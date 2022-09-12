الملك تشارلز الثالث أمام البرلمان للمرة الأولى:أشعر بثقل التاريخ 

لندن – الزمان
تحدث الملك تشارلز الثالث للمرة الأولى الاثنين أمام البرلمان البريطاني حيث أكد أنه «يشعر بثقل التاريخ» وأنه يعتزم اتباع «مثال» والدته إليزابيث الثانية، في مطلع أسبوع وداع الملكة الراحلة.
بعد أربعة أيام من وفاة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال، مقرّها الصيفي في اسكتلندا
.وقال الملك الجديد في خطاب مقتضب «بوقوفي أمامكم اليوم، لا يسعني إلا أن أشعر بثقل التاريخ الذي يحيط بنا ويذكّرنا بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يكرّس أعضاء المجلسين أنفسهم من أجلها».
وأكد أن والدته كانت «مثال التفاني الذي أنا مصمّم على اتباعه بإخلاص، بعون الله ومن خلال نصائحكم».
بدأ الملك الجديد يتولى مهامه تدريجيًا، مع مهمّة صعبة هي خلافة والدته التي كانت تحظى بشعبية كبيرة على خلفية أزمة اجتماعية وانقسامات في المملكة المتحدة فضلًا عن احتجاجات على الماضي الاستعماري في 14 بلدًا يعتبر فيها رئيسًا للدولة.
ويتولى تشارلز الثالث هذا المنصب وهو أكبر ملوك بريطانيا سنًا عند اعتلائه العرش (73 عامًا).
في إدنبره تمكن البريطانيون اعتبارًا من امس الاثنين من رؤية ملكتهم الراحلة عن قرب. ويتوقع أن يتقاطر الكثير من الأشخاص إلى كاتدرائية سانت جايلز لالقاء النظرة الأخيرة عليها.
وقال ستيف كوفتس (47 عامًا) وهو من سكان منطقة قريبة من العاصمة الاسكتلندية، لوكالة فرانس برس، «بالطبع سأذهب لرؤية النعش، تكريمًا (لها) فقط. إنه أمر لن أتمكن من رؤيته مرة أخرى. كنتُ بحاجة أن أفعل شيئًا ما، أردتُ أن أكون هنا اليوم».
من جانبها، صرّحت سو ستيفنز وهي بريطانية تبلغ 79 عامًا، «أنا مشتّتة، إنها نهاية حقبة، لكن بعد أن سمعتُ تشارلز في الأيام الأخيرة، أعتقد أنه مستعدّ».
ويغادر النعش قصر هوليرود هاوس المقر الملكي الرسمي في اسكتلندا حيث أبقي نعش الملكة الليلة الماضية بعدما نُقل من بالمورال الأحد، مطلع بعد الظهر للتوجه إلى كاتدرائية سان جايلز.
ويُفترض أن ترى الحشود الملك وزوجته اللذين سيسيران وراء النعش، في حين ينتقل بقية أفراد العائلة الملكية بالسيارة في رحلة تستمر نصف ساعة. وتبعد الكاتدرائية أكثر من كيلومتر عن القصر.
خلال المراسم الدينية سيوضع التاج الاسكتلندي المصنوع من الذهب الخالص على النعش.
وسيسجى جثمان الملكة التي شكلت رمزًا للاستقرار خلال عقود من الاضطرابات والتقلبات، في الكاتدرائية مدة 24 ساعة ويتوقع أن يأتي كثيرون لوداع إليزابيث الثانية مرة أخيرة.
بعد المراسم الدينية، يستقبل تشارلز الثالث الذي قطع وعدًا بخدمة شعبه طوال حياته، رئيسة الوزراء الاسكتلندية المنادية بالاستقلال نيكولا ستورجن. وعند الساعة 19،20 (الساعة 18،20 ت غ) تبدأ العائلة الملكية مراسم جنائزية ليلية خاصة.
وأصدر الأمير هاري الذي انسحب من العائلة الملكية منذ انتقاله للعيش مع زوجته ميغان ميركل في كاليفورنيا، بيانًا تكريمًا للملكة، وصفها فيه بأنها «البوصلة» وشكرها لحسّها بالواجد و»ابتسامتها المعدية». وقال متوجّها لجدّته «نفتقدك للغاية».