الملك تشارلز الثالث أمام البرلمان للمرة الأولى:أشعر بثقل التاريخ 

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تحدث‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بثقل‭ ‬التاريخ‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬يعتزم‭ ‬اتباع‭ ‬‮«‬مثال‮»‬‭ ‬والدته‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أسبوع‭ ‬وداع‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭.‬

بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال،‭ ‬مقرّها‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا

‭.‬وقال‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬بوقوفي‭ ‬أمامكم‭ ‬اليوم،‭ ‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أشعر‭ ‬بثقل‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬يحيط‭ ‬بنا‭ ‬ويذكّرنا‭ ‬بالتقاليد‭ ‬البرلمانية‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬يكرّس‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلسين‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬أجلها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬والدته‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مثال‭ ‬التفاني‭ ‬الذي‭ ‬أنا‭ ‬مصمّم‭ ‬على‭ ‬اتباعه‭ ‬بإخلاص،‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬نصائحكم‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬يتولى‭ ‬مهامه‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬مع‭ ‬مهمّة‭ ‬صعبة‭ ‬هي‭ ‬خلافة‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أزمة‭ ‬اجتماعية‭ ‬وانقسامات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬احتجاجات‭ ‬على‭ ‬الماضي‭ ‬الاستعماري‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬بلدًا‭ ‬يعتبر‭ ‬فيها‭ ‬رئيسًا‭ ‬للدولة‭.‬

ويتولى‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬ملوك‭ ‬بريطانيا‭ ‬سنًا‭ ‬عند‭ ‬اعتلائه‭ ‬العرش‭ (‬73‭ ‬عامًا‭).‬

في‭ ‬إدنبره‭ ‬تمكن‭ ‬البريطانيون‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬ملكتهم‭ ‬الراحلة‭ ‬عن‭ ‬قرب‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتقاطر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سانت‭ ‬جايلز‭ ‬لالقاء‭ ‬النظرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عليها‭.‬

وقال‭ ‬ستيف‭ ‬كوفتس‭ (‬47‭ ‬عامًا‭) ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسكتلندية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬سأذهب‭ ‬لرؤية‭ ‬النعش،‭ ‬تكريمًا‭ ‬‭(‬لها‭) ‬فقط‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬رؤيته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬كنتُ‭ ‬بحاجة‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬شيئًا‭ ‬ما،‭ ‬أردتُ‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرّحت‭ ‬سو‭ ‬ستيفنز‭ ‬وهي‭ ‬بريطانية‭ ‬تبلغ‭ ‬79‭ ‬عامًا،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مشتّتة،‭ ‬إنها‭ ‬نهاية‭ ‬حقبة،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سمعتُ‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬مستعدّ‮»‬‭.‬

ويغادر‭ ‬النعش‭ ‬قصر‭ ‬هوليرود‭ ‬هاوس‭ ‬المقر‭ ‬الملكي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬حيث‭ ‬أبقي‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بعدما‭ ‬نُقل‭ ‬من‭ ‬بالمورال‭ ‬الأحد،‭ ‬مطلع‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سان‭ ‬جايلز‭.‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬الحشود‭ ‬الملك‭ ‬وزوجته‭ ‬اللذين‭ ‬سيسيران‭ ‬وراء‭ ‬النعش،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬بقية‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬بالسيارة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تستمر‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭. ‬وتبعد‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬القصر‭.‬

خلال‭ ‬المراسم‭ ‬الدينية‭ ‬سيوضع‭ ‬التاج‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الخالص‭ ‬على‭ ‬النعش‭.‬

وسيسجى‭ ‬جثمان‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬رمزًا‭ ‬للاستقرار‭ ‬خلال‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬والتقلبات،‭ ‬في‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬مدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬كثيرون‭ ‬لوداع‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬مرة‭ ‬أخيرة‭.‬

‮ ‬بعد‭ ‬المراسم‭ ‬الدينية،‭ ‬يستقبل‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬وعدًا‭ ‬بخدمة‭ ‬شعبه‭ ‬طوال‭ ‬حياته،‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬المنادية‭ ‬بالاستقلال‭ ‬نيكولا‭ ‬ستورجن‭. ‬وعند‭ ‬الساعة‭ ‬19،20‭ (‬الساعة‭ ‬18،20‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬تبدأ‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬مراسم‭ ‬جنائزية‭ ‬ليلية‭ ‬خاصة‭.‬

وأصدر‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬الذي‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬للعيش‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬ميغان‭ ‬ميركل‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬بيانًا‭ ‬تكريمًا‭ ‬للملكة،‭ ‬وصفها‭ ‬فيه‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬البوصلة‮»‬‭ ‬وشكرها‭ ‬لحسّها‭ ‬بالواجد‭ ‬و»ابتسامتها‭ ‬المعدية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬متوجّها‭ ‬لجدّته‭ ‬‮«‬نفتقدك‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬