الملياردير‭ ‬سوروس‭ ‬في‭ ‬دافوس‭: ‬الصين‭ ‬أخطر‭ ‬عدو‭ ‬للمجتمعات‭ ‬الحرة

دافوس (سويسرا)- الزمان – (أ ف ب) – هاجم الملياردير جورج سوروس في دافوس بعنف الصين ورئيسها شي جينبينغ، معتبراً أنها «أخطر عدو» للمجتمعات الحرة والديموقراطية، في تصريح اعتبرته الصين «بلا معنى». وفي خطابه التقليدي على العشاء الذي ينظم كل سنة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس، قال سوروس إن «الصين ليست النظام المستبد الوحيد في العالم، لكنها بلا شك الأغنى والأقوى والأكثر تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي».
وأضاف أن «هذا يجعل شي جينبينغ أخطر عدو للذين يؤمنون بالمجتمعات الحرة». وسوروس البالغ من العمر 88 عاماً مولود في المجر لعائلة يهودية هربت من الاضطهاد النازي، واشتهر في عالم الأعمال لهجومٍ بالمضاربة قام به ضد الجنيه الاسترليني في عام 1992. وتحوّل سوروس إلى هدف دائم لانتقادات القوميين ومؤيدي نظريات المؤامرة في أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى الفور، قامت الطواقم العاملة لدى سوروس بإرسال خطابه باللغة الصينية بالبريد الالكتروني. ويؤكد رجل الأعمال في الخطاب أنه يعلق على الشعب الصيني «آمالا كبيرة».
وتابع سوروس «إذا تمكنت هذه الشركات من السيطرة على أسواق جي5»، الجيل الخامس من تقنيات الهواتف النقالة التي لا بد منها من أجل تطوير السيارات التي تعمل ذاتيا وأشياء أخرى مرتبطة بالانترنت، «فستمثل خطرا غير مقبول على أمن العالم». وأمام صحافيين واقتصاديين ومدعوين آخرين، دعا سوروس الولايات المتحدة إلى التحرك ضد مجموعتي الصناعات التقنية الصينيتين هواوي و»زد تي اي». وقال «العام الماضي كنت أعتقد أنه يجب تعزيز استيعاب الصين في مؤسسات الحوكمة العالمية، لكن منذ ذلك الحين، دفعني سلوك شي إلى تغيير رأي». وأضاف العدو المعلن للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رجل المال الذي يعمل أيضا في الأعمال الخيرية، أن الإدارة الأميركية اعترفت بالتأكيد بأن الصين «خصم استراتيجي»، لكنه اعتبر ان هذه الفكرة «تبسيطية».
وتابع أن أي رد سياسي فعال على الصين يجب أن يكون «أكثر تطوراً وتفصيلاً وبراغماتية»، ويجب أن يتصدى لبرنامج بكين الطموح للاستثمار في الخارج، «طرق الحرير الجديدة».
-»بلا معنى»-
انتقد سوروس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دخل في محادثات تجارية مع بكين، لتقديمه «تنازلات إلى الصين، معلناً النصر فيما يكرر هجماته ضد حلفاء الولايات المتحدة».
ودعا الميلياردير واشنطن إلى التركيز على ردودها التجارية على الصين، بدلاً من مهاجمة حلفائها، متحدثاً عن «حرب باردة قد تصبح ساخنة» بين القوتين العظمتين.
وهاجم سوروس كذلك موسكو، بالقول «أنا أركز على الصين لكن لدى المجتمعات الحرة أعداء آخرين، أولهم روسيا بوتين. وإن أخطر سيناريو هو أن تتآمر تلك القوى في ما بينها وتتبادل المعرفة لتقمع شعوبها أكثر».
واستنكرت الصين الجمعة تصريحات جورج سوروس، معتبرةً أنها «بلا معنى».
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شويينغ في مؤتمر صحافي اعتيادي أن سوروس «خلط بين الخطأ والصواب في تصريح لا معنى له، ولا يستحقّ الدحض».
وتابعت أنه «من الواضح في عالم اليوم من يفتح الأبواب ويبني الطرق، ومن يغلق الأبواب ويبني الجدران».
وأضافت «نأمل من أن يتخذ الأشخاص المعنيون في الولايات المتحدة موقفاً موضوعياً وعقلانياً وصحيحاً تجاه تقدّم الصين».