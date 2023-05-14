المقارنة بين المال وصحة الجسد – حسين الصدر

-1-

يسيل لُعاب الكثيرين بمجرد ذكر المال ،

وعبيد المال يُجهدون أنفسهم لاكتنازه فهو أكبر محبوب عندهم كما أنه المقدّم على كل الحاجات الاخرى .

-2-

ويعقد أحد الشعراء مقارنة طريفة بين المال وبين صحة الجسد فيقول :

اني وإنْ كان جمع المال يُعجبني

لا يعدلُ المالُ عندي صحةَ الجسدِ

المال زين وفي الأولاد مكرمةٌ

والسُقم يُنسيكُ ذِكْرَ المالِ والولدِ

لا ينكر الشاعر تعلقه بالمال ولكنه لا يُقدّم المال على الصحة حيث لا يعد لها شيء على الاطلاق ،

والمريض الذي تنهكه العِلّة لا يبحث الاّ عن الصحة وقد ينسى المال والولد .

-3-

والملاحظ أنَّ المال الوفير لا يجتمع مع الصحة الكاملة ،

ومن هنا تجد الكثيرين من أصحاب الثروات الضخمة يحسدون الفقير الذي تطحن معدته ألوان الطعام ولا يحترز ولا يتوقى من كل الاطعمة والأشربة .

-4-

ولا تَنْسَ الحكمة القائلة ” من عافاك فقد أغناك “

والحكمة القائلة :

” الصحة تاجٌ على رؤوس الأصحاء “

-5-

اللهم انا نسألك عافيتَكَ في أمورنا كلها

يارب أنت وليّ العافية .

نسألك عافية الدنيا والآخرة، فامنن علينا بعافيتك ورضوانك وغفرانك انك ارحم الراحمين واكرم الأكرمين .