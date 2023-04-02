المكسيك‭ ‬تسترد‭ ‬وحش‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬

مكسيكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعادت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك‭ ‬تمثالاً‭ ‬حجرياً‭ ‬عملاقاً‭ ‬يُعرف‭ ‬باسم‭ “‬وحش‭ ‬الأرض‭”‬،‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬حضارة‭ ‬أولمك‭ ‬السابقة‭ ‬للمسيحية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المكسيكية‭.‬‮ ‬‭ ‬وأوضح‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للأنثروبولوجيا‭ ‬والتاريخ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬التمثال‭ ‬المنحوت‭ ‬بدقّة‭ ‬يزن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طن‭ ‬ويبلغ‭ ‬طوله‭ ‬نحو‭ ‬1،8‭ ‬متر‭ ‬وعرضه‭ ‬متراً‭ ‬ونصف‭ ‬متر‭.‬

ونشر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مارسيلو‭ ‬إبرارد‭ ‬تغريدة‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قنصل‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬خورخي‭ ‬إيسلاس‭ ‬أكد‭ ‬له‭ ‬أن‭ “‬التمثال‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬حضارة‭ ‬أولمك‭ ‬استُردّ‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬وطنه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬منه‭ ‬قطّ‭”.‬

وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬بأن‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قطعة‭ ‬استُرِدّت‭ ‬منذ‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬المكسيكية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الآثار‭ ‬التي‭ ‬أُخرجت‭ ‬من‭ ‬البلد‭.‬

وسبقت‭ ‬حضارة‭ ‬الأولمك‭ ‬حضارتي‭ ‬المايا‭ ‬والأزتيك،‭ ‬وعُرف‭ ‬حرفيوها‭ ‬بمنحوتاتهم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رؤوس‭ ‬حجرية‭ ‬ضخمة‭ ‬وتماثيل‭ ‬وألواح‭ ‬عمودية‭. ‬ورّجح‭ ‬المعهد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التمثال‭ ‬نُحت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬800‭ ‬و400‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وأوضح‭ ‬المعهد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القطعة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬النصب‭ ‬الرقم‭ ‬9‭ ‬‮ ‬لشالكاتسينغو‭ ‬واكتشفت‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬موريلوس‭ ‬بوسط‭ ‬المكسيك،‭ ‬تمثّل‭ “‬وحش‭ ‬الأرض‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬مخلوق‭ ‬يظهر‭ ‬غالباً‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬حضارة‭ ‬أولمك‭.‬

ومن‭ ‬غير‭ ‬المعروف‭ ‬متى‭ ‬وكيف‭ ‬أُخذ‭ ‬التمثال‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬من‭ ‬شالكاتسينغو،‭ ‬لكنّ‭ “‬الثابت‭ ‬أن‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬ديفيد‭ ‬غروف‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭” ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‭”‬أميركان‭ ‬أنتيكويتي‭” ‬عام‭ ‬1968‭.‬‮ ‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ “‬يُعتقَد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬عثرت‭ ‬فيه‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬القطعة‭.‬‮ ‬