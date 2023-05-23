الملاذ الأمن – اخلاص علي الوزان

في مصطلح الاعتيادي او الاقتصادي يفهم ان الملاذ الأمن هو الاستثمار بكل انواعه سواء في الذهب او العملات الورقيه او البنوك الودائع ولكن انا اتحدث هنا عن نوع اخر من الامن والامان وهو في مجتمعنا وحياتنا الطبيعيه والكل يبحث عنه ويريده ان يجعل منه ملاذا امنا هو الراتب الوظيفي او التقاعدي والتعيينات في مجال الاقتصاد لتحسين الوضع العام وان الامان مرتبط بالسيولة النقديه التي الكل يفتقدها في السوق او في الاماكن العامة لماذا سمي ملاذا امن لان الشخص يتمتع براحة نفسيه عندما يجد نفسه يؤمن على وضعه الاجتماعي كما اعتاد عليه.. اما الانسان البسيط ماهو الشي الذي يحتويه هو البيت الاسرة المجتمع الحالة الاجتماعية والراتب او مبلغ من المال في البنوك وكذلك وظيفة محترمة او اي شي يضمن حق من حقوقة البشرية هنا يجب ان يكون لنا ضمان اجتماعي او ضمان صحي كما في جميع الدول لاننا وللاسف لا نتمتع باي حق شرعي جميع المستشفيات وللاسف الحكوميه وليس حكوميه اهليه بالاسم فقط ارحموا الفقير ولو لسنه واحده انظروا كيف يعيش وماذا يريد اسالوا عنه

الكل يتمتع بخيرات البلد الا هو ينظر خلف القضبان حرية مغلقه.