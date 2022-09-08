الملك تشارلز  الثالث يرثي والدته “الملكة العزيزة والأمّ المحبوبة”

Ballater (المملكة المتحدة),– (أ ف ب) – وصف ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس عن 96 عاماً بأنّها “لحظة حزن بالغ” سيشعر بها أناس “في العالم أجمع”.

وقال تشارلز الثالث في أول بيان يصدره بعد تولّيه العرش “إنّ رحيل والدتي المحبوبة، جلالة الملكة، هو لحظة حزينة للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي (…) إنّنا نأسف لوفاة ملكة عزيزة وأمّ محبوبة”.

وأضاف أنّ “رحيل والدتي المحبوبة، جلالة الملكة، هو لحظة حزينة للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي”.

وتابع العاهل الجديد في بيانه “إنّنا نأسف بشدة لوفاة ملكة عزيزة وأمّ محبوبة. أعلم أنّ خسارتها سيُشعر بها بعمق في جميع أنحاء البلاد وفي الممالك والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم”.

وختم الملك تشارلز الثالث بيانه بالقول إنّه “خلال هذه الفترة من الحزن والتغيير، سأشعر أنا وعائلتي بالارتياح والدعم لأنّنا نعلم مقدار الاحترام والمودّة العميقة التي حظيت بها الملكة على نطاق واسع”.