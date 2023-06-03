المقداد يصل إلى بغداد وخبيرة سورية تشيد بمشروع طريق التنمية

بغداد – الزمان

وصل وزير الخارجيّة السوريّ فيصل المقداد إلى بغداد مساء امس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في تصريح إن (المقداد وصل إلى بغداد مساء امس، ليبدأ برنامج زيارته صباح الأحد). وأضاف، أن (المقداد سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم يلتقي الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى). وأشار إلى، أن (الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربية، كما سيناقش الوزيران سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين). في غضون ذلك اشادت الخبيرة السورية بشؤون التنمية الدكتورة نسرين السلامة بمشروع طريق التنمية الذي اطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واصفة اياه في تغريدة اطلعت (الزمان) عليها أمس (بالجزء الحيوي من سلسلة امدادات لوجستية للمشروع الصيني الاكبر) وتساءلت (ولماذا يروّج على أن مشروع طريق التنمية يؤثر سلباً على مشروع الحزام والطريق؟. واكدت السلامة ان (كلاهما مشروع حيوي بامتياز باستثناء أن أحدهما إقليمي والآخر دولي عالمي.. وعليه فإن طريق التنمية سيكمل المشروع الصيني في جزء مهم من سلسلة الامداد اللوجستي للمشروع الصيني الأكبر. وسيخدم هذا الأخير مشروع طريق التنمية ويزيد فعاليته في ربط المنطقة الاقليمية بالعالم). واعربت عن اعتقادها بان (هذا الطرح القائل بتضارب مصالح المشروعين هو محاولة فاشلة لوضع العصي في دواليب التنمية العراقية الحقيقية التي انطلقت جديا مع انطلاق هذاالمشروع وبأياد وأموال عربية واستثمار عربي).