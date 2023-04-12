المقداد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬عشية‭ ‬القرار‭ ‬الخليجي‭ ‬المنتظر‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬سوريا

​دمشق‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬سفير‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬

الرياض‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

استقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬قطيعة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالتا‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬والسعودية‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬المقداد‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬أيضاً‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدّة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬عضويتها‭ ‬منذ‭ ‬2012‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬الرياض‭ ‬أعلنت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬تتعلّق‭ ‬باستئناف‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮ ‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المهندس‭ ‬وليد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الخريجي‭ ‬استقبل‭ ‬المقداد‭ ‬‮«‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬جدة‮»‬‭.‬

ويزور‭ ‬المقداد‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله،‭ ‬وفق‭ ‬واس‭.‬

والهدف‭ ‬من‭ ‬الدعوة،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬تتناول‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلٍ‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬سوريا‭ ‬وأمنها‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وتسهيل‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم،‭ ‬وتأمين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للمناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السورية‭ (‬سانا‭) ‬أنّ‭ ‬المقداد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬جدّة‭ ‬‮«‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬حول‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

وإثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬قطعت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬كما‭ ‬علقّت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭.‬

فيما‭ ‬تعتزم‭ ‬دمشق‭ ‬تعيين‭ ‬سفير‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬إثر‭ ‬مبادرة‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬التي‭ ‬انقطعت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬

ويأتي‭ ‬تبادل‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬سوريا‭ ‬انفتاحاً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬تجاهها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬التي‭ ‬ضربها‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬‮ ‬

وأتى‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وتونس‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬يعقد‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدّة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬منذ‭ ‬2012‭.‬‮ ‬

ونقلت‭ ‬سانا‭ ‬عن‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تجاوباً‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬بتعيين‭ ‬سفير‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية،‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬عن‭ ‬موافقتها‭ ‬الفورية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعيين،‭ ‬وقررت‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬السفارة‭ ‬السورية‭ ‬بتونس،‭ ‬وتعيين‭ ‬سفير‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬السورية‭ ‬التونسية‭ ‬إلى‭ ‬مسارها‭ ‬الطبيعي،‭ ‬يتواصل‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬سعيد‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بدء‭ ‬إجراءات‭ ‬تعيين‭ ‬سفير‭ ‬تونسي‭ ‬في‭ ‬دمشق‭. ‬وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلانه‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يبرر‮»‬‭ ‬عدم‭ ‬تبادل‭ ‬السفراء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬