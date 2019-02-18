الملف‭ ‬السوري‭ ‬يتصدر‭ ‬اجتماعات‭ ‬خارجية‭ ‬الأوروبي‭ ‬وقلق‭ ‬كردي‭ ‬من‭ ‬الفراغ‭ ‬الامريكي‭  ‬

مقتل‭ ‬13‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬تفجيرين‭ ‬داخل‭ ‬أدلب‭ ‬

الباغوز‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

تؤكد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أمام‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬إلا‭ ‬«الاستسلام»،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يحضر‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الاثنين‭ ‬غداة‭ ‬مطالبة‭ ‬واشنطن‭ ‬لدولهم‭ ‬باستعادة‭ ‬مواطنيهم‭ ‬المعتقلين‭ ‬لدى‭ ‬الأكراد‭.‬

وطالبت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬الاثنين‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعدم‭ ‬التخلي‭ ‬عنها،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬«الخلافة»،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬أثار‭ ‬فيها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬الرعب‭ ‬بقوانينه‭ ‬المتشددة‭ ‬وأحكامه‭ ‬الوحشية‭ ‬واعتداءاته‭ ‬الدموية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬13‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الإثنين‭ ‬بينهم‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬جراء‭ ‬تفجيرين‭ ‬متتاليين‭ ‬استهدفا‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬«انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬مزروعة‭ ‬تحت‭ ‬سيارة‭ ‬داخل‭ ‬المدينة،‭ ‬ولدى‭ ‬تجمع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬انفجرت‭ ‬دراجة‭ ‬نارية»‭ ‬كانت‭ ‬مركونة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬«13‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيون‭ ‬وإصابة‭ ‬25‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح»‭.‬

وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬تتحرك‭ ‬«بحذر»‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬لوجود‭ ‬مدنيين‭ ‬محتجزين‭ ‬«كدروع‭ ‬بشرية»‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬تأكيدها‭ ‬أن‭ ‬«الخلافة»‭ ‬ستنتهي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الاعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين‭ ‬«لم‭ ‬تحصل‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬جدية‭ ‬في‭ ‬المعطيات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭… ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬طريقة‭ ‬ما‭ ‬لاخراج‭ ‬المدنيين»‭.‬

وعلى‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬داخل‭ ‬الباغوز،‭ ‬شاهدت‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الإثنين‭ ‬خيماً‭ ‬بيضاء‭ ‬يتحرك‭ ‬قربها‭ ‬رجال‭ ‬ملثمون‭ ‬وسيدة‭ ‬ترتدي‭ ‬الأسود‭.‬

وأشار‭ ‬أحد‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بيده‭ ‬إلى‭ ‬صهريج‭ ‬مياه‭ ‬متوقف‭. ‬وقال‭ ‬«أنظروا،‭ ‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬يتحركون‭ ‬وليس‭ ‬معروفاً‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬مدنيين‭ ‬أو‭ ‬مقاتلين»‭. ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬رجل‭ ‬بثياب‭ ‬سوداء‭ ‬ودراجة‭ ‬نارية‭ ‬تمر‭ ‬مسرعة‭.‬

ولم‭ ‬يعد‭ ‬لمقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬أي‭ ‬منفذ‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬«لا‭ ‬يمتلك‭ ‬داعش‭ ‬خيارات‭ ‬ليتفاوض‭ ‬عليها‭ ‬لأنه‭ ‬محاصر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جغرافية‭ ‬ضيقة‭ ‬جداً‭ ‬وليس‭ ‬أمامه‭ ‬سوى‭ ‬الاستسلام»،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬التنظيم‭.‬

وطلب‭ ‬التنظيم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬ميداني‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬المعارك‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين،‭ ‬رافضاً‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه،‭ ‬ممراً‭ ‬آمناً‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬أكراد‭.‬

وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬«يطلب‭ ‬الدواعش‭ ‬المحاصرون‭ ‬فتح‭ ‬ممر‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬إدلب‭ ‬(شمال‭ ‬غرب)،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يأخذوا‭ ‬المدنيين‭ ‬المتبقين‭ ‬معهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية»‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬استهدافهم‭ ‬«لكن‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للنقاش‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية»‭.‬

وقوبل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬بالرفض‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭.‬

–‭ ‬رفض‭ ‬أوروبي‭ ‬–

وبدأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬دفعت‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الفرار،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬3800‭ ‬مشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬الى‭ ‬التنظيم،‭ ‬وتم‭ ‬توقيفهم‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وسار‭ ‬بعض‭ ‬الفارين‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‭ ‬قبل‭ ‬بلوغهم‭ ‬نقاط‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬خاصة‭ ‬بهم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الهول‭ ‬شمالاً،‭ ‬والرجال‭ ‬المشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬للتنظيم‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬تحقيق‭.‬

وأحصت‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غيرحكومية‭ ‬عريقة‭ ‬تعنى‭ ‬بمساعدة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مقتل‭ ‬62‭ ‬شخصاً،‭ ‬ثلثاهما‭ ‬أطفال‭ ‬دون‭ ‬عمر‭ ‬السنة،‭ ‬جراء‭ ‬البرد‭ ‬والجوع‭ ‬ونقص‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية،‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬الفرار‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭.‬

واعتقلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬خلال‭ ‬معاركها‭ ‬السابقة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬البريطانية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والألمانية‭. ‬وتناشد‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬بلدانهم‭ ‬استعادتهم‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬لديها‭.‬

وانتقدت‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مطالبتها‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬باستعادة‭ ‬«أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مقاتل»‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لمحاكمتهم،‭ ‬وتلويحه‭ ‬بأن‭ ‬«البديل‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جيداَ‭ ‬لأننا‭ ‬سنضطر‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم»‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الإثنين‭ ‬«يجب‭ ‬تقديم‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬(‭..‬)‭ ‬حين‭ ‬يصبح‭ ‬ذلك‭ ‬ممكناً،‭ ‬يحب‭ ‬إتمام‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬فيها‭ ‬الجرائم»‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬إعادتهم‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬أمر‭ ‬«بالغ‭ ‬الصعوبة»،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬طالب‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬البلجيكي‭ ‬كين‭ ‬غينس‭ ‬بـ»حل‭ ‬أوروبي»‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬«التفكير‭ ‬بهدوء‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬أمنية‭ ‬أقل»‭.‬

ورأى‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الفرنسي‭ ‬للداخلية‭ ‬لوران‭ ‬نونيز‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أنه‭ ‬«في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬إذا‭ ‬عاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الى‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬فسيخضعون‭ ‬لاجراءات‭ ‬قضائية‭ ‬جارية‭ ‬وسيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬بحقهم‭ ‬وحبسهم»‭.‬

وأعلنت‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬ترحيل‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬شخصاً‭ ‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬الأكراد،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.‬

–‭ ‬نشر‭ ‬«قوة‭ ‬دولية»‭ ‬–

وتبدي‭ ‬العائلات‭ ‬والجهات‭ ‬الحقوقية‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬نقل‭ ‬الحهاديين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬المجاور،‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالإعدام‭ ‬أو‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬لانضمامهم‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

ويشكل‭ ‬ملف‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬الأكراد،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬قراره‭ ‬بسحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬والمقدرة‭ ‬بألفي‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

ودعا‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬الاثنين‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التخلي‭ ‬عنهم‭. ‬وقال‭ ‬ألدار‭ ‬خليل،‭ ‬القيادي‭ ‬الكردي‭ ‬البارز‭ ‬وأحد‭ ‬مهندسي‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬«تلك‭ ‬الدول‭ ‬لديها‭ ‬التزامات‭ ‬سياسية‭ ‬وأخلاقية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفوا‭ ‬بها،‭ ‬فهم‭ ‬يتخلون‭ ‬عنا»‭.‬

ورأى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لفرنسا‭ ‬ان‭ ‬تقترح‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬«نشر‭ ‬قوة‭ ‬دولية‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬الأتراك‭ ‬تكون‭ ‬جزءاً‭ ‬منها،‭ ‬أو‭ ‬يمكنها‭ ‬حماية‭ ‬أجوائنا»‭.‬

ويخشى‭ ‬الأكراد‭ ‬أن‭ ‬تمهد‭ ‬مغادرة‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬لطالما‭ ‬هددت‭ ‬به‭. ‬ولتهدئة‭ ‬الأجواء،‭ ‬اقترح‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إنشاء‭ ‬«منطقة‭ ‬آمنة»‭ ‬بعمق‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬ورحبت‭ ‬أنقرة‭ ‬بالاقتراح‭ ‬لكنها‭ ‬أصرت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تدير‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬الأكراد‭ ‬بالمطلق‭.‬