬خطابه‭ ‬باللغة‭ ‬الصينية‭ ‬بالبريد‭ ‬الالكتروني‭. ‬ويؤكد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬أنه‭ ‬يعلق‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭ ‬«آمالا‭ ‬كبيرة»‭.‬

وتابع‭ ‬سوروس‭ ‬«إذا‭ ‬تمكنت‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬جي5»،‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬ذاتيا‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالانترنت،‭ ‬«فستمثل‭ ‬خطرا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬العالم»‭. ‬وأمام‭ ‬صحافيين‭ ‬واقتصاديين‭ ‬ومدعوين‭ ‬آخرين،‭ ‬دعا‭ ‬سوروس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬ضد‭ ‬مجموعتي‭ ‬الصناعات‭ ‬التقنية‭ ‬الصينيتين‭ ‬هواوي‭ ‬و»زد‭ ‬تي‭ ‬اي»‭. ‬وقال‭ ‬«العام‭ ‬الماضي‭ ‬كنت‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تعزيز‭ ‬استيعاب‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬العالمية،‭ ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬دفعني‭ ‬سلوك‭ ‬شي‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬رأي»‭. ‬وأضاف‭ ‬العدو‭ ‬المعلن‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬رجل‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬اعترفت‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بأن‭ ‬الصين‭ ‬«خصم‭ ‬استراتيجي»،‭ ‬لكنه‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬«تبسيطية»‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬سياسي‭ ‬فعال‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬«أكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬وتفصيلاً‭ ‬وبراغماتية»،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتصدى‭ ‬لبرنامج‭ ‬بكين‭ ‬الطموح‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬«طرق‭ ‬الحرير‭ ‬الجديدة»‭.‬

-»بلا‭ ‬معنى»-

انتقد‭ ‬سوروس‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬بكين،‭ ‬لتقديمه‭ ‬«تنازلات‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬معلناً‭ ‬النصر‭ ‬فيما‭ ‬يكرر‭ ‬هجماته‭ ‬ضد‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة»‭.‬

ودعا‭ ‬الميلياردير‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ردودها‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬الصين،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مهاجمة‭ ‬حلفائها،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬«حرب‭ ‬باردة‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬ساخنة»‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬العظمتين‭.‬

وهاجم‭ ‬سوروس‭ ‬كذلك‭ ‬موسكو،‭ ‬بالقول‭ ‬«أنا‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬لكن‭ ‬لدى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الحرة‭ ‬أعداء‭ ‬آخرين،‭ ‬أولهم‭ ‬روسيا‭ ‬بوتين‭. ‬وإن‭ ‬أخطر‭ ‬سيناريو‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتآمر‭ ‬تلك‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬وتتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬لتقمع‭ ‬شعوبها‭ ‬أكثر»‭.‬

واستنكرت‭ ‬الصين‭ ‬الجمعة‭ ‬تصريحات‭ ‬جورج‭ ‬سوروس،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنها‭ ‬«بلا‭ ‬معنى»‭.‬

وأكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬هوا‭ ‬شويينغ‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬اعتيادي‭ ‬أن‭ ‬سوروس‭ ‬«خلط‭ ‬بين‭ ‬الخطأ‭ ‬والصواب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له،‭ ‬ولا‭ ‬يستحقّ‭ ‬الدحض»‭.‬

وتابعت‭ ‬أنه‭ ‬«من‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬يفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬ويبني‭ ‬الطرق،‭ ‬ومن‭ ‬يغلق‭ ‬الأبواب‭ ‬ويبني‭ ‬الجدران»‭.‬

وأضافت‭ ‬«نأمل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنيون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬موقفاً‭ ‬موضوعياً‭ ‬وعقلانياً‭ ‬وصحيحاً‭ ‬تجاه‭ ‬تقدّم‭ ‬الصين»‭.‬