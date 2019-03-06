الطائي تعلن عن مشروع مركزي لبناء 65 مدرسة

المقدادية تحذر من فتنة الصواريخ بين مناطقها الآمنة

ديالى ــ سلام الشمري

حذر رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى عدنان التميمي، مما أسماها فتنة الصواريخ بين مناطق داخل القضاء، فيما اكد ان اماكن عناصر داعش معلومة للجميع. وقال التميمي لـ (الزمان) امس إن (صاروخ كاتيوشا اطلق من جهة الزور صوب احدى مناطق قضاء المقدادية ولكن دون اضرار بشرية وهو ليس القصف الاول من نوعه في القضاء)، مضيفا أن (تكرار سقوط الصواريخ وقذائف الهاون خلق أوضاعاً مربكة داخل مناطق معينة في المقدادية ، الامر الذي يدفعنا للتحذير من اندلاع فتنة تتمثل برد المناطق المتضررة بصواريخ وقذائف ايضا صوب المناطق التي تتعرض للقصف منها واندلاع نزاعات طائفية تعيدنا للمربع الأول).

رصد اماكن

وأضاف التميمي، أن (عناصر داعش يختبئون في مناطق معينة بالزور قرب القرى وتم رصد اماكنهم وتحركاتهم وابلاغ القيادات والجهات المعنية ولكن الاخيرة لم تعالج اولئك الارهابيين وتقضي عليهم) ، داعيا الى ضرورة (انهاء خطر بقايا داعش في الزور لتأمين المقدادية والحفاظ على الانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية). من جهته عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، طالب بعملية عسكرية عاجلة لإنهاء الاعمال الارهابية التي تروع المدنيين في قضاء المقدادية. وقال الجبوري لـ (الزمان)، إن (إستهداف بعض مناطق قضاء المقدادية بقذائف الهاون هو عمل ارهابي جبان يهدف الى زرع الفتنة وخلط الاوراق وضرب الاستقرار الامني الذي تحقق بفضل تضحيات القوات الامنية بكافة تشكيلاتها) ، مضيفا أنه (يجب ان تكون هناك عملية عاجلة لإنهاء هذه الاعمال الارهابية التي تروع المدنيين في جميع مناطق المقدادية) .

مخيمات المحافظة

الى ذلك أكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، ( خلو مخيمات المحافظة للنازحين من اي عوائل داعشية او من ذوي داعش). وقال مدير المكتب صلاح مهدي لـ (الزمان)، إن (مخيمات النازحين الاربع في ديالى منذ اول يوم لإنشائها خضعت لتدقيق أمني من قبل الجهات المختصة لبيان هوية من يسكن فيها من العوائل ومعرفة خلفياتهم). واضاف مهدي، أنه (وفق التقارير فأن المخيمات خالية من وجود عوائل داعش)، مبينا أنهم (انتقلوا بعد تحرير ديالى بداية 2015 الى محافظات اخرى ولا يعرف مصيرهم) ، مشيرا الى ان (المخيمات تحظى بمتابعة امنية مستمرة من قبل الشرطة وباقي التشكيلات الاخرى) .واعلنت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي ، ان ( لجنة الاعمار في مجلس المحافظة ، ناقشت مشروعاً مركزياً لبناء ما يقارب 65مدرسة ضمن موازنة 2019) . واضافت الطائي لــ (الزمان) امس ان (كلفة المشروع تبلغ 40مليار دينار ، فيما تمت تهيئة 38قطعة ارض من قِبل المديرية العامة لتربية ديالى / قسم الأبنية المدرسية) . واكدت الطائي ، ان ( هناك جلسة للجنة الاعمار في مجلس محافظة ديالى سيحضرها المدير العام لتربية المحافظة ، اضافة الى كادر قسم الابنية لاستكمال بقية الأراضي لغرض التصويت عليها والمباشرة بها من قبل المديرية العامة للتربية).واعلنت مديرية البيئة في محافظة ديالى، ان فرقها الميدانية اجرت تقييما وفحصا إشعاعيا للعيادات المتنقلة التي تم تجهيزها للمناطق المحررة.

وقال مدير البيئة عبد الله هادي الشمري لــ ( الزمان) امس انه (ضمن برنامج شعبة الوقاية من الاشعاع ، قام فريق فني من شعبة الوقاية من الاشعاع بإجراء المسح الإشعاعي للعيادات المتنقلة التي تم تجهيزها الى المناطق المحررة في ناحيتي جلولاء والسعدية ضمن قضاء خانقين، اضافة الى ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص). واضاف الشمري، ان (الفريق الفني اجرى تقييما متكاملا لهذه العيادات، اضافة الى مسح اشعاعي لأجهزة الأشعة الموجودة فيها وذلك لضمان حماية العاملين في حقل الاشعاع من التسربات الإشعاعية المحتملة). واوضح الشمري، ان (نتائج المسح الإشعاعي، اثبتت عدم وجود اَي تسرب إشعاعي غير مسموح به، كما ان جميع العيادات ضمن شروط قانون الوقاية من الاشعاع ).