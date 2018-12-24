الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬تدعو الى‭ ‬التهدئة‭ ‬بسبب‭ ‬الانقسام‭ ‬حول‭ ‬بريكست

لندن—‭-‬الزمان‭ ‬

ستغتنم‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬خطابها‭ ‬التقليدي‭ ‬بمناسبة‭ ‬الميلاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لدعوة‭ ‬البريطانيين‭ ‬المنقسمين‭ ‬بسبب‭ ‬بريكست،‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬‭”‬الإحترام‭”‬‭ ‬لبعضهم‭ ‬البعض‭ ‬بحسب‭ ‬مقتطفات‭ ‬نشرت‭ ‬مسبقا‭.‬

وستعلن‭ ‬الملكة‭ ‬‭(‬92‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬المسجل‭ ‬الذي‭ ‬يبث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‭”‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تقسمنا‭ ‬خلافات‭ ‬عميقة‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الآخر‭ ‬باحترام‭ ‬كإنسان‭ ‬يعد‭ ‬دائما‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬جيدة‭”‬‭. ‬وعلى‭ ‬الملكة‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬حيادية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬السياسي‭ ‬وخطابها‭ ‬الميلادي‭ ‬مناسبة‭ ‬نادرة‭ ‬للتعبير‭ ‬علنا‭ ‬عن‭ ‬آرائها‭ ‬الشخصية‭.‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬الملكة‭ ‬بريكست‭ ‬مباشرة‭ ‬رأت‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬كلماتها‭ ‬‭”‬إشارة‭ ‬مبطنة‭”‬‭ ‬لخروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬استفتاء‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يشهد‭ ‬المجتمع‭ ‬البريطاني‭ ‬إنقسامات‭ ‬عميقة‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الانفصال‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬سيضع‭ ‬حدا‭ ‬لوحدة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬1973‭. ‬وتوصلت‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬ال27‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬حول‭ ‬شروط‭ ‬الخروج‭. ‬لكن‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬لم‭ ‬يصادق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذه‭ ‬المعاهدة‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬شكوكا‭ ‬حول‭ ‬العملية‭ ‬برمتها‭. ‬ودليلاً‭ ‬على‭ ‬التوتر‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أثار‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬غضب‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬ماي‭ ‬‭”‬امرأة‭ ‬حمقاء‭”‬‭. ‬ووجهت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬دايلي‭ ‬إكسبرس‭”‬‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مواطنيها‭ ‬دعت‭ ‬فيها‭ ‬للوحدة‭. ‬وقالت‭ ‬‭”‬على‭ ‬البريطانيين‭ ‬أن‭ ‬يتخطوا‭ ‬خلافاتهم‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬فعله‭ ‬معا‭”‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‭”‬كلما‭ ‬اتفق‭ ‬النواب‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬جيد‭ ‬لبريكست‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى‭ ‬وبناء‭ ‬بلد‭ ‬مناسب‭ ‬للجميع‭”‬‭.‬