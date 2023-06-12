الملك تشارلز يمتطي الجواد في أول عرض لمناسبة عيد ميلاده

لندن (أ ف ب) – أعلن قصر باكنغهام الاثنين أن الملك تشارلز الثالث سيمتطي صهوة جواد السبت للمشاركة للمرة الأولى منذ توليه العرش في العرض السنوي للاحتفال بعيد ميلاده.

ويحتفل الملوك البريطانيون بأعياد ميلادهم مرتين في السنة: أولاً في ذكرى مولدهم الفعلية خلال احتفال خاص، ثم في حفل رسمي في حزيران/يونيو، بموجب تقليد عمره قرون بدأ العمل به أساساً بهدف تفادي تقلبات الطقس.

وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يُطلق عليه اسم “Trooping the colour” (“حشد الألوان”)، إلى الاستعدادات للحرب، حين كانت تُعرض الرايات المختلفة على الجنود حتى يتمكنوا من التمييز بينها في حمأة المعارك.

في مراسمه الأولى كملك، سيصعد الملك البالغ 74 عاماً، المولود في تشرين الثاني/نوفمبر، على حصان وسيقود موكباً بصفته القائد العسكري الأعلى للأفواج السبعة للحرس الملكي.

هذه المرة الأولى التي يشارك فيها ملك بريطاني على ظهر الخيل في حفل عيد ميلاده منذ 1986، عام الذكرى الستين لميلاد إليزابيث الثانية.

وقد شاركت الملكة في المسيرات التالية داخل عربات خيل، رغم أن إليزابيث الثانية المولعة بالفروسية استمرت في ركوب الخيل حتى فترة قريبة سبقت وفاتها في أيلول/سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 96 عاماً.

ويقام العرض، كما تملي التقاليد، من قصر باكنغهام حتى ساحة هورس غاردز باريد على طول جادة مول، حيث سيحيّي الجيش الملك.

وستنضم قرينة الملك كاميلا إلى تشارلز وأعضاء آخرين من العائلة الملكية. وسيعودون بعد ذلك إلى باكنغهام لمتابعة عرض جوي عادة ما تشاهده العائلة الملكية من شرفة القصر.

في العام الماضي، أقيم “حشد الألوان” كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتيني لمناسبة مرور 70 عاماً على اعتلاء إليزابيث الثانية العرش، وقد ظهرت الملكة في إطلالتين وجيزتين على شرفة قصرها في لندن.