الملامح القديمة لمدينة أربيل .. كتاب باللغة الكردية

اربيل – فريد حسن

صدرت الطبعة الاولى من كتاب باللغة الكردية عن الملامح الاثرية القديمة لمدينة اربيل بمئة صفحة من القطع المتوسط عن المديرية العامة للمكتبات العامة في اقليم كردستان لعام 2023اشتمل على وصف تاريخي ومعلومات ثرة عن الاماكن والاحياء التاريخية لاربيل والتي في غالبيتها وكما يقول مؤلف الكتاب (محمد سعيد كورده) قد دخلت صفحات التاريخ اضافة الى اعتمادها في منظمة اليونسيف للثقافة والعلوم باعتبارها العمق الثقافي والحضاري لهذه المدينة ومن ذلك قلعتها الاثرية وسوق القيصرية القديمة وسوق شيخ الله التي تعج بالحركة الدؤوبة واعتبارها السوق التجاري منذ اقدم الازمنة .

وقد افرد الكاتب في صفحات كتابه ذكر كل الاماكن التي لم تزل تؤكد على اصالة اربيل والتي مازالت قائمة ومحافظة على سماتها القديمة رغم ان محافظ اربيل السابق ابن اربيل (نوزاد هادي) قد وضع خطة محكمة لتطوير سوق القيصرية واعادة ترميمه ولكن بالمحافظة على سماته واليوم اضحى السوق الكبير مزارا للسواح القادمين الى اربيل فقد تم رص شوارعها بطريقة فنية اضافة الى رص مداخل ومخارج السوق بالطابوق الفني وبلمسة حضارية راقية .

كما وتضمن الكتاب التذكير باغلب مناطق اربيل ومنها القشلة القديمة والسلطان مظفر الكوكبري وهيكل الزعيم وشيخ جولي واوروزدي باك وتل قالنج اغا .

هذا وقد سبق للمؤلف محمد سعيد كورده ان انجز كتابه الاول في عام 2021 عن الاحياء القديمة في اربيل وسرد تاريخي لكل الاحياء ومن ذلك القلعة والتعجيل وخانقاه ومحلة العرب وسعدوناوة وسيطاقان ومنارة واخريات مع نبذة عن تاريخ كل حي وسكانها من المسلمين واليهود والمسيحيين والذين كانوا اخوة متحابين حيث كانوا ورغم اختلاف اديانهم يعيشون بسلام ويساهمون في العمل التجاري ويشتركون في الكثير من الامور الاجتماعية ويقيمون احتراما للمقدسات لكل منهم .

وكورده من مواليد اربيل 1969خريج معهد العلوم الاسلامية / قسم التربية الاسلامية

عضو نقابة صحفيي كردستان، عمل في العديد من الصحف والمجلات التي تصدر في الاقليم ومن ذلك (خبات وبرايه تى وكوردستانى نوى وهه ولير اضافة الى الصحف الرياضية كما وعمل معدا ومقدما للبرامج الاذاعية ومن ذلك ( رسالة الاسلام ، حديث الساعة واللقاء الرياضي ) وهو حاليا يعمل في اذاعة نوروز التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كردستان

سبق وان صدر للمؤلف كتابه بعنوان (موضوعات في الصحافة ) عام 2004 وطبع من قبل وزارة الثقافة والشباب في الاقليم

كما واصدر كتابه بعنوان ( من قديم الزمان) عام 2019