المقداد يصل إلى بغداد اليوم لتعزيز العلاقات السورية العراقية

بغداد – ندى شوكت

يصل الى بغداد اليوم السبت وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في زيارة لمدة يومين، يلتقي خلالها بالمسؤولين العراقيين ويبحث ملف العلاقات الثنائية بهدف تعزيزها. وقال مراقبون لـ(الزمان) ان (زيارة المقداد تكتسب أهمية لأنها تأتي في اعقاب قمة جدة التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد بعد 11 عاماً من تعليق مقعد دمشق في الجامعة العربية)، واكدوا (ان المقداد قد يبحث اشتراطات القمة التي تضمنها البيان الختامي، فضلاً عن مناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية حيث تمر سوريا بوضع حرج). ومن المتوقع ان يلتقي المقداد ، الرئاسات الثلاث كلاً على حدة، ويبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على نحو خاص، مشروع طريق التنمية الذي سيشمل في احدى محطاته سوريا. على صعيد آخر استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري الخميس وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم اثناء اللقاء، التباحث في تطوير العلاقات الدستورية بين المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم والمجالس الدستورية العربية والعالمية، من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية في ضوء الأُطر الانسانية الدولية، وبما يؤدي الى الحفاظ على الحقوق والحريات المدنية والسياسية، لضمان مشاركة جميع المواطنين رجالاً ونساءٍ في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتطبيق التداول السلمي للسلطة) بحسب البيان.