المكسّرات‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬تحمي‭ ‬قلوب‭ ‬مرضى‭ ‬السكري

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

شارت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬المكسرات‭ ‬بانتظام‭ ‬ربما‭ ‬يكونون‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بمشاكل‭ ‬القلب‭ ‬مقارنة‭ ‬بنظرائهم‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يأكلونها‭ ‬كثيرا‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يأكلونها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬الذين‭ ‬يأكلون‭ ‬28‭ ‬جراما‭ ‬من‭ ‬المكسرات‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يكونون‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬القلب‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬يأكلون‭ ‬المكسرات‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬لكن‭ ‬تناول‭ ‬المكسرات‭ ‬ولو‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬يظل‭ ‬مفيدا‭ ‬للقلب‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري،‭ ‬يعد‭ ‬تناول‭ ‬المكسرات‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أخرى‭ ‬أسبوعيا‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬القلبية‭ ‬بنسبة‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬القلب‭ ‬بنسبة‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وقال‭ ‬جانج‭ ‬ليو‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬بكلية‭ ‬تي‭.‬إتش‭ ‬تشان‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬وكبير‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬”توفر‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬أدلة‭ ‬جديدة‭ ‬تدعم‭ ‬التوصية‭ ‬بجعل‭ ‬المكسرات‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أنماط‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والوفيات‭ ‬المبكرة‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري“‭.‬

وأضاف‭ ‬ليو‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬المكسرات‭ ‬ربما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬لأسباب‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كونها‭ ‬غنية‭ ‬بمغذيات‭ ‬مثل‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬غير‭ ‬المشبعة‭ ‬والألياف‭ ‬وفيتامين‭ ‬(هـ)‭ ‬وحمض‭ ‬الفوليك‭ ‬ومعادن‭ ‬كالكالسيوم‭ ‬والبوتاسيوم‭ ‬والماغنسيوم‭.‬

ولإجراء‭ ‬الدراسة،‭ ‬استخدم‭ ‬الباحثون‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬الذاتية‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬بمشاركة‭ ‬16217‭ ‬رجلا‭ ‬وامرأة‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالسكري‭. ‬وسأل‭ ‬الباحثون‭ ‬المشاركين‭ ‬عن‭ ‬تناولهم‭ ‬للفول‭ ‬السوداني‭ ‬والجوز‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭. ‬وجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬مصابون‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬النوع‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬والمرتبط‭ ‬بكبر‭ ‬السن‭ ‬والسمنة‭.‬