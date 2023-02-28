المكتب التنفيذي يبحث أبرز الملفّات الأولمبية في إجتماعه الدوري الإعتيادي

بغداد- الزمان

عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية إجتماعاً دورياً إعتيادياً لبحث ومناقشة أبرز الملفّات الأولمبية المطروحة وإتخاذ القرارات اللازمة بصددها.ورأس الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي فيما تطرّق السادة الأعضاء لجملة من الأمور التي تخص عموم الرياضة العراقية، والمشهد الأولمبي بالتحديد.

وتناول المكتب التنفيذي سبل دعم الاتحادات الرياضية ودعم، وتحضير، المنتخبات المنبثقة عنها والتي تستعد للمشاركة في المنافسات الخارجية المقبلة والدورات الأولمبية المركزية.

وشدد حمودي على ضرورة التحضير، في الاتحادات الوطنية، ببناء صحيح وعلى وفق أسس ومناهج تدريبية مدروسة، ومعدّة سلفاً بما يلائم الرياضيين العراقيين لتقديم منتخبات رياضية قادرة على المنافسة الجادة وتحقيق منجز رياضي نفخر به جميعاً ويسعد المتابعين والمهتمين والجمهور العراقي.

كرة السلة

ومن جهة أخرى إنطلقت في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية بطولة منتخبات المحافظات بكرة السلة للشباب.وستستمر منافسات البطولة على مدى خمسة أيام بمشاركة نحو سبعة عشر منتخباً تمثل سبع عشرة محافظة.وفي تصريح خاص قال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد إن البطولة السلوية لمنتخبات شباب المحافظات تمثل ريادة مطلوبة، وجديرة بالمتابعة والاقتداء، في تفعيل بطولات منتخبات محافظات العراق بالألعاب الأخرى ولجميع الفئات العمرية. هذا وقد حضر مباراة الافتتاح محافظ بغداد محمد جابر العطا ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية جياي تيمور وعضو المكتب التنــــــــفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقـــــــية إبراهيم البهادلي والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري ورئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد عبدالواحد گبيان ورئيس الاتحاد العراقي للتجذيف عبدالسلام محمود، بالاضافة لنخبة من أبرز الشخصيات الرياضية والعاملين في إتحاد كرة الســــــــلة وجمهور اللعبة والمهتمين والمتابعين لأحداثها.