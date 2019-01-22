الملفوف‭ ‬يكافح‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طريقة‭ ‬بسيطة‭ ‬لمكافحة‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وهي‭ ‬تناول‭ ‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬الخضروات‭ ‬المنتشرة‭ ‬بين‭ ‬شرائح‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ستار»‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬الباحثين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالبوتاسيوم،‭ ‬مثل‭ ‬الملفوف‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬بالكرنب،‭ ‬يمكنها‭ ‬تقليل‭ ‬تأثير‭ ‬الصوديوم‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬طرحه‭ ‬عبر‭ ‬البول،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مكافحة‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭. ‬ويجنب‭ ‬تناول‭ ‬الملفوف‭ ‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬مصاحباً‭ ‬لآثار‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تسببه‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬أخرى‭ ‬للقلب‭ ‬والدماغ‭. ‬

وصرح‭ ‬الباحثون‭ ‬بأن‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬جدران‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بانخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬لذا‭ ‬ينصح‭ ‬العلماء‭ ‬بتناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الملفوف‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مصدراً‭ ‬كبيراً‭ ‬للبوتاسيوم،‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬التاجية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬